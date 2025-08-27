Descabezan la cúpula de una violenta red de 'narco-hooligans' de Cracovia que se instaló en España

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Benahavís, en plena Costa del Sol, a un fugitivo buscado por las autoridades polacas, considerado por Europol como un Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) por los supuestos delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El arrestado formaba parte de una gran red internacional desmantelada años atrás en España dedicada al envío de grandes cantidades de marihuana a Polonia desde la península ibérica en camiones de frutas y verduras, hechos de los que dio cuenta en 2023 Narcodiario.

Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca sobre el que también pesaba una orden de detención. Ambos arrestados, según las autoridades polacas, lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia y que no dudaban en amenazar a agredir a agentes aduaneros y a cualquiera que se opusiera a su negocio.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando por parte de las autoridades polacas se compartió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España, una vez más, de la misma organización criminal de carácter violento dedicada al tráfico internacional de estupefacientes detectada años atrás. A su vez, las autoridades del país, informaban que la organización formaría parte de un grupo de hooligans, aficionados radicales vinculados a equipos de fútbol, que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad de Cracovia.

Sobre la organización criminal se habían iniciado pesquisas en Polonia en el año 2016 y, en el año 2022 y 2023 se desarticularon dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos. Ambas organizaciones funcionaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios. Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys, la moneda del país destino de las drogas.

Los agentes polacos también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad el prófugo arrestado.

Las indagaciones de los agentes españoles permitieron identificar y localizar al fugitivo en el municipio malagueño de Benahavís, por lo que se estableció un operativo para su arresto que contó con la colaboración de una delegación de la policía de Cracovia y permitió la detención del prófugo, que se encontraba huido de la justicia polaca desde hacía más de dos años.

Tras el arresto se pudo localizar y detener al otro líder de la organización, en el municipio de Denia, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas.