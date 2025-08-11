Teruel sí existe para los narcotraficantes

Apenas unas semanas después de que la Guardia Civil localizase hasta nueve invernaderos para la producción de marihuana a gran escala en la provincia de Teruel, todos ellos controlados por la Mafia Albanesa, este viernes se ha producido una nueva redada contra idéntica actividad y en la misma provincia que, en vista de su desplobación y que está alejada de los focos mediáticos, está siendo empleada por los narcos para asentarse.

Así, el Instituto Armado, que volvió a precisar de drones dado el difícil acceso al punto que era objeto de investigación, localizaron otras tres grandes plantaciones con un total de 2.771 pies de marihuana en distintos estados de crecimiento, además de todo el material preciso para el buen crecimiento de las especies.

Por otra parte, en las inmediaciones había dos puntos 'residenciales' donde las personas responsables de cuidar las plantaciones descansaban y almacenaban víveres y otros enseres, así como una gran zona de secadero que da cuenta de la capacidad de la red criminal investigada.

Los puntos en los que se encontraron las plantaciones, en las que fueron detenidas in fraganti dos personas, se localizaban en los términos municipales de Puertomingalvo y Linares de Mora, en zonas boscosas próximas al límite de la provincia turolense con la de València, más que probable punto de procedencia inicial de los traficantes.

Así, y a pesar de los intentos de las redes criminales de instalar sus centros de producción de drogas en puntos apartados de la citada provincia, el trabajo conjunto de unidades de la Guardia Civil de Zaragoza, València y Teruel consiguió poner freno a sus intenciones.