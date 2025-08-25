45 kilos de cocaína en 'los ojos' de un contenedor en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, interceptaron la pasada semana 44,6 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz). Formaban parte de la carga de un buque procedente de Brasil que declaraba portar como mercancía carne congelada. El puerto del sur de España es uno de los tres más activos de Europa en el mundo del narcotráfico, junto con los de Róterdam y Amberes.

La operación se inició gracias a la colaboración internacional. Así, los dos cuerpos actuantes españoles tuvieron conocimiento de la inminente llegada a Algeciras de un buque procedente de Brasil con destino final Gabón, que transportaba un contenedor sospechoso de ocultar en su interior sustancia estupefaciente.

Gracias a la información obtenida, el pasado martes 19 de agosto los agentes localizaron el buque, procedente de Matelandia (Brasil) con destino final en Libreville (Gabón), que transportaba un contenedor que declaraba como mercancía trozos y despojos de carne congelada y que era sospechoso de ocultar en su interior la cocaína.

Fruto de la inspección practicada, los investigadores hallaron 40 paquetes ocultos en el interior del motor de refrigeración del contenedor, la zona conocida como los ojos. Éstos dieron positivo al narcotest por cocaína y arrojaron un peso bruto superior a los 44,6 kilogramos.

Atrapan a tres 'capos invisibles' de la 'Ndrangheta que operaban desde Ibiza Ver más

Este sistema de ocultamiento es uno de los más utilizados en la actualidad, pues permite introducir la droga y rescatar la sustancia de forma clandestina sin necesidad de abrir los precintos del contenedor, tanto en Sudamérica como en Europa.

Estos alijos suelen venir con un GPS incorporado para que los narcos encargados de recoger la mercancía puedan localizarlo en medio de tantos otros contenedores marítimos en destino.

Las actuaciones y el estupefaciente han sido puestos a disposición judicial del titular del juzgado en funciones de guardia de Algeciras.