Jesús Pichel es socio de info Libre

Desde las elecciones de 1977, las primeras democráticas tras la dictadura, España ha tenido seis presidentes de gobierno: Adolfo Suárez (1977-1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-). Los dos primeros, de la desaparecida UCD; los cuatro restantes, alternando gobiernos de PSOE y PP, respectivamente.De las legislaturas de Suárez –sin contar el gobierno predemocrático de 1976– destacan los, el restablecimiento por decreto de la Generalitat de Cataluña, la tramitación de la primera ley de divorcio, la reforma fiscal, la, la supresión de la censura y, sobre todo, las negociaciones que posibilitaron la redacción y aprobación de la Constitución del 78.Durante los escasos dos años que Calvo-Sotelo fue presidente, tras su accidentada investidura por el intento de golpe de Estado de Tejero –y quién sabe quiénes más en la sombra–, se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo –que no funcionó– y, sobre todo, España entró a formar parte de la OTAN –que sin duda era su objetivo prioritario–, y se establecieron las bases para un futuro acceso al Mercado Común, como entonces se llamaba la UE.Cuatro legislaturas seguidas gobernóy no son pocos los acontecimientos que destacan en sus mandatos: la universalización de la sanidad y la enseñanza públicas, la, la reconversión industrial, el inicio de las privatizaciones de empresas públicas (en sintonía con las políticas neoliberales thatcherianas), etc. Se completó, además, el proceso estatutario autonómico y de descentralización administrativa, pero sobre todo destaca la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea –entonces el nombre de la UE. Los casos de corrupción y la guerra sucia pusieron fin a su gobierno.De los dos mandatos dedestacan dos hechos: laformando la zona euro, junto a otros diez Estados– y la participación española, como miembro de la OTAN, en los bombardeos sobre Yugoslavia de 1999, y, como aliada de EEUU y Reino Unido –aquel trío de las Azores–, en la guerra de Irak de 2003. Esa participación en la guerra y las mentiras a propósito del 11M, le costaron las elecciones al PP.Durante las dos legislaturas dese aprobaron, entre otras, leyes ciertamente novedosas: contra la violencia de género, sobre el, antitabaco, de dependencia, de igualdad, de memoria histórica, de economía sostenible... que han tenido un enorme impacto político y social. Súmense a esto el fin de ETA –que definitivamente dejó de matar– y losa partir de mayo de 2010 cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste.Este esquematísimo e incompleto resumen da cuenta de hechos que han sido relevantes –junto a laque ha contaminado tantas instituciones durante todos estos años– y han dejado huella política y social en nuestro país. Se podrán valorar unos u otros como positivos o negativos, pero, para bien o para mal, han sido especialmentede estos últimos 40 años.¿Y Rajoy? Rajoy está en su segunda legislatura, tras una primera de mayoría absoluta legislando a placer y ninguneando a la oposición. Lo más destacable de su Gobierno hasta hoy ha sido lay, sobre todo,ahondando en los recortes sociales y desandando el camino de los gobiernos anteriores: más recortes sociales, precarización laboral, ley mordaza, reforma de la ley del aborto, amnistía fiscal... Nada reseñable en política internacional. Nada significativo en las relaciones con la UE