El 95% de la plantilla de OpenAI amenaza con irse a Microsoft tras la salida de Sam Altman

La inmensa mayoría de la plantilla de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, firmó este lunes por la noche una carta en la que los trabajadores amenazan con renunciar y unirse a Microsoft si el consejo de administración no recula y revierte su decisión del pasado viernes de despedir a Sam Altman, cofundador y ex consejero delegado de la startup, aunque la junta habría decidido mantenerse firme en su postura.

Según fuentes conocedoras de la situación citadas por Financial Times, un total de 747 de los 770 empleados de OpenAI habían firmado la carta con el fin de persuadir a los directivos de que renunciaran y reincorporen a Altman, al que ha acogido Microsoft, principal accionista de la empresa.

Asimismo, entre los inversores que respaldan a la empresa de inteligencia artificial generativa también aumentaba el respaldo a las demandas de la plantilla de OpenAI y estarían explorando medidas legales para obligar a la junta a cambiar de rumbo, según varias fuentes.

Sin embargo, según indicó al diario británico una fuente con conocimiento de las negociaciones, el consejo de Open AI se mantiene firme en su decisión y preparado para poner a prueba la voluntad de los empleados.

Ilya Sutskever, el último cofundador que queda en la junta y científico jefe de OpenAI, está acompañado en la junta de OpenAI por Adam D'Angelo, consejero delegado de Quora, la empresaria Tasha McCauley y Helen Toner del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.

El pasado viernes, OpenAI anunció la "salida" de Sam Altman como consejero delegado y miembro de la junta directiva alegando una pérdida de confianza del consejo y afirmando que Altman "no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones" con este órgano, algo que, "perjudicó su capacidad para ejercer sus responsabilidades". "La salida del Sr. Altman se produce tras un proceso de revisión deliberante por parte de la junta, que concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades. La junta ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI", recogía el comunicado.

Este lunes, el consejo de OpenAI decidía nombrar como nuevo consejero delegado interino de la compañía a Emmett Shear, cofundador y ex consejero delegado de Twitch, después de haber reemplazado el viernes inicialmente a Altman por la directora de tecnología Mira Murati.

Nadella respalda a Altman en cualquier caso

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunciaba el lunes la incorporación a la compañía de Sam Altman, así como de Greg Brockman y otros empleados de OpenAI, como parte de un nuevo equipo de investigación avanzada de IA.

En este sentido, en una entrevista con la cadena CNBC, el máximo ejecutivo de Microsoft ha expresado su respaldo a Sam Altman independientemente de si el emprendedor retorna a la dirección de OpenAI o continúa desarrollando su labor en el gigante de Redmond. "Independientemente de la configuración, ya sabes, obviamente queremos que Sam y Greg tengan un hogar fantástico si no van a estar en OpenAI y todos los colegas de Microsoft", ha afirmado Nadella, añadiendo que son los directivos y empleados del creador de ChatGPT quienes deben elegir.

"Lo único que me importa es asegurarme de que podamos seguir innovando", ha subrayado el consejero delegado de Microsoft, destacando que la multinaconal "tiene toda la capacidad para hacerlo por su cuenta", pero apuntando que la empresa eligió asociarse explícitamente con OpenAI "y queremos seguir haciéndolo". chatg"Depende de la gente y de OpenAI permanecer allí o venir a Microsoft. Así que estoy abierto a ambas opciones. Pero una cosa que no haré es dejar de innovar", ha apostillado