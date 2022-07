Una empresa de inteligencia se infiltró en Wikipedia para manipular información a favor de sus clientes

Esta es la historia de una posible contaminación general. La empresa de inteligencia económica Avisa Partners, proveedora de servicios a las dictaduras extranjeras y a las grandes empresas del CAC 40 [el Ibex francés], ya acusada de manipular la información en los espacios participativos de los medios de comunicación franceses y extranjeros, como informó Mediapart (socio editorial de infoLibre) a finales de junio, también es sospechosa de haber logrado infiltrarse en la enciclopedia colaborativa Wikipedia, que es consultada por 4 millones de visitantes al día en Francia. El objetivo: modificar las páginas para disfrazar la promoción de sus clientes o denigrar a los competidores.

Los documentos y testimonios recogidos por Mediapart, cotejados por la investigación interna de la comunidad de Wikipedia (véase Caja negra), permiten ahora desvelar las prácticas vinculadas a Avisa, que dice estar cerca de las principales instituciones públicas francesas, como el Ministerio de las Fuerzas Armadas o la Gendarmería Nacional, a pesar de que la empresa es objeto de la mayor desconfianza por parte de los servicios de inteligencia franceses desde hace años.

Avisa Partners vendía servicios de modificación de páginas por cuenta de grandes empresas francesas como el grupo LVMH, La Banque Postale y EDF. En este último caso, la misión consistía, por ejemplo, en "contener el activismo antinuclear" en Wikipedia. Avisa también fue encargada por el gigante farmacéutico y agroquímico Bayer, que compró Monsanto en 2018, con el objetivo, de nuevo, de "contener el activismo anti-transgénico" en los artículos de la enciclopedia online.

La empresa de inteligencia económica, que ha reclutado a expertos de la diplomacia y la inteligencia francesas, también ha trabajado para mejorar la imagen, todavía en Wikipedia, de la empresa rusa Rusal, el mayor productor de aluminio del mundo, o del presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso, de la presidencia de Déby en el Chad y del ex presidente húngaro János Áder, estrecho colaborador del primer ministro Viktor Orbán.

Cuando Mediapart les preguntó, Avisa Partners no respondió a nuestras preguntas específicas sobre los servicios ofrecidos a estos clientes. Por otro lado, la empresa francesa afirma en un texto (que se encuentra íntegramente en los "Anexos") que trabaja en Wikipedia de forma "transparente" y "respetando los principios de la comunidad". También afirma que todo el trabajo que realiza en este contexto "permite a [sus] clientes obtener modificaciones que siempre mejoran la calidad enciclopédica de la página y, por tanto, la información que se ofrece a los internautas: rectificación de errores, moderación de determinados contenidos no objetivos, adición de información que falta".

Una estrategia bien afinada

La enciclopedia Wikipedia, cuyo funcionamiento colaborativo se basa en la transparencia y la confianza entre los colaboradores que aportan sus artículos, prohíbe contenidos promocionales. Las contribuciones pagadas están permitidas, pero sólo si se declaran como tales, lo que conlleva la publicación de una advertencia para el público. Pero la estrategia que se ha descubierto fue la de sortear este obstáculo infiltrando en sus filas a colaboradores aparentemente voluntarios e independientes, pero que en realidad trabajaban para los clientes de Avisa.

En los últimos meses, la empresa ha llamado la atención de varios voluntarios implicados en el funcionamiento de Wikipedia y ha emprendido un proyecto "antipublicitario", cuyo objetivo es hacer emerger a las agencias que operan de forma oculta. Estas sospechas se vieron reforzadas por la publicación por parte de Le Monde, el 12 de julio, en el marco de los "Expedientes Uber", de información precisa sobre las actividades de un usuario habitual de Wikipedia que permitió a la agencia Istrat (antecesora de Avisa, con los mismos responsables) modificar páginas para defender a esa empresa estadounidense.

Según Le Monde, Istrat había presumido ante Uber de haber podido "añadir un historial cronológico a la página de la empresa para diluir la información negativa con datos positivos o neutros".

"Como reacción a este artículo, la comunidad de voluntarios revisó todos los artículos [relacionados con este tema, ndlr] para analizar las fuentes, pero también para identificar los seudónimos utilizados por todos los autores de Istrat", explicó a Mediapart Capucine-Marin Dubroca-Voisin, que preside Wikimedia Francia. Como resultado de esta rápida limpieza, "se ha eliminado información y se han bloqueado las cuentas comprometidas".

Tras esta publicación, los administradores también abrieron un debate sobre la posibilidad de prohibir a Avisa Partners como entidad legal en Wikipedia. Este raro procedimiento, de prosperar, impediría a la agencia intervenir en la enciclopedia, incluso en el contexto de los servicios declarados e informados oficialmente. "Esto podría tener un efecto disuasorio, ya que las agencias saben ahora que las malas prácticas pueden volverse en su contra", afirma Capucine-Marin Dubroca-Voisin.

Una cuenta discreta comenzó a modificar el 18 de mayo de 2022 la biografía de Bernard Arnault con el objetivo de eliminar la referencia a la "educación burguesa" del multimillonario

Para pasar desapercibidos ante los demás internautas, avatares vinculados a Avisa han multiplicado sus aportaciones (añadiendo o verificando información, participando en discusiones entre voluntarios, etc.) sobre temas que no tienen nada que ver con las actividades de su empleador, sea sobre la biografía de un actor de Hollywood o sobre la de una estrella del fútbol.

Esta actividad les permitió cubrir sus huellas y ganar crédito dentro de la comunidad. Nadie puede pues imaginar que estas cuentas trabajan realmente para una empresa de influencia digital. Esto permite a estos nombres falsos editar contenidos sensibles (biografías de líderes empresariales o jefes de Estado, por ejemplo) sin que los demás miembros de la comunidad sospechen que lo hacen en nombre de intereses privados que pagan muy bien esas intervenciones.

Estos perfiles a veces utilizan VPN, una herramienta para redirigir el tráfico de Internet y enmascarar la dirección IP del usuario, localizándolo en Moldavia o Lituania, por ejemplo, aunque actúe desde París.

Trabajar para Bernard Arnault

Nuestra investigación ha permitido identificar a un importante contribuyente cuya actividad está ahora bajo sospecha. Muy activo desde su registro en febrero de 2021, "Melv75" ha hecho hasta ahora 2.888 contribuciones en artículos a menudo insignificantes. En mayo de 2021, completó las páginas dedicadas a la iglesia de Saint-Roch en Montpellier, a la cantante Marie Modiano, hija de Patrick, y al Baiser de l'Hôtel de Ville, famosa fotografía de Robert Doisneau. Todos temas que no están relacionados con Avisa.

Pero, en realidad, Melv75 aprovechó esta actividad para dedicarse al mismo tiempo, sin plantear preguntas, a una quincena de modificaciones de una página mucho más delicada: la biografía de Bernard Arnault, primera fortuna de Francia y jefe de la primera empresa de bienes de lujo del mundo, LVMH, que resulta ser un importante cliente de Avisa.

Los vínculos entre LVMH y Avisa vienen claramente de lejos. Según las escuchas telefónicas realizadas en 2013, fue Bernard Squarcin, antiguo jefe del servicio secreto interior bajo el mandato del presidente Sarkozy, que pasó a lo privado, quien puso en contacto a la empresa de inteligencia económica con LVMH.

Una interceptación telefónica en particular, fechada el 13 de abril de 2013, revela que Bernard Squarcini incluso ambicionaba "revisar las comunicaciones" del grupo de lujo al que se había unido, y confiar ciertos aspectos de la misma al "hijo de Dassier". Para entendernos, Arnaud Dassier, uno de los cofundadores de Avisa con Matthieu Creux. Squarcini habla de Arnaud Dassier como un hombre a la cabeza de "un sistema de blogs preestablecidos [con] 300 individuos repartidos por todo el mundo" para servir a la comunicación encubierta de sus clientes.

La página de Wikipedia del jefe de LVMH, que ha sido consultada casi 900.000 veces en el año 2021, parece representar un importante problema de comunicación para el multimillonario. "La entrada en Wikipedia de Bernard Arnault es la principal fuente de información online sobre él: aparece en la primera posición de una búsqueda en Google; sirve de fuente para el contenido que muestra Google en la ficha de la biografía (que aparece por defecto en la primera página); alimenta los artículos y libros dedicados a Bernard Arnault por la prensa o los analistas", recuerda Avisa en un documento interno consultado por Mediapart.

La apuesta es tanto más estratégica cuanto que la "información de la página francesa sirve de referencia para las otras 40 versiones lingüísticas existentes", incluida la versión inglesa de la biografía de Bernard Arnault, que tuvo más de 2 millones de visitas en 2021.

Al mismo tiempo, "Melv75" se moviliza para pulir la biografía del multimillonario, destacando sutilmente los elementos positivos y atenuando los episodios más vergonzosos de su carrera.

El primer objetivo: el 6 de mayo de 2021, el colaborador completó la sección de la página dedicada a ¡Merci Patron! la película de François Ruffin que se burla de los métodos de LVMH y que convirtió al diputado de LFI en una de las mascotas de Bernard Arnault, hasta el punto de ser espiado por Bernard Squarcini y sus hombres. "Melv75" añade algunas frases para resaltar, en la redacción final de la página de Wikipedia, la defensa del jefe del grupo de lujo, que ve en la película "ataques de 'observadores de extrema izquierda' y argumenta, destacando las creaciones de empleo, que el grupo es un 'contra-ejemplo' para las organizaciones políticas que pretenden criticarlo".

Ese mismo día se produjo otro cambio, también por parte de "Melv75": en la sección sobre el asunto Boussac, donde se describe el desmantelamiento de este grupo textil por parte de Bernard Arnault, el colaborador suprimió una breve frase en la que se explicaba que el jefe de LVMH no había mantenido los "compromisos" de conservación de los puestos de trabajo que había asumido al comprar la empresa.

Fuentes falsas

Unos días más tarde, el 18 de mayo, la cuenta introdujo otro cambio: en la sección sobre los "orígenes" de Bernard Arnault, que aparece en la parte superior de la biografía, y por tanto muy consultada por los internautas, suprimió la referencia a la "educación burguesa" que el multimillonario francés recibió de sus padres. La información, que no es en absoluto errónea, ya que la infancia de Bernard Arnault en una familia burguesa de industriales en el norte de Francia ya ha sido relatada en numerosas ocasiones, fue entonces restablecida por otro colaborador, pero "Melv75" insistió el 9 de enero de 2022 en que se eliminara la palabra "burguesa". Hasta hoy.

"Melv75" también interviene en la parte dedicada a la domiciliación en Bélgica de los bienes de Bernard Arnault, otro tema sensible que ha empañado la imagen de capitán de la industria francesa que el patrón de LVMH quiere darse. El escritor completa la página de Wikipedia con frases que mencionan las protestas de Bernard Arnault en este asunto.

El 15 de enero de 2022, "Melv75" menciona en la biografía que el multimillonario "nunca ha sido perseguido por la justicia ni por las autoridades fiscales francesas en este asunto [de la domiciliación en Bélgica, ndlr).

Para demostrar que esta afirmación se basa en una fuente precisa -condición sine qua non para que la modificación sea admitida por los demás miembros de Wikipedia-, el colaborador remite al enlace de un artículo oscuro, publicado curiosamente dos días antes, en un sitio desconocido para el gran público, Drapeau Rouge. El artículo en cuestión se refería a un nuevo tratado fiscal firmado entre Francia y Bélgica dos meses antes, pero mencionaba en una frase sin interés que Bernard Arnault "nunca había sido procesado por la justicia francesa ni por las autoridades fiscales". Esto es suficiente para que "Melv75" justifique su modificación ante los demás colaboradores, que desconocen que Drapeau Rouge también trabaja para la distribución de contenidos de Avisa.

Cuando Mediapart se puso en contacto con el responsable de Drapeau Rouge, no quiso responder.

Al final, la operación "Melv75" permitió realizar discretamente 15 cambios en la biografía de Bernard Arnault, y otro en la página de la Fundación Louis-Vuitton, jugando con sutileza para no ser descubierto.

"Hemos seguido al máximo la redacción prevista respetando los criterios de la enciclopedia y el equilibrio beneficio/riesgo", explica Avisa Partners a LVMH al terminar su misión, en un documento consultado por Mediapart. "Gracias a este planteamiento", se felicita, "el sistema desplegado permitió intervenciones aceptadas por la comunidad y, por tanto, ‘sólidas’". Por su parte, la agencia dijo a su prestigioso cliente que dos solicitudes de modificación de la página "representaban un riesgo demasiado grande" porque habría permitido a otros colaboradores identificar una manipulación. Por lo tanto, darán lugar a "intentos tan pronto como el contexto lo permita".

Cuando Mediapart se puso en contacto con el grupo LVMH, que no respondió a las preguntas.

Amigos bien tratados, enemigos desacreditados

La estrategia de infiltración de Wikipedia no sólo se basa en "Melv75". Se han desplegado otras cuentas con perfiles variados para dificultar su rastreo. Es a menudo difícil reunir pruebas, sobre todo porque los voluntarios que rastrean las agencias no juegan en igualdad de condiciones, dijo a Mediapart un colaborador involucrado en el proyecto anti publicidad. Calcula que se tarda "entre 30 minutos y tres cuartos de hora" revisar un artículo. "Se trata de tiempo voluntario, mientras que las cuentas de la agencia están en tiempo asalariado", dice.

Así es como "Rapatoast", otro contribuyente sospechoso, ha podido escapar a cualquier control interno hasta la fecha. Esta cuenta, registrada en noviembre de 2021, ha realizado numerosos cambios en la página de Wikipedia de Philippe Heim, presidente del consejo de administración de La Banque Postale y director general adjunto del Grupo La Poste. Los cambios incluyen la supresión de la información sobre las condiciones de la salida del Sr. Heim de su anterior puesto en Société Générale. Otras intervenciones son a veces anodinas, pero en ningún momento "Rapatoast" dice que trabaja para una agencia, en este caso Avisa Partners.

Al ser contactado, el grupo La Poste confirmó a Mediapart que Avisa Partners procedió a la "integración de información nueva y fehaciente" en la página de Philippe Heim en el marco de un "contrato de seguimiento de las redes sociales entre noviembre de 2021 y finales de junio de 2022" firmado por La Banque Postale.

Sigue habiendo sin embargo dudas sobre la actividad de otras cuentas. Un ejemplo es el misterioso "Ithaque Odysseus". Debido a su dudoso comportamiento denunciado por otros miembros de Wikipedia, este colaborador fue amenazado con la suspensión en marzo de 2022. Pero se ha defendido con ardor dentro de la comunidad. Sí, "contribuye sobre todo a través de la conexión compartida", pero eso es sólo porque "vive en una zona con mala calidad de Internet", explicó sobre sus direcciones de conexión, protestando enérgicamente: "Wikipedia no es una burda copia de los procedimientos soviéticos, así que confío en que no se aplique a mi cuenta una decisión inicua y unilateral". Al final, debido a la falta de pruebas, "Ithaque Odysseus" no fue sancionada.

Sin embargo, un análisis de su actividad en Wikipedia refuerza los interrogantes iniciales sobre él. En 2020 y 2021, este contribuyente enriqueció la biografía de Philippe Wahl, director general de La Poste, que también es presidente del consejo de supervisión de La Banque Postale, que ha utilizado los servicios de Avisa.

Pero esas modificaciones no serían, esta vez, parte de esta relación comercial. "Nunca hemos pedido a Avisa Partners que intervenga o preste servicios a Philippe Wahl de ninguna manera", dijo el grupo La Poste en su respuesta a Mediapart.

Entre las intervenciones de 'Ithaque Odysseus', ésta creyó oportuno señalar, el 26 de marzo de 2021, que el pasaje sobre una polémica que estalló en 2013 en torno a las retribuciones de Philippe Wahl -que entonces ascendían a 736.490 euros y estaban muy por encima del tope legal de 450.000 establecido para las empresas públicas- no estaba suficientemente fundamentado. Aunque en la página de Wikipedia aparecía un enlace a una investigación de Mediapart que había revelado el asunto. Dos semanas más tarde, una colaboradora que puso atención corrigió la situación, recordando a su colega que la fuente estaba efectivamente "en la nota a pie de página de la siguiente frase" y que su intervención era, por tanto, inapropiada.

Cuando se le preguntó por este caso concreto, Avisa Partners no respondió. La Poste sostiene que "no es una petición" por su parte: "No sabemos nada de esta cuenta.”

A principios de 2022, "Ithaque Odysseus" tenía otro tema favorito: la presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, que entonces se presentaba como candidata a la presidencia. Son bien conocidos los vínculos entre uno de los co-fundadores de Avisa Partners, Matthieu Creux, y Valérie Pécresse, ya que el primero comenzó su carrera política en su gabinete cuando era ministra de Educación Superior (2007-2011).

En la página de Valérie Pécresse, "Ithaca Odysseus" interviene en varias ocasiones para mitigar las polémicas que afectan a la candidata de los republicanos (LR). El 18 de febrero, en plena campaña, intentó (pero fracasó, ya que otro miembro se opuso a esta intervención) suprimir una parte de la biografía de la candidata relativa a las revelaciones de Le Canard Enchaîné y de Marianne sobre su papel, junto a su marido, en la venta de Alstom a General Electric.

Incluso después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, "Ithaque Odysseus" denunció el tratamiento de la página de Valérie Pécresse, "que parece una bomba fétida de la campaña". tratando de suavizar las cosas. "Un poco de matiz en una sección que está completamente cargada", reclamó el 18 de abril de 2022. Esta vez, cambia el título de la sección sobre el "reclutamiento de falsos militantes" por parte de Valérie Pécresse durante una reunión en Brive en 2019, un asunto revelado por Mediapart un año antes, para referirse a una "sospecha de recurso a falsos militantes".

Interrogados también sobre su relación con el equipo de Valérie Pécresse, Avisa Partners no respondió.

La oficina de la presidenta de la región de Île-de-France nos dijo que "ni Valérie Pécresse ni su entorno recurrieron a Avisa Partners para ningún servicio durante la campaña electoral presidencial". "Nunca hemos sido sus clientes", añadió la región, señalando que la página de Wikipedia de la Sra. Pécresse, "como todas las páginas políticas, ha sido terreno de juego para activistas de todo tipo, en apoyo o en oposición, durante años y en cada campaña". "Todos los cambios, incluidos los que menciona, no son iniciativa nuestra", concluye la oficina de la presidenta.

Perfiles movilizados contra la creación de una página en Avisa

El principal competidor de Avisa en el mercado francés de la inteligencia empresarial, ADIT, una empresa de la que son copropietarios tanto inversores privados como la Agencia de Participaciones del Estado (APE) y el Banco Público de Inversiones (BPI), ha tenido algunos extraños percances en su página de Wikipedia. Tanto es así que ADIT presentó una denuncia penal a principios de mayo por varios delitos, entre ellos "suministro de información falsa", "falsificación de documentos y uso de documentos falsos" y "asociación delictiva". La fiscalía de París indica que la denuncia se está analizando actualmente.

Según la investigación de Mediapart, un colaborador que llevaba un mes registrado, pero que ya era muy activo en la comunidad de Wikipedia, actuando bajo el seudónimo de "Tocrahc", añadió el 19 de abril de 2022 una sección de "Controversias" en el artículo dedicado a ADIT, con el objetivo de destacar las polémicas en las que supuestamente se había visto envuelta la empresa. "Tocrahc" menciona en particular el hecho de que esta empresa habría participado en la distribución de artículos de prensa falsos en nombre del productor de tabaco Philipp Morris International. Sin embargo, la información proviene de un post del Club Mediapart (ahora borrado) que fue escrito por una cuenta nuevamente vinculada a... Avisa Partners.

"ADIT tiene serias sospechas, aunque la denuncia contra X se archive a la espera de las investigaciones policiales y judiciales, sobre las personas que manipularon su página de Wikipedia de forma malintencionada, y las que introdujeron información errónea en esta página de Wikipedia. Se trata de un caso grave de manipulación de la información", dijo el abogado de ADIT, Olivier Baratelli.

"Tengo confianza absoluta en la justicia francesa, que determinará, con certeza, quiénes son los autores de estas manifestaciones de hostilidad hacia ADIT, precisando que estas manipulaciones tienen necesariamente por objeto perjudicar a la primera empresa de inteligencia comercial de Francia y tratar de dañar su reputación. Los hechos me parecen tanto más graves y asombrosos cuanto que se dirigen a una empresa en la que el Estado francés conserva el control desde su privatización, y que está autorizada por el Estado francés a actuar de forma reservada", prosiguió el abogado.

Avisa Partners tampoco respondió sobre las actividades precisas de este contribuyente.

Curiosamente, 'Tocrahc', tan activo en la página de Wikipedia de ADIT, también ha realizado numerosos cambios en la página relacionada con el Chad, otro de los principales clientes de Avisa, aunque la empresa francesa lo ha rebatido a Mediapart. Las contribuciones aquí parecen equilibradas, con "Tocrahc" abordando temas de pobreza o derechos humanos, pero algunas de las redacciones pueden parecer halagadoras con el gobierno. Por ejemplo, cuando menciona la corrupción, que "sigue siendo elevada en el Chad" y ello "a pesar de los numerosos programas de lucha contra los mercados ilícitos, el blanqueo de dinero y la captación de valor público por parte de terceros". Lo mismo ocurre con la "independencia de los medios de comunicación", que "no está garantizada" en el país. Pero, según el colaborador de Wikipedia, "las autoridades justifican este fracaso por motivos de seguridad".

Una semana después de su llegada a la comunidad de Wikipedia, "Tocrahc" también intervino, el 20 de marzo, en los intercambios preliminares para la creación de la página de Avisa Partners. En particular, el contribuyente deseaba eliminar los elementos sobre los vínculos (por muy probados que estén) entre Arnaud Dassier, co-fundador de la empresa, y la campaña de Éric Zemmour.

Por otro lado, en mayo, tras la reelección de Emmanuel Macron, completará las biografías de dos personalidades cercanas al Gobierno –la ministra Olivia Grégoire y el ex consejero presidencial Sylvain Fort– para destacar su experiencia en Avisa Partners.

El 26 de marzo, cuando los colaboradores propusieron publicar la página de Avisa Partners -con los antecedentes de Arnaud Dassier y la campaña de Zemmour-, "Tocrahc" expresó sus reticencias. "¿Por qué apresurarse? Guardemos esta página y veámosla dentro de unos meses", tratando de contemporizar. El argumento falló y la página se publicó. Pero en junio tuvo lugar un segundo debate sobre su posible supresión.

Esta vez fue "Melv75", la cuenta que había modificado la biografía de Bernard Arnault, la que entró en liza el 23 de junio, con el objetivo de que se borrara la página. La publicación, cuatro días después, de la primera investigación de Mediapart sobre las prácticas de Avisa hizo que muchos colaboradores abogaran por la conservación de la página. Al sentir vientos a favor, "Melv 75" cambió inmediatamente de opinión, con la esperanza, sin duda, de no ser detectado.

Caja negra

En cuanto a nuestra primera investigación sobre Avisa Partners, la realizamos con los periodistas del Club de Mediapart, el espacio participativo del periódico, cuyo post explicativo se puede encontrar aquí.

Después de recopilar documentos y testimonios que revelan los servicios que puede ofrecer Avisa Partners para la modificación de artículos en Wikipedia, solicitamos las competencias de un colaborador voluntario de Wikipedia, Jules*, que participa notablemente en el proyecto antipublicidad de la enciclopedia colaborativa.

Este proyecto, lanzado en diciembre de 2018, pretende reunir a los colaboradores que luchan contra la publicidad y la autopromoción en Wikipedia, consideradas "lacras que socavan la neutralidad del punto de vista y el propósito enciclopédico del sitio". Gracias a su investigación y experiencia en el funcionamiento de Wikipedia, Jules* nos ha permitido rastrear los cambios realizados por ciertas cuentas sospechosas. Con toda transparencia, informará de su investigación a la comunidad de Wikipedia.

Cuando se les preguntó, Avisa Partners respondió a nuestras preguntas específicas con un texto general, que reproducimos en el "Apéndice" de este artículo.

Traducción de Miguel López