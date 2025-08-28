Se disfrazaban de guardias y tiroteaban a sus rivales: así cayó una banda que robaba droga a los narcos

Una larga investigación desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil desembocó en la detención de seis personas como supuestas autoras de una multiplicidad de delitos, todos ellos enfocados a un mismo fin: robar droga a otros narcotraficantes. Para ello no dudaban en emplear la violencia extrema y tirotear a sus rivales, algo que hicieron en Murcia en al menos dos ocasiones, y en suplantar a la Guardia Civil. En el pasado mes de julio, las autoridades esclarecieron otro hecho delictivo de las mismas características con tiroteo incluido, ocurrido en la misma región del Sureste de España.

Los hechos que ahora se concretan con los nuevos arrestos y los registros, efectuados en las localidades de Ricote y Murcia, comenzaron a investigarse cuando se produjo un tiroteo a plena luz del día en Guadalupe, una pedanía murciana, en la que varios hombres, probablemente algunos de los detenidos, dispararon a otro individuo para sustraerle varias bolsas de gran tamaño, supuestamente droga. Ocurrió en julio del año pasado.

Meses más tarde se tuvo constancia de un segundo vuelco de droga, en este caso en la localidad de Archena y en el interior de una vivienda. La víctima fue objeto de un disparo y quedó herida de gravedad.

Junto a estos episodios, se han producido numerosos casos más en los que la organización ahora desmantelada consiguió su objetivo de apropiarse de la droga de otros narcos para su posterior venta, todo ello de forma completamente opaca a las fuerzas del orden. Llevaban tiempo operando.

Descabezan la cúpula de una violenta red de 'narco-hooligans' de Cracovia que se instaló en España Ver más

Así, tras meses de trabajo, Policía y Guardia Civil consiguieron concretar los puntos operativos de la banda criminal, localizando un zulo bajo tierra en el que se escondían un fusil tipo Kalashnikov, un subfusil, uniformes para suplantar a la Guardia Civil y hasta 'pirulos' azules con los que se distingue la presencia de las autoridades cuando sus vehículos van camuflados. Todo ello, material utilizado para los robos de droga, así como los pasamontañas que también fueron localizados.

En los citados allanamientos fueron arrestados tres de los sospechosos, y en días posteriores los otros tres. Se les atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de droga, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Además de los efectos relatados, fue intervenida una importante cantidad de marihuana, útiles precisos para la preparación de la droga para su venta y abundante documentación relacionada con la actividad objeto de investigación. También objetos de lujo, tales como relojes de gama alta, en manos de los sospechosos.