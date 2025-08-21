Atrapan a tres 'capos invisibles' de la 'Ndrangheta que operaban desde Ibiza

Agentes de la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma de los Carabinieri detuvieron este viernes en la isla de Ibiza a tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El operativo se desarrolló pocos días después de la caída de la gran red liderada por Stefan Milojevic, acusada de dominar el narcotráfico en las Islas Baleares a gran escala. Procede, asimismo, de la última gran redada antimafia, desarrollada en la capital italiana y en el puerto de Gioia Tauro, de la que informó el 14 de julio Narcodiario.

Los arrestos, cuyos afectados son relevantes miembros de la 'Ndrangheta, se practicaron en base a órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por la Audiencia Nacional. Además, los agentes han realizado registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona. El trabajo policial golpea con fuerza a la mafia italiana más poderosa de la actualidad, la que procede de Reggio Calabria.

En cuanto al modus operandi de los tres sospechosos, investigaciones propias de este periódico apuntan a que actuaban de intermediarios de una gran red internacional que introducía grandes cantidades de cocaína en Europa desde Sudamérica y, como tantas otras redes, empleaban España como puerta de entrada.

Desde el año 2024 y en el marco de las labores de investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, quien investiga las actividades y la penetración en los tejidos económico, político y social de los grupos criminales transnacionales que ponen en jaque la Seguridad Interior de España, se viene monitorizando la implantación de la 'Ndrangheta.

Fruto de ello, los agentes detectaron a posibles miembros de esta organización criminal en territorio nacional y, tras varias labores de investigación unidas a la cooperación internacional en la que ha sido clave Eurojust, se logró identificar a tres importantes miembros de esta organización, quienes se encontraban en Ibiza. Estos criminales aprovechan el gran flujo de turismo existente en distintos puntos de España, en especial en el Mediterráneo, para mezclarse con él y traficar con drogas a gran escala de forma casi invisible.

Gracias a la colaboración internacional de la Policía Nacional y la unidad policial italiana ROS-Roma, del Arma dei Carabinieri, se logró la rápida detención de estos importantes miembros de la mafia. El intercambio fluido de información ha resultado esencial para su localización.

En la mañana del viernes 15 de agosto, los agentes desplegaron un dispositivo policial en Ibiza que concluyó con la detención de tres personas, y los dos registros domiciliarios. Fruto de estos, los agentes han intervenido 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor ―como dos relojes, uno de ellos valorado en 120.000 euros―, documentaciones de identidad falsa, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles y documentación de interés, efectos que ahora están siendo analizados por los agentes.

El operativo fue de alto riesgo, debido al alto grado de peligrosidad de los detenidos y a su resistencia. Los tres arrestados han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se ha desarrollado, de forma conjunta, por la Comisaría General de Información y el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales dependientes de la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial. Además, ha contado con la colaboración de las Brigadas de Información y Judicial de Ibiza y Barcelona, así como con la intervención de equipos tácticos del GEO y GOES.

La 'Ndragueta, una estructura hermética

La ‘Ndrangheta, con más de 150 años de existencia, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, mostrando una enorme capacidad para influir en la política, la economía y la seguridad de los países en los que se asienta.

A diferencia de otras mafias italianas, como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana, la ‘Ndrangheta ha mantenido una organización altamente hermética basada en la discreción y los vínculos familiares, lo que ha dificultado la realización de grandes operaciones policiales contra sus diferentes estructuras. Desde hace un tiempo ha puesto su mira en España como uno de los puntos clave para su expansión debido a la estratégica situación geográfica del país.

Su influencia se extiende más allá de las fronteras italianas, con presencia activa en Europa, América, África y Asia. La combinación de violencia, control territorial y sofisticación financiera convierte a esta organización en una amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados, especialmente los que cuentan con las condiciones idóneas para que organizaciones de este tipo prosperen, ya sea por su proximidad geográfica y cultural, facilidad idiomática y opciones para pasar inadvertidos, como es el caso de España.

La 'Ndrangheta también tiene una importante presencia en Sudamérica, especialmente en Colombia, donde se ha arrestado a objetivos de alto valor en fechas muy recientes, tal y como informó Narcodiario.