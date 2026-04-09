Cataluña confirma 11 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha confirmado este jueves la detección de 11 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, informa EFE.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, han analizado 3.388 jabalíes, de los que 252 son casos positivos en peste porcina.

En un comunicado, la Generalitat catalana ha destacado que todos los nuevos positivos han sido detectados en la zona de alto riego.

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De momento, el departamento ha encontrado los positivos en 11 municipios de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

Por otra parte, durante la última semana el Departamento de Interior de la Generalitat ha capturado 294 jabalíes dentro de la zona infectada, llegando al total de 3.325 capturas.

Este número asciende hasta los 27.000 jabalíes si se suman las llevadas a cabo en el resto de Cataluña desde el pasado uno de enero, un número que no varía, ya que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.