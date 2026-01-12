Transparencia total
Los agricultores aceptan la propuesta del Govern y levantarán el corte en el Port de Tarragona

  • El president Salvador Illa mantendrá una reunión con los representantes agrarios durante la tarde del lunes
  • Sitúan como una prioridad que se haga "palpable la posición en contra del Parlament del tratado de Mercosur"
Protestas de agricultores y ganaderos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. EFE

Los agricultores han decidido levantar durante la mañana de este lunes el corte en el Port de Tarragona tras aceptar las propuestas del Govern y afirmar que se reunirán esta tarde con el presidente catalán, Salvador Illa.

El portavoz de la plataforma Revolta Pagesa, Eduard Escolà, ha explicado a EFE que los agricultores reclamaban garantías para que las medidas anunciadas el domingo por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se lleven a cabo.

"Entendíamos bien la respuesta del conseller, pero necesitábamos alguna garantía más de que las propuestas que se pusieran sobre la mesa se llevaran a cabo", ha explicado Escolà, quien ha precisado que esa garantía es la reunión que, como ha indicado, mantendrán esta tarde con el presidente de la Generalitat.

El representante agrario ha reiterado que el acuerdo con Mercosur supone una problemática "muy grave" para el campo y ha subrayado que para ellos es muy importante que se haga "palpable la posición en contra del Parlament del tratado de Mercosur" y que Illa se pronuncie sobre este asunto.

Escolà ha indicado que tienen "un rayo de esperanza" de que Mercosur no llegue a aplicarse, aunque ha admitido que es un escenario "complicado", por lo que el sector seguirá luchando para blindar a los agricultores y ganaderos y minimizar los efectos del tratado. 

