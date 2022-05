El PS francés, entre el enfado y la esperanza tras el acuerdo con Mélenchon

Un maratón y una victoria al final. Este jueves 5 de mayo, a las 00.30 horas, Olivier Faure salió aliviado tras una noche difícil. Al final de una jornada de suspense, dos tercios (62%) de los miembros del Consejo Nacional del Partido Socialista (PS) votaron finalmente a favor del acuerdo con Francia Insumisa.

"La gran responsabilidad que va a tener Jean-Luc Mélenchon es la de cargar con toda la izquierda y los ecologistas", comentaba el primer secretario unos minutos después ante una pequeña nube de cámaras. “A partir de esta noche estamos listos para acompañarlo, pero no nos hemos convertido en insumisos”, agregó como para tranquilizar a sus propias tropas.

Y es que en el PS la píldora es difícil de tragar. En la sala de reuniones de la sede de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), varias decenas de parlamentarios del PS tomaron la palabra uno tras otro, en el atril o por videoconferencia, en un consejo nacional calificado de "histórico" y abierto por primera vez a la prensa. "Así, quienes se oponen tendrán que asumir públicamente que están en contra del acuerdo", sonrió uno de los lugartenientes del primer secretario durante una pausa para fumar, encantado de ver que, por una vez, los medios de comunicación habían acudido en gran número número a cubrir la reunión.

Lo que estaba en juego esa noche, última etapa de la constitución de la alianza que Jean-Luc Mélenchon debe aprobar este sábado en Aubervilliers durante la "convención de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social" (Nupes) con sus nuevos socios (el PS, pero también Europa Ecológica-Los Verdes y el Partido Comunista Francés, aunque el Nuevo Partido Anticapitalista ha rechazado la mano tendida), era cuando menos delicado: transformar un acuerdo electoral con aire de "sálvese quien pueda" en una hoja de ruta aceptable para los militantes de un partido en plena crisis existencial.

"La luz no se puede apagar"

El extránsfuga socialista, al que Anne Hidalgo acusó hace sólo unas semanas de ser "cómplice" de dictadores, es visto por muchos como un tipo "impresentable". Pero ahora casi todos los diputados socialistas de la Asamblea tienen garantizada la renovación de sus cargos gracias a este acuerdo. Aunque esta boda no está exenta de algún sacrificio para el partido de la rosa, que ha tenido que decidir estar presente en sólo 70 circunscripciones –entre ellas 30 potencialmente ganables– de las 577 existentes.

Es también un luto para los cientos de activistas y candidatos que se vieron obligados a abandonar la campaña en pocos días. Es una señal del "aplastamiento" del PS, vilipendió Hélène Geoffroy, alcaldesa de Vaulx-en-Velin (Ródano) y opositora a Olivier Faure en el último congreso. "¿Cuál es el valor añadido de esta unión? ¿Por qué deberíamos tener miedo? Vamos a ser testigos de la llegada de candidatos paracaidistas insumisos en nuestros territorios. En nombre de los amaneceres, de las largas noches de pegadas de carteles, ¡no se puede apagar la luz!", imploró.

El contenido del programa en torno al cual se construyó la coalición también es polémico: al Partido Socialista se le pidió que escribiera negro sobre blanco que suscribe la derogación de la ley El Khomri [reforma laboral] y la ley para combatir el islamismo radical (en la que el grupo socialista se abstuvo), o que pretende "derogar de forma transitoria" las normas europeas...

"Esto significa que, muy concretamente, podemos derogar unilateralmente las normas europeas", lamentó David Assouline, de la poderosa federación de París. "¿Cómo podemos autoflagelarnos? El acuerdo nos pide que nos arrepintamos y nos pide que digamos que no tenemos fe", se indignó Hélène Geoffroy. "¿Quién va a creer seriamente que en tres días de discusiones nos vamos a librar de diez años de desacuerdos? La coalición alemana son semanas y semanas de negociaciones, no algo chapucero montado en tres días", criticaba el exalcalde de Argenteuil, Philippe Doucet.

El texto era ciertamente "demasiado breve para representar una realidad compleja", reconoció la eurodiputada Sylvie Guillaume, que sin embargo destacó que los debates habían permitido "evitar los daños" de las "posiciones estereotipadas e incluso peligrosas" de los Insumisos. "No estamos comprometidos con el término desobediencia, pero sí con la idea de que la Unión Europea no es perfecta. El texto que hemos acordado en su nombre elimina cualquier ambigüedad", alegó el socialista, recordando el ejemplo español del PSOE, que, al borde de la extinción, se alió con la "extrema izquierda" antes de ganar la partida y llegar al Gobierno.

Otro punto de tensión: la edad de jubilación de 60 años, inviable para muchos socialistas. "El programa no se puede aplicar. Habrá que explicar de dónde se sacan esos 72.000 millones", sermoneó Patrick Mennucci, refiriéndose a las cifras de la reforma de las pensiones presentadas por el propio Olivier Faure, que encontraba la medida un poco cara días después, en una entrevista.

El marsellés se lanzó entonces a una vitriólica diatriba contra Jean-Luc Mélenchon, que le había robado el escaño en 2017: "¡Agarraos a las sillas cuando oigáis al líder máximo dar instrucciones! Su programa llevará muy rápidamente al país a una situación inextricable". Según él, La República en Marcha sólo esperaría una cosa: que todo el mundo estuviera "atado" a los Insumisos para lanzar "sus vídeos con Bashar al-Assad".

