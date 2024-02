Los agricultores cortan la AP-7 y bloquean los puertos de Santander y Tarragona

Los agricultores y los ganadores vuelven a las carreteras por octavo día consecutivo para continuar protestando contra el "abandono" y la burocracia en el campo. En concreto, exigen precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y Polonia.

Cataluña

Los agricultores han cortado parte de los accesos a Mercabarna (Barcelona) este martes sobre las 9.30 horas en el marco de las protestas, y también mantienen interrumpido el tráfico entre Borrassà y Vilafant (Girona) y en la N-II entre Pontós y Vilamala (Girona). Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), los agricultores también han cortado la circulación en la autopista AP-7 cerca del paso fronterizo de la Junquera.

El polígono alimentario Mercabarna funciona con "cierta normalidad de un martes" a pesar de las protestas de agricultores, que cortan el acceso por el río Llobregat y el de Barcelona. La directora de marketing y relaciones institucionales de la infraestructura, Ingrid Buera, ha destacado que los camiones pueden entrar y salir por el acceso más cercano al metro -la puerta K- y la salida por la calle F, en declaraciones a Europa Press. Ha destacado que el martes "no es un día de mercado fuerte" y que los camiones sí que han podido operar con normalidad hasta antes de las 9 horas, cuando también se ha celebrado el mercado del pescado. Buera ha subrayado la actividad de este lunes, que ha calificado de "fuerte": lo ha atribuido a la anticipación de los comerciantes a las protestas de este martes y a que tradicionalmente es un día con más trabajo.

La directiva de Mercabarna ha asegurado que la infraestructura "entiende y comparte las preocupaciones del sector primario". "Estamos a su lado. Lo que nos interesa a todos es que tengamos una cadena alimentaria fuerte", ha defendido, y ha recordado que los productores son el primer eslabón. Ha señalado "muy buen entendimiento y colaboración" con los agricultores, con quienes la dirección de Mercabarna ha acordado el bloqueo de los dos accesos hasta las 14 horas y el mantenimiento de los otros dos.

En Tarragona, la columna de agricultores que ha salido de Valls en una marcha lenta a través de la A-27 ha llegado al Port de Tarragona, sobre las 11.45 horas de este martes. Se han sumado a los procedentes de la Aldea (Tarragona) y situado en el acceso del Eix Transversal: han bloqueado la entrada a la infraestructura portuaria y mantienen un carril de salida.Fuentes de las entidades convocantes --Unió de Pagesos y Revolta Pagesa-- han cifrado en unos 500 los tractores congregados.

Andalucía

Los agricultores andaluces han iniciado este martes su octavo día consecutivo con nuevos cortes de tráfico en la A-4 a la altura de Écija (Sevilla) y en la A-92 a su paso por Láchar (Granada). Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web, consultada por Europa Press, el corte total de la A-4 en la provincia de Sevilla por una movilización agrícola se produce entre los kilómetros 458 y 459 en Villanueva del Rey hacia Madrid y entre los kilómetros 453 al 457 en Écija hacia la capital hispalense. Por su parte, en la provincia de Granada una manifestación de agricultores mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos en el kilómetro 220,16 de la autovía A-92 a la altura de Peñuelas, pedanía del municipio de Láchar.

Según el último balance difundido por la Delegación del Gobierno en Andalucía, los cortes de tráfico registrados desde el pasado 6 de febrero en la comunidad por agricultores convocados por redes sociales y cuyas concentraciones no tienen autorización oficial se han saldado con más de 1.300 identificados -personas a las que se les pide el DNI, lo que puede dar lugar a acta de sanción o no en función de cómo se desarrollen las incidencias- y 18 detenidos por la Guardia Civil (17) y la Policía Nacional (uno).

Aragón

Un centenar de agricultores ataviados con chalecos amarillos han realizado cortes intermitentes desde las 8.00 horas de este martes, 13 de febrero, a la entrada de la Feria de Zaragoza, donde se ha inaugurado la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), para criticar que la Agenda 2030 "es una ruina". Así lo han expresado dos agricultores de Belmonte de Gracián, Miguel Germán y Jesús Pablo, que se han manifestado en el acceso a Feria de Zaragoza, reconociendo que el 95 por ciento de los manifestantes pertenecen a la Comarca Comunidad de Calatayud y que no forman parte de ningún sindicato agrario.

Los dos agricultores han señalado que se han concentrado a las 07.00 horas en el municipio zaragozano de Calatayud para acudir juntos a FIMA. Además, han añadido que "hay otros compañeros" de la zona Valdejalón que están cortando el acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). En este sentido, han indicado que tienen la pretensión de quedarse expresando las reivindicaciones de la agricultura y la ganadería "hasta que haga falta". No obstante, ha apuntado que una comitiva de 15 personas de los agricultores que se están manifestando a la entrada de Feria de Zaragoza va a acompañar "a los políticos" en la inauguración de FIMA.

"No hay previsto que nos reciba nadie, simplemente vamos como acompañantes. Nos han puesto la condición de que si queremos entrar, los chalecos nos los quitemos porque se supone que el chaleco está poniéndose de bandera de la reivindicación", han manifestado los agricultores asegurando que no aceptarán la exigencia y no se van a quitar el chaleco. Asimismo, han lamentado que las organizaciones agrarias no se hayan manifestado en la inauguración de FIMA 2024 al aceptar la petición del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, y el director de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, de no "estorbar" a la FIMA.

Cantabria

Unos 500 agricultores y ganaderos con una treintena de tractores se han concentrado este martes, de 9.30 a 11.00 horas, frente al Puerto de Santander, a la entrada de la Ciudad del Transporte desde la autovía A-67, donde han cortado el acceso de camiones, para pedir que se revise la normativa europea, que les "asfixia", y "reciprocidad" en las exigencias respecto a las de terceros países que importan productos. La concentración, convocada por la organización agraria AIGAS-La Unión para pedir que los ganaderos y agricultores europeos tengan las mismas condiciones de producción que las que rigen en otros países de los que se importan productos, ha contado con el apoyo de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y gente que ha venido desde Burgos, Palencia, Segovia o Vitoria.

En declaraciones a la prensa, el presidente de AIGAS, Manuel Saiz, ha explicado que el objetivo es pedir que se revise la normativa europea porque "no tiene nada que ver con las exigencias que vienen de terceros países". Según ha señalado, las políticas agrarias europeas son "muy severas, muy fuertes", y las exigencias "asfixian" y "aumentan mucho los costes" al productor. De esta forma, desde AIGAS piden que se lleven a cabo unas "cláusulas espejo" donde se vea la "reciprocidad de las normativas" y "se aplique la misma normativa aquí que las importaciones que vienen de terceros países" para, de esta manera, que haya "las mismas reglas del juego" a la hora de producir en todos los países.

Castilla-La Mancha

Más de un centenar de agricultores y ganaderos de toda la provincia se han manifestado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, donde se han desvinculado de la plataforma 6F -responsable de parte de las protestas de la pasada semana- y han continuado movilizándose contra la nueva Política Agraria Común y por unos precios justos. Aseguran ser "agricultores pacíficos" y rechazan el "tema violento" que ha adoptado la plataforma 6F. "Desde hoy queremos decir que Albacete se desvincula completamente de la plataforma 6F", ha señalado Fernando Gil, agricultor de Villavaliente que ha atendido a los medios durante la concentración.

Los manifestantes niegan que "haya desunión" en el sector y achacan la polémica a "los radicales". "No queremos reñir ni enfrentarnos con nadie. Venimos a defender el pan de los agricultores y de nuestros hijos", ha añadido José Calderón. Según ha explicado, la concentración a las puertas de la sede del Ejecutivo nacional en Albacete es para ver "cómo va el papel" que presentaron el pasado martes, al inicio de las protestas, y para continuar con sus reivindicaciones. Reiteran que se movilizan de manera independiente, por lo que no han confirmado si participarán en las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias para este miércoles, 14 de febrero. "Nosotros no vamos con los sindicatos ni con los partidos políticos, somos independientes", han incidido, asegurando que continuarán con las protestas hasta "obtener respuestas".