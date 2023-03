Madrid, capital del metaverso: "No es el futuro, es el presente"

Madrid se convertirá a partir de este jueves y durante tres días en la capital mundial del metaverso. Esta nueva realidad, que significa, a grandes rasgos, entrar dentro de Internet, no navegar por una pantalla como hasta ahora, ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Por ello, hay que conocer toda la idiosincrasia de un concepto donde confluyen los mundos físico y digital en un espacio donde los avatares no sólo se usan para jugar, sino que interactúan en el ámbito laboral o educativo. Y con este objetivo nace el Meta World Congress.

Bajo el lema El metaverso no es el futuro, es el presente, este evento, que se celebra desde este jueves al 1 de abril de 2023 en La Nave del madrileño barrio de Villaverde, llega con el objetivo de convertirse en uno de los eventos de referencia en el mundo de la tecnología y la innovación. Dedicado al metaverso, pero también a la web3, la realidad virtual y la realidad aumentada, tiene como objetivo convertirse en un puente entre marcas, empresas e inversores que actuará como escaparate de todas estas nuevas tecnologías. "La tecnología ya está para mostrar", explica Santiago Álvarez, director del evento y CEO de Metaverso.pro, uno de los organizadores junto a One Way con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Queremos mostrar al público que la tecnología es de fácil acceso y que esto será nuestro día a día en los próximos años.

Esto hará de Metaworldcongress un evento único y absolutamente para todos los públicos

En @lanavemadrid , punto de encuentro de innovación de la capital. pic.twitter.com/V0CyAoN5IW — Meta World Congress (@MetaWCongress) 25 de marzo de 2023

Según desveló el Estudio de Redes Sociales 2022 de IAB Spain, el metaverso es aún una realidad "incipiente". Es más, el 48% de los internautas españoles no han visto, ni oído, ni leído nada sobre el metaverso. Es decir, solo cuatro de cada diez personas conocen esta nueva realidad. ¿Y qué porcentaje ha estado dentro del metaverso? Sólo un 22%, cifra que se reduce hasta el 9% si se tiene en cuenta la población general: sólo una de cada diez personas en España han accedido a esta tecnología.

"Estas cifras muestran la gran importancia de mostrar la tecnología a la gente", afirma Álvarez que matiza que tienen "el deber de enseñárselo a la gente": "Que vean que es sencillo, fácil. El metaverso ya está aquí". "La idea que tenemos es que va a llegar en un futuro cuando vamos a tener esta tecnología en nuestro día a día muy pronto, sin que nos demos cuenta, al igual que pasó con Internet o con el móvil", argumenta en conversación con infoLibre pocas horas antes del inicio de este evento.

El Meta World Congress tendrá dos partes. El primer día, este jueves, el congreso estará destinado a la propia industria. "Queremos conectar a las empresas", explica Álvarez sobre lo que han llamado el Metaverso Pro Day.

El viernes 31 y el sábado 1 ya se abrirá al público en general para escuchar los conocimientos y experiencias sobre el presente y futuro de los expertos sobre estas nuevas tecnologías. "Habrá ponencias para enseñarle al público de forma didáctica estas nuevas tecnologías y entender todo lo que pueden aportar a nivel médico, industrial, vivir experiencias como conciertos, música, cine, o cómo nos puede ayudar a las marcas una nueva frontera para hacer marketing", asegura Álvarez en conversación con infoLibre.

El día 31, las ponencias y mesas redondas del evento se dirigirán a un público más profesional, con cuestiones como la economía digital, las instituciones públicas frente a los nuevos retos, un análisis de la economía tecnológica y digital y cómo está cambiando todo, estándares para la construcción del futuro metaverso, la evolución de los medios de comunicación del streaming a la web3, el nuevo mundo que se abre para el sector sanitario o la ciberseguridad y la ética en los nuevos entornos tecnológicos serán algunas de las temáticas que se tratará esta primera jornada. "La educación será uno de los pilares de este congreso", defiende Álvarez.

También se intentará resolver cuestiones sobre si es necesario hacer leyes para afrontar este futuro. "Consideramos que en estas fases iniciales es más importante la moral que la legislación, que irá de la mano con la práctica", explica Álvarez que destaca que por ello es tan importante "mostrar a la gente" estas nuevas herramientas. Y, por ello, destaca, una de las ponencias las llevará a cabo la Policía Nacional, que además también mostrará el megadron EH216, un vehículo aéreo autónomo destinado para transporte de personas y carga. "Tenemos que educar", sostiene el director ejecutivo de Metaverso.pro.

🦾🚀COUNT DOWN🚀🦾 ¡Solo quedan dos días! Preparando el "Megadrón" EH216 de la Policía Nacional, un vehiculo aéreo autónomo destinado para transporte de personas y cargas.

Lo verás el 31 de marzo y 1 de abril en La Nave Madrid. pic.twitter.com/083YyjkYPn — Meta World Congress (@MetaWCongress) 29 de marzo de 2023

Otro de los platos fuertes el viernes será la importancia de las mujeres en el metaverso y explorar la igualdad de género y el liderazgo femenino. "Tienen que ser impulsoras", reconoce Álvarez que apunta que deben estar "implicadas" en "las fases iniciales para que ayuden a desarrollar todo esto".

"Mujeres disruptivas en el Metaverso" sólo podía estar liderada por META_TALKS

Participan:

🔵Nuria Prieto, de META_TALKS

🔵Nuria Teuler, de META_TALKS

🔵Soraya Cadalso, de @uttopion

🔵Rossmarie Dávila, CoLeader de Mujeres en Crypto

🔵Patricia Llaque, de Metaverse for Good pic.twitter.com/KKYQlk0dY6 — Meta World Congress (@MetaWCongress) 22 de marzo de 2023

El sábado 1 de abril estará más enfocado al consumidor final con mesas redondas sobre eSports, influencers, la revolución de la movilidad sostenible, nuevas tendencias y dispositivos, la avatarización o la nueva era de la identidad digital, o el entretenimiento. "Es por y para el público. Queremos que lo sientan, que lo vivan, que sea una experiencia lúdica y educativa", afirma el CEO de Metaverso.pro.

Los asistentes tendrán la posibilidad de acceder a una zona dedicada a expositores donde los asistentes podrán disfrutar de actividades inmersivas y probar de primera mano el potencial de la realidad virtual y aumentada con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a toda la familia, además de juegos y food trucks. "Tenemos zonas deportivas, simuladores de Fórmula 1, robótica e inteligencia artificial", explica Álvarez que detalla que por primera vez se mostrará una experiencia 5Senses, "la de los cinco sentidos con trajes hápticos que permitirá que sientan en su cuerpo lo que están viviendo en el mundo virtual". Este proyecto de Alvearium muestra una experiencia sensorial del antiguo zoo del Parque Retiro, Casa de Fieras.

Además, el Meta World Congress apostará por una fórmula híbrida ya que contará con su propia versión digital en los metaversos como el de Uttopion, el primer metaverso español, o el de Legendaryum, el primer metaverso global hiperrealista y multidispositivo. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales de El Corte Inglés y la plataforma Bclever.