¿Rendición o remisión?

Jean-Luc Mélenchon o el diablo personificado: su visión "conspirativa" sobre la vacunación contra el covid (Rachid Temal), sus "guardias rojos" (Philippe Doucet), sus comentarios contra Bernard Cazeneuve "el asesino" de Rémi Fraisse (François Kalfon), sus "atropellos" tanto en la forma como en el fondo, o su apuesta "bolivariana" (la adhesión a la Alianza Bolivariana para las Américas fue sin embargo eliminada del programa L'Avenir en commun)...

Las mismas personas tuvieron algunos intercambios de acusaciones con su primer secretario, Patrick Mennucci: "Sé que quieres que deje el PS, pero antes de que lo deje, habrá otros primeros secretarios. ¿Qué harás, Olivier, cuando te llamen traidor social en la Asamblea? ¿Cuando haya burkinis en las piscinas, o cuando Mélenchon cierre las centrales nucleares?". Philippe Doucet: "Olivier, te lo digo amistosamente, pero estar en desacuerdo contigo no es ser macronista. Nunca he puesto "mayoría presidencial" en mi cartel, ¡nunca! Tú has sido un "hollandista", ¡yo nunca!".

El miedo a la desaparición, la acusación de "sumisión a los insumisos", el reproche de "rendición"... La cantinela se ha escuchado en todos los tonos en los últimos días por los barones del partido. Empezando por François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll, o incluso Bernard Cazeneuve que dio un portazo, en medio de una relativa indiferencia, incluso dentro del PS.

Mientras que cinco presidentes regionales anunciaron que se negaban a votar a favor del acuerdo, Carole Delga se desmarcó claramente. Como provocación, al mismo tiempo que se celebraba la reunión de Ivry-sur-Seine, la presidenta de Occitania organizó una ceremonia de designación de sus propios candidatos en su región, en compañía del alcalde de Montpellier, Michaël Delafosse.

Esto planteó la espinosa pregunta: "Esta noche, ¿va a asumir la responsabilidad de excluir a Carole Delga, de excluir a la región de Occitania? Olivier, no me mires como si esta pregunta fuera una pregunta subordinada", lanzó François Kalfon.

Por parte de los Insumisos, observamos los psicodramas de los antiguos "solferinos" con indisimulada alegría: "¡Es excelente! Los Hollande o Cazeneuve contribuyen magníficamente al esclarecimiento del PS: no sólo la gente los odia, sino que demuestra que no nos unimos a ese PS", dice uno de ellos, que participó en las negociaciones.

El acuerdo es, en teoría, muy ventajoso para los socialistas. A pesar de su ínfimo 1,7% en las últimas elecciones presidenciales, tienen garantizado el mantenimiento de un grupo en el Palais-Bourbon. Así lo entendieron la media docena de "nuevos alcaldes", exmiembros de la campaña de Anne Hidalgo, que hace dos días firmaron una tribuna a favor de la nueva línea del partido. O la alcaldesa de Lille, Martine Aubry, que, después de haber colocado al alcalde de Lomme, Roger Vicot, en la 11ª circunscripción del Norte, también emitió su (aunque poco entusiasta) comunicado de apoyo.

Un rescate inesperado, por tanto, que la senadora Laurence Rossignol no dejó de subrayar: "A mis ojos, se trata de un acuerdo electoral, no es un acuerdo de gobierno. Hay que bajar un poco a la tierra. Estamos contentos", dijo el jueves en Ivry-sur-Seine. Además, "este acuerdo nos devuelve la izquierda a este país, lejos del discurso de Jean-Luc Mélenchon que dijo que ya no había izquierda y derecha, y lejos del 'al mismo tiempo' de Macron".

En cuanto al fondo, esta nueva coalición devuelve, es cierto, un poco de brillo a un PS a la deriva desde los años de Hollande. "En esta votación, tenemos que elegir entre el final de una historia y el principio de una historia", dijo el veterano Laurent Beaumel, que podría recuperar un escaño en junio.

Una nueva línea refrendada esa misma noche por Olivier Faure, que se dirigió tanto a sus compañeros socialistas como a sus nuevos compañeros melenchonistas durante su discurso de clausura difundido en las redes sociales. El primer secretario se congratuló de la vuelta del "diálogo de hermanos enemigos" y juró que no pasaría "ni un día" sin que un transeúnte o un taxista le felicitara porque "la izquierda sólo puede ganar unida". "Estamos diciendo esta tarde que estamos en un espacio político que es el de la izquierda, y no nos moveremos de él".

🔴 LE CONSEIL NATIONAL A VOTÉ L’UNION DE LA GAUCHE | L'accord avec les autres forces politiques de gauche est approuvé par le Conseil national du PS ! Retrouvez ma déclaration à l’issue du vote. https://t.co/7BUNT48Xe3 — Olivier Faure (@faureolivier) 5 de mayo de 2022

Luego, la inevitable referencia a François Mitterrand y su programa común con el Partido Comunista, "que no estaba en una alianza bolivariana, sino conectado en línea directa con el Kremlin". "En aquel momento no teníamos la modestia de las gacelas", dijo el primer secretario antes de sugerir que los más recalcitrantes deberían, al final, elegir entre Jean-Luc Mélenchon y Emmanuel Macron. En el público pudo escucharse un "¡me insultas!" Como prueba de que la hora de la verdad ha comenzado.

Texto original en francés:

by on Scribd