Exijo que paren esto

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Ni soy nadie ni me creo más que nadie. Simplemente soy gente,, un ciudadano entre tantos. Siento que estamos en peligro, en peligro real; que peligra la seguridad de mis hijas y mis yernos, de mis nietas, de mi madre y mis hermanos, de la gente a la que quiero… de toda esa otra gente que ni somos nadie ni nos creemos más que nadie. Seguro que somos millones.Probablemente a muchos les parecerá una exageración. O que no debo alarmar. O que soy un cobarde. No sé. Pero creo que debo decir lo que creo que está en el ánimo de mucha gente y nadie quiere decir: estamos en peligro real porque este conflicto entre los secesionistas y el Estado nos puede llevar otra vez a la violencia ciega de las armas.Desde mi condición de genteque paren este disparate antes de la DUI y antes del 155, antes de que todo derive en un drama fatal; que lo paren antes de mancharse sus manos y sus conciencias con nuestra sangre.Ya sé que no soy quién, porque no soy más que gente, pero no se lo pido: