Los periodistas de ‘Abc’ irán a la huelga los días de la investidura de Feijóo para reclamar subidas salariales

Los trabajadores del periódico Abc están llamados a la huelga los próximos 26 y 27 de este mes, los días en que se celebrará el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en demanda de una subida salarial del 4% para este año que la empresa se niega a conceder. La plantilla del periódico del grupo Vocento se suma así a las protestas que este año han llevado a cabo los periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre los de mayor tirada, para poner fin a más de una década de congelación e incluso recortes salariales.

El pasado mes de julio el comité de empresa del Abc reclamó al grupo Vocento una subida del 4% para toda la plantilla con carácter retroactivo –aplicable desde el 1 de enero–, y del 3% tanto en 2024 como en 2025. También pedía un día de teletrabajo a la semana para toda la redacción y sin vetos, según explican fuentes sindicales. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue, tras 14 años de congelación salarial –excepto una subida lineal en 2018 sólo para los sueldos más bajos–, que la negociación de cualquier mejora quedaba postergada a 2024. “Una mera declaración de intenciones”, lo califican las citadas fuentes. Y sin hacer ninguna contraoferta sobre el teletrabajo.

Ante la perspectiva de quedarse sin periodistas para cubrir la investidura, la empresa ya ha convocado al comité antes de esa fecha.

La inflación ha sido la gota que ha rebosado el vaso de la congelación salarial en las redacciones de los principales periódicos españoles. En El Mundo llevaban 15 años sin subir los sueldos, en La Vanguardia y Cinco Días 10 años y en el Diario Sur –también de Vocento–, 12 años. Fue la resaca de los múltiples ERE con que los grupos de comunicación intentaron solventar sus malos resultados durante la crisis financiera.

En abril los periodistas de El Mundo comenzaron a protestar un día a la semana en unas convocatorias que llamaron los Miércoles Negros, copiando los Viernes Negros con los que llevan más de cinco años denunciando la manipulación informativa los trabajadores de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG). Y de la que responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. No llegaron a convocar una huelga, pero sí consiguieron que Unidad Editorial, su grupo editor, les concediese el pasado mes de julio una gratificación de 550 euros este año para los salarios brutos inferiores a 40.000 euros anuales y de 500 para los que superen esa cifra. En 2024 los que cobran menos de 40.000 euros consolidarán 400 euros de esa subida y los que exceden ese sueldo anual consolidarán esa misma cantidad cuando la empresa entre en beneficios. También han conseguido un día de teletrabajo semanal, “siempre que sea posible”. El convenio colectivo, que llevaba años caducado y con la negociación para renovarlo bloqueada, se ha prorrogado hasta 2025.

Un acuerdo parecido han conseguido sus compañeros de Expansión, pero en su caso la gratificación es de 700 euros. También en el deportivo Marca se han pactado subidas lineales del mismo tipo.

Huelgas con éxito

Las plantillas de El País y Cinco Días llegaron a convocar dos días de huelga el 7 y 10 de julio, pero la empresa se apresuró a negociar para evitarla. La subida salarial conseguida es de un 4% este año para quienes gana entre 24.000 y 41.000 euros, y del 2% en 2024 y 2025 para todos los niveles salariales. Lo que no significa que la vida en los medios del grupo Prisa sea pacífica. Este mismo mes, Cinco Días ha despedido a dos de sus 44 trabajadores. Según ha denunciado el comité de empresa en su cuenta de X –antes Twitter– la dirección de recursos humanos de Prisa ha dicho que la plantilla está “muy mal acostumbrada” y que deben “acostumbrarse a la cultura del despido”. El comité lo interpreta como una advertencia de que puede haber nuevos despidos en el futuro.

Los periodistas de La Vanguardia también convocaron una huelga, en su caso coincidiendo con las pasadas elecciones generales del 23 de julio, después de nueve meses de negociaciones infructuosas con la empresa. El acuerdo llegó dos días antes de las votaciones: subidas de hasta el 15% para las categorías inferiores y aumentos de 1.700 euros para los sueldos por debajo de 40.000 euros anuales o 1.300 para quienes cobren hasta 50.000. El teletrabajo será voluntario los fines de semana.

Continúa la lucha

Por el contrario, siguen con los Miércoles Negros los trabajadores del Diario Sur de Málaga, que calculan en casi un 25% el poder adquisitivo perdido en 12 años de congelación salarial mientras la plantilla se ha recortado en 50 personas. La batalla también continúa para los redactores de El Periódico de Catalunya, que añaden a las reivindicaciones salariales otras profesionales: que se corrija la falta de periodistas en algunas áreas básicas de la redacción y que se garantice “un plan de futuro digno para la edición digital en catalán”.

Tampoco tiene buenas perspectivas la negociación del convenio colectivo de prensa diaria, el que se aplica a los medios más pequeños y precarios. El próximo día 28 está prevista una nueva reunión entre la patronal del sector, AMI, y los sindicatos. El convenio lleva caducado dos años. Las empresas ofrecen una subida salarial de sólo el 1% que los sindicatos rechazan de plano. El Acuerdo de Negociación Colectiva firmado este año por la CEOE, CCOO y UGT establece un alza para este año del 4%. Y la inflación hasta agosto –2,6%– más que dobla la cifra ofrecida por la patronal. El salario anual de un redactor está fijado en ese convenio en 21.683 euros.

Huelgas en EEUU y Francia

Este ha sido un año salpicado de protestas en los medios de comunicación no sólo españoles. En realidad, comenzó la plantilla de The New York Times en diciembre de 2022, que convocaron la primera huelga en 40 años, para reclamar subidas salariales con que afrontar la inflación. En junio fueron los periodistas de Gannet, el mayor grupo de prensa de EEUU, que publica entre otros USA Today y posee más de 200 cabeceras en todo el país. Los trabajadores denunciaban bajadas salariales del 20% sólo en el último año, el último de los cuatro en que se han sucedido recortes de plantilla que, según explican, han “vaciado las redacciones”.

En Francia, en cambio, los motivos de los periodistas del Journal du dimanche, están lejos de la economía. El dominical no se publicó durante cinco semanas este verano por la huelga de sus redactores, que protestaban así por el nombramiento como director de Geoffroy Lejeune, hasta entonces a la cabeza de una publicación de la derecha radical, Valuers Actuelles, que fue condenada por injurias racistas. Es partidario del político ultra Eric Zemmour.

Pero, en este caso, la batalla se perdió. Los periodistas votaron en agosto por poner fin a la huelga y abandonar el dominical. La mayor parte de su centenar de redactores lo ha hecho ya. La fecha límite para comunicar si se quedan o continúan trabajado para Lejeune es el próximo 15 de octubre.