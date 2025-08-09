El aumento de temperatura y el viento, preocupaciones en la extinción del fuego de Ávila

El amplio operativo desplegado en el incendio que se declaró a primera hora de la tarde del viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y avanzó en dirección a Las Navas del Marqués, en el este de la provincia de Ávila, trata de asegurar el perímetro para evitar reproducciones, ante el viento y el aumento de temperaturas que se produzca durante este sábado.

Según el director técnico de extinción durante la pasada madrugada, Pedro José Pérez, el incendio sigue "activo" y con "puntos calientes en todo su perímetro", en una zona boscosa y de gran valor ambiental, fundamentalmente de pino.

Durante la pasada noche, los trabajos se han centrado en perimetrar el fuego con el trabajo de los medios terrestres y los bulldózer, ha comentado Pérez, en declaraciones remitidas por la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación.

El incendio, que mantiene desalojados a los barrios de La Estación y Ciudad Ducal, en Las Navas del Marqués, cortada la CL-505 y la línea férrea Ávila-Madrid, mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR-2) decretado por la Junta de Castilla y León y la Situación Operativa 2 en la Comunidad (SIT-2).

El director técnico de Extinción ha mostrado su "preocupación" por los puntos calientes que existen en el interior del perímetro del incendio, aunque ha confiado en que con la incorporación de los medios aéreos desde primera hora de la mañana, se pueda afianzar el control.

La preocupación durante este sábado es el aumento de las temperaturas y el incremento de la velocidad del viento, lo que podría contribuir a posibles reproducciones en dichos puntos calientes.

Para evitarlo trabajan cerca de setenta medios: 14 agentes medioambientales; 19 cuadrillas terrestres; 10 autobombas; 4 bulldózer; 6 cuadrillas helitransportadas (BRIF); 5 técnicos y otros medios, junto al despliegue realizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Tras los trabajos de la pasada noche, el incendio evoluciona "favorablemente" y sin llama, aunque los vecinos de los barrios de La Estación y Ciudad Ducal, en Las Navas del Marqués, continúan desalojados.

El operativo desplazado a la zona ha realizado trabajos de contrafuego durante la noche en una zona en la que se encuentra cortada al tráfico la carretera CL-505, entre Ávila y Las Navas del Marqués desde Navalperal de Pinares.

Lo mismo sucede con la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid, lo que ha hecho que Renfe haya establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Las mismas fuentes han informado de que la Policía Nacional colaboró el viernes con las cerca 250 personas que quedaron retenidas en la estación de ferrocarril de Ávila que tuvieron que ser reubicadas al verse afectada la línea Madrid-Ávila.

El avance de las llamas desde que surgieron a las 14:45 horas del viernes en esta zona de Ávila, próxima a la Comunidad de Madrid, se vio favorecido por varios factores: la elevada temperatura, la "escasísima" humedad -menos del 10 por ciento-, y la "disponibilidad" de vegetación "preparada" para arder, especialmente matorral y pasto.

La parroquia de Las Navas del Marqués ha puesto a disposición de las autoridades todas sus instalaciones para el operativo o los vecinos desalojados.

Este incendio se produce mientras continúa activo el que se declaró el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas y que, hasta su control ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas en esta zona del sur de la provincia de Ávila.