Descenso generalizado de temperaturas y tormentas fuertes en Andalucía y Sistema Central

Este sábado se esperan cielos cubiertos, con chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el Sistema Central, y nevadas significativas en el Pirineo occidental y la Ibérica norte. Habrá un descenso generalizado de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en el Ebro y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que la llegada de una masa de aire subtropical y el paso de un frente por el norte dejará cielos nubosos en la Península y Baleares, con precipitaciones en amplias zonas del territorio, brumas y bancos de niebla en el suroeste y el tercio norte peninsular.

Los chubascos y las tormentas serán fuertes, localmente con granizo, en Andalucía y el entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura. Las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico, donde la cota de nieve bajaría a los 500-700 metros. En el tercio norte, se registrarán acumulados importantes en entornos de montaña, donde la cota caerá hasta los 800-1.000 metros.

Habrá un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el sureste, centro norte y noroeste. Las máximas podrían caer hasta 10-12 grados, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios solo en Baleares y los tercios este y sur peninsulares.

Predominarán vientos flojos a moderados en la Península y Baleares, con intervalos fuertes en el litoral de Galicia y Alborán, y rachas muy fuertes en el Ebro.

En Canarias, cielos cubiertos con precipitaciones débiles en el norte y poco nubosos en el sur, acompañados de un ligero aumento de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento.

Predicción por comunidades autónomas

-Galicia: cielos nubosos de madrugada que provocarán lluvias y chubascos en el tercio norte y la montaña de Lugo. Las temperaturas máximas caerán, especialmente en el interior; los descensos en las mínimas serán localmente notables hacia el final del día. Viento flojo, con intervalos fuertes en el litoral de las Rías Baixas.

-Asturias: cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, más intensos en el tercio oriental, que remitirán al final el día. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas y notable en las mínimas. Viento de flojo a moderado.

-Cantabria: cielos muy nubosos con lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve bajará hasta lo 1.00 metros. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas, y moderado de las mínimas. Viento de flojo a moderado.

-País Vasco: cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Descenso extraordinario de las temperaturas máximas, y moderado de las mínimas. Viento moderado.

-Castilla y León: cielos con nubosidad en aumento a lo largo del día, con precipitaciones que empezarán en el norte por la mañana y se desplazarán hacia el este. En el entorno del Sistema Central, se darán en forma de chubascos y acompañados de tormenta, ocasionalmente con granizo.

La cota de nieve bajará hasta los 900-1.000 metros en el norte, 1.200 en la cordillera Ibérica, y por encima de 2.000 en el Sistema Central. Descenso notable de las temperaturas, especialmente en las máximas. Viento variable, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

-Navarra: cielos cubiertos con lluvias y chubascos por la tarde, comenzando por el norte y noroeste y extendiéndose al resto. La cota de nieve alcanzará los 900-1.000 metros. Descenso moderado de las temperaturas mínimas y extraordinario en el caso de las máximas. Viento flojo a moderado, con posibles rachas vespertinas muy fuertes en el valle del Ebro.

-La Rioja: cielos con nubosidad en aumento que provocarán precipitaciones por la tarde, en forma de nieve en la cordillera Ibérica. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Descenso generalizado de las temperaturas, notable en las máximas. Viento flojo variable, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en el este.

-Aragón: cielos nubosos con polvo en suspensión que provocarán precipitaciones vespertinas débiles en Pirineos, probables también en la mitad occidental de la comunidad de manera dispersa y acompañadas de barro. La cota de nieve caerá desde los 2.400 metros a los 1.400-1.800 metros.

Descenso generalizado de las temperaturas máximas, localmente notable en el extremo occidental. Viento flojo por la mañana, aumentando a moderado durante la tarde, con rachas muy fuertes en el centro y noroeste de la provincia de Zaragoza.

-Cataluña: cielos poco nubosos a nubosos por la tarde, cuando se esperan precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo, donde la cota de nieve caerás hasta los 1.600-2.000 metros. Polvo en suspensión, especialmente en la mitad suroeste.

Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y máximas en descenso en el norte del Ampurdán y el sur de Tarragona. Viento flojo que aumentará a moderado al final del día, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte del Ampurdán.

-Extremadura: cielos con intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas con descensos moderados. Viento flojo con intervalos moderados y rachas localmente fuertes o muy fuertes.

-Comunidad de Madrid: cielos cubiertos con calima, que provocarán lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables e intensos en la sierra y por la tarde. Pueden ir acompañados de tormentas y de barro. Temperaturas máximas y mínimas en descenso. Vientos flojos variables que aumentarán de intensidad.

-Castilla-La Mancha: cielos nubosos con calima y lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán más probables e intensos en las zonas de montaña y por la tarde, y menos probables en la Mancha. Los chubascos pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes por la tarde en el extremo occidental de Toledo y en el oeste y sur de Ciudad Real. Temperaturas en descenso, menos acusado en las mínimas. Vientos flojos que aumentarán de intensidad en Guadalajara y el norte de Cuenca.

-Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos aumentando a nubosos acompañados de polvo en suspensión, con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior y en el litoral norte de Alicante, que pueden ir acompañadas de barro. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, notable en el interior del sur de Valencia y norte de Alicante. Viento moderado en el litoral del norte de Alicante y flojo en el resto. Aumentará a moderado a última hora del día.

-Región de Murcia: cielos muy nubosos con polvo en suspensión, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y máximas en descenso. Vientos flojos, ocasionalmente moderados en el litoral y en las sierras.

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-Baleares: cielo con intervalos de nubes por la mañana y cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales con barro por la noche. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso las diurnas en el este de las islas. Viento flojo a moderado, con intervalos fuertes de 60 a 70 km/h en la cara norte de la sierra de Tramontana.

-Andalucía: cielos muy nubosos con chubascos por la tarde, localmente fuertes y tormentosos. Podrían ir acompañados de granizo ocasionalmente. Polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oriental, en ascenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso, de forma notable en el tercio oriental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados a partir de mediodía y fuertes en el litoral.

-Canarias: cielos nubosos por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles y claros por la tarde. Poco nuboso con nubes ocasionales por la tarde en el resto. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas.