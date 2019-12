Hazte socio anual+ o regala infoLibre y recibirás gratis un ejemplar dedicado del último libro de El Gran Wyoming

infoLibre

Publicada el 04/12/2019 a las 06:00

El compromiso con el periodismo independienteLos lectores que se hagan socios anuales deantes del próximo 7 de enero recibirán gratuitamente en su domicilio un ejemplar de La furia y los colores, el último libro de El Gran Wyoming, firmado y dedicado personalmente por el autor. Cualquier lector, sea o no socio, puede regalar una suscripción anual+. En este caso, recibirán el libro tanto la persona que regala –que debe escribir un email aindicando la dirección postal donde desea recibirlo–, como aquella que recibe el regalo.Los ejemplares llegarán a sus destinatarios a partir del. La promoción es válidaLa suscripción anual de, con un precio de 75 euros –60 euros para jubilados, estudiantes y parados–, incluye, entre otras ventajas, el acceso a todos los contenidos dey el envío a domicilio de la revista mensual en papelUna vez acabe la promoción,organizará también un sorteo de 30 ejemplares del libro entre todos los socios y socias actuales que expresen su deseo de participar a través de un e-mail (). Un correo electrónico avisará a los ganadores.La furia y los colores (Planeta, 2019) es el segundo volumen de las memorias que El Gran Wyoming comenzó a publicar con ¡De rodillas Monzón! en 2016. Pero es mucho más que un libro de recuerdos. Centrado en los años setenta, durante su época contestataria y jipi, la narración de Wyoming nos adentra con extraordinaria viveza y mucha pasión en cómo eraLa suya es una evocación a ratos cruda, a veces desternillante, en la que no esquiva nada, ni siquiera los defectos que, ya de pequeño, le adornaban a él mismo. Uncuando la gente se santiguaba al pisar la calle, cuando en comisaría, en el cuartelillo o en la parroquia te daban, cuando de sol a sol los campesinos se dejaban la vida en los secanos y los niños, llenos de costras y magulladuras, hacían lo que les daba la gana hasta que volvían a casa, incluso cochinadas que el pequeño Monzón no entendía: “Yo venía de un sitio donde la picha no se enseñaba”.Del sórdido colegio de párvulos a la libertad del Ramiro, la recaída en los Agustinos. El Opus, la OJE, la Facultad de Medicina y el antifranquismo. Y, más tarde, el extranjero: Ámsterdam, Irlanda, Londres. Ciudades en las queLa furia y los colores es una peculiar historia de la Transición a la vez que un genial desahogo panfletario yde las contradicciones entre la España heredera de la dictadura y la que despertaba a la modernidad de los ochenta.El Gran Wyoming (Madrid, 1955), presentador desde hace trece años de El Intermedio (La Sexta), es autor de numerosos libros, entre ellos ¡De rodillas Monzón!, No estamos locos y No estamos solos.