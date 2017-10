Carta abierta a Pedro Sánchez

______________

Eulalia Sancho es socia de info Libre

Le escribo esta carta desde Cataluña, con desesperación... pero también con esperanza. Usted y su partido son laque estamos viviendo en este país.Me dirijo a usted directamente porque admiro su integridad cuando mantuvo su postura decomo presidente del Gobierno. Aunque tuvo que dimitir por las malas pasadas que le jugaron algunos de sus compañeros/as de partido, las “bases” hicieron justicia reeligiéndole por una amplia mayoría en las Elecciones Primarias.Señor Sánchez, por favor, no apoyen al Partido Popular contra un referéndum pactado en Cataluña., haciendo que la Policia Nacional y la Guardia Civil campen por aquí como “un elefante en una cacharrería”. A los políticos del PP no les importa la paz de esta tierra, porque no la aman, ni el bienestar de sus habitantes, porque sólo quieren de nosotros el dinero que recaudan para poder mantener el Estado Español a su manera, con centralismo y corrupción.Es verdad que hay que, pero también es verdad que las leyes se hacen para que una sociedad puedan funcionar dentro de un orden. Cuando la evolución de una sociedad demuestra que estas leyes ya no sirven, los buenos políticos saben que hay que adaptarlas a la nueva realidad. Si la Constitucion del 1978 se hizó para que las oligarquias del franquismo se mantuvieran en el poder y así permitir una transición pacífica al sistema democratico, ya ha cumplido su función. Hay que renovarla.Y hablando de la legalidad vigente, el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, expresa su opinión en sendos artículos de La Vanguardia y de eldiario.es . Entre otras cosas dice que se siente. Él mismo define así su visión sobre la situación catalana, que viene denunciando desde el 2007 y que supone toda una rareza en la literatura constitucionalista publicada y debatida en los últimos años. Defiende que fue el Tribunal Constitucional quien rompió el pacto constitucional y dejó a Catalunya fuera del marco territorial, con lo que era previsible que se produjera una situación tan anómala como la actual.La gran mayoría de la sociedad catalana es dinámica, no puede ni quiere quedarse anclada en la “del pasado”. Una dictadura de la que no voy ahora a recordar los hechos terribles que sucedieron, pero de la que todavía quedan secuelas. Una de ella es el Partido Popular, descendiente directo de Alianza Popular. A pesar de que aquí son un partido minoritario, como mucha gente les vota en el resto de España, hemos de seguir bajo su yugo.Los que hasta hace poco pensábamos quepara liberarnos de esta “estaca”, ante los últimos acontecimientos hemos tenido que cambiar de opinión, por dignidad. Esa dignidad que nos pisotean cuando un ministro español dice que “hay que españolizar a los niños/as catalanes”. Si partimos de la premisa de que los niños/as catalanes también son españoles no se les puede “españolizar”. Lo que encierra esa declaración es la intención de “quitarles la identidad cultural catalana a los niños/as catalanes”. Cualquier persona con un nivel de inteligencia media puede comprender que quién desprecia la cultura de un pueblo es porque lo quiere humillar. Un agravio más para añadir a una larga lista.Señor Sánchez, por favor,, que a día de hoy quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución Española para suspender la autonomía en Cataluña, con el pretexto de “convocar elecciones”. Saben de sobra que la reacción aquí sería de tal magnitud que con esta excusa impondrían un orden militar, que es lo que “algunos sectores” de la España más “rancia” desean hacer.El pacto que usted firmó con Albert Ribera impidió un pacto con Podemos que les hubiera dado la mayoría en el Congreso de los Diputados para formar un Gobierno alternativo al PP, pero como ellos estaban a favor de un Referéndum en Cataluña, ustedes les dieron de lado. Así se perdió una oportunidad de oro para sacar al PP del Gobierno.Irónicamente, el señor Miquel Iceta no se ha cansado de decir que él no iba a votar en el referéndum del 1 de octubre porque no es legal, dando a entender que si fuera legal entonces sí que votaría. La pregunta cae por su propio peso, ¿ha hecho su partido todo lo posible para que en Cataluña pudiéramos tener elque pedimos las gran mayoría de catalanes, tanto independentistas como no independentistas ? Ha quedado demostrado que no.Creo que, en general, los que amamos Cataluña también amamos a la España que nos respeta como somos, que nos escucha y nos comprende, con la que se puede dialogar. Así da gusto compartir un camino juntos.Se sabe con certeza que los “cuerpos de seguridad del Estado” que ha enviado el Gobierno del PP a Cataluña tienen órdenes de. Entre otras cosas, se infiltran de paisano por grupos en las concentraciones y manifestaciones que hay por todo el país. ¿ Van a dejar que las cloacas del Estado se salgan con la suya ?Señor Sánchez, desde la desesperación por la situación que se ha creado en este país, pero con la esperanza puesta en usted y su partido, le pido que tenga en consideración esta carta. No sé si peco de ingenua pero pienso que, cuando se escribe con el corazón, eso no importa.Por favor, dé ese paso tan díficil pero tan necesario para pasar de la Democracia post-dictadura a una Democrácia moderna. Con el mismo coraje que le decía al señor Rajoy: “No es no”, asuma que. Esta es su oportunidad de demostrar que con “buena política” se pueden resolver conflictos tan díficiles.Gracias por su atención.