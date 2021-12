El presidente de RTVE, sobre su empresa y el fichaje de dos excolaboradores: "Todo lo que he hecho ha sido ético"

La comparecencia del presidente de RTVE ante la Comisión de Control Parlamentario de este lunes ha sido una muestra de respeto mutuo y buenas maneras, a pesar de que parlamentarios de hasta tres formaciones se han referido a asuntos que afectaban personalmente a José Manuel Pérez Tornero. Pero incluso esas preguntas han tenido más de petición de explicaciones, que de acusaciones directas. En todos los casos, el máximo responsable de la corporación ha negado conducta alguna fuera de las normativas administrativas, e incluso de las exigencias éticas.

El primer asunto correspondía a la contratación de Mireia Pi, colaboradora principal de Pérez Tornero en su empresa Mizar Multimedia, al ser la mejor valorada para el cargo de subdirectora del Área de Proyectos y Desarrollo de RTVE, al tiempo que Luis Pastor, también vinculado a esta empresa era seleccionado como nuevo subdirector de Estudios y Transferencia del Conocimiento. A ello se ha referido en la pregunta que abría la sesión José María Espejo (Ciudadanos), que ha resaltado la doble coincidencia y vinculación empresarial de los seleccionados con la empresa de Tornero. El presidente ha contestado, con tono suave pero tajante, que "ambos "han sido elegidos por concurso público siguiendo la normativa interna de RTVE. Se han seguido todos los procesos de selección en todos los casos de los directivos. Los 15 días de publicidad para presentarse al concurso son los habituales. Se han valorado los méritos, se han establecido las condiciones en el perfil de trabajo con perfecta objetividad".

Tras aclarar que al primer cargo se había presentado veinte candidatos y al segundo siete, ha destacado en tercera persona su participación en el proceso: "El presidente de RTVE no ha tenido ni arte ni parte, y por tanto no ha tenido ni siquiera posibilidad de presentar un eventual descargo de conflicto de intereses en este asunto, ni en el de otros quince directivos durante los últimos meses". Para concluir con una loa a la transparencia: "Somos un equipo directivo que ha asumido la recomendación por transparencia del Tribunal de Cuentas, de hacer que los directivos pasen por concurso de méritos y capacidad. Y esto ha quedado demostrado en estos dos casos".

Poco después ha sido el representante de Podemos, Pablo Echenique, el que ha preguntado sobre los contratos de sus empresas privadas con la Universidad Autónoma de Barcelona mientras era miembro de su claustro, para inquirir si "además de legal ese comportamiento era ético". La respuesta, de nuevo tajante, de Pérez Tornero ha sido: "Todo lo que he hecho en mi trayectoria académica ha sido ético, ha cumplido la legalidad al 100%, se lo aseguro y lo digo con toda rotundidad, y en ningún caso es compatible con las acusaciones y con algunas aseveraciones que, con todo respeto a determinados medios públicos que tienen derecho a hacerlo, han circulado estos días".

Para asegurar a renglón seguido que "nunca ninguna empresa participada por mí ha facturado nada, ni medio euro, a la Universidad Autónoma. Nunca la universidad ha subcontratado para nada alguna empresa participada por mí. Nunca la universidad ha participado en ningún proyecto financiado por la Unión Europea en el que haya intervenido una empresa participada por mí, ni directa ni indirectamente; los directores de investigación de una universidad pública no decidimos con quién se contrata nada, sino que un grupo de investigación se limita a asociar investigadores, y todas las compras que se hacen en la Universidad Autónoma están colegiadas centralmente, y no intervenimos para nada".

El último parlamentario que se ha referido a este asunto, el senador Lacalle (PP), ha obtenido una nueva reafirmación por parte del presidente de RTVE: "He de insistir en que he cumplido la legalidad a lo largo de los más de 40 años que he estado en la academia, que nunca he mezclado los intereses privados con los públicos, que he cumplido la ley estrictamente. Lo digo con sinceridad, mirando a la cara a todo el mundo, y creo que es evidente, porque la universidad lo ha declarado, que no ha habido ningún caso de incompatibilidad, porque se lo puedo asegurar también, y porque algunos de los que han participado en los presuntos casos de irregularidades ya lo están negando en los medios de comunicación".

Será por las fechas, o quizás porque casi todas las formaciones representadas contribuyeron a la elección de Pérez Tornero, la sesión terminó con el mismo tono en que se había desarrollado: sin acusaciones directas, sin respuestas desabridas, sin una voz más alta que otra, y con felicitaciones y buenos deseos mutuos ante la inminente Navidad.