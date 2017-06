¿Indignados o doblegados?

"¡Ojalá Irene Montero en su primera intervención hubiera dicho una sola mentira!". Gran Wyoming



"El presidente Rajoy se ha diseñado una España muy particular en la que suceden las cosas que sólo quiere que sucedan, de tal forma que los hechos que no son de su agrado forman parte de una voluntad ideológica contraria". Manuel Jabois

_____________



Antonio García Gómez es socio de info Libre

En el 2010 Sthépane Hessel, un irreductible digno y decente, escribió un librito bajo el título de ¡Indignaos!, preferentemente dirigido a los jóvenes de una sociedad que veía entregada alde las clases poderosas, más ricas que nunca, más lejos de sus gobernados "recortados y sacrificados".Hace un par de días, en la consulta de mi dentista, estaba siendo atendido por un par de profesionales, jóvenes, amables y eficientes. Cuando terminó la consulta tuve el gusto de decirles que "había sido un placer haber sido atendido por dos profesionales jóvenes y competentes". El futuro está aguardando a todos estos jóvenes que hacen lo imposible por labrarse, de momento, su propio futuro, personal.Estos días, los datos oficiales han declarado que el 35% de la población andaluza está en situación de "pobreza extrema". También recientemente, Europa ha dictado y reñido a España que "es urgente y necesario articular políticas para tratar deque es mucha, demasiada, para que no sea una urgencia prioritaria".El martes, en la primera sesión de la moción de censura presentada por Unidos Podemos, la portavoz de Podemos declaró en la sesión del Parlamento que "sí estaba indignada". Y luego pasó a nombrar hastaque afectan directamente al PP, protagonizados por cargos, que ya no lo son, y afines del PP.Pero, las realidades son paralelas, y la realidad que se vive a diario, abajo en la calle, en la supervivencia cotidiana no tiene nada que ver con la España que nos pinta Rajoy y el PP.Y así Rajoy y el PP no se dieron por enterados, una vez más, y fueron a la suya y de nuevo se despreció a quienes cantaban las verdades sucias en sede parlamentaria.Con todos los errores y las faltas de cálculo estratégico de quienes se han jugado su prestigio, su valor parlamentario, dibujando la realidad pobre y dura, la de los españoles que, de verdad, con un 92% de nuevo empleo temporal y en precario, son los que están sacando a delante su país, a pesar de todo.Y así sigue y seguirá el PP digiriendo perfectamente toda la hez maloliente de una corrupción, de la que, por cierto, no pueden desprenderse.Y así sigue y seguirá el empeño por indignarnos y no resignarnos. A pesar de los datos gubernamentales que disimulan la trampa siniestra en la que nos han ido metiendo los corifeos del PP, con un ministro de Hacienda reprobado por el Tribunal Constitucional por haber aplicado una amnistía fiscal, tan tranquilo, tan respaldado por los suyos, como si no fuera para tanto, una y otra vez hasta la inacción a la que nos tienen acostumbrados los "profesionales imperecederos de la política fetén", la del PP.Y se pretende que toda la moción de censura vaya a quedar como una, ¡eso querrían!, para olvidar que, al fin, se ha establecido un, en la sede de la soberanía nacional, ante la degradación de la democracia en brazos de la corrupción sistémica, estructural, supurando... a nuestro país, a la ciudadanía española."Aceptada banda criminal mafiosa como gobierno legítimo de la nación española, lo demás es superfluo". Gran Wyoming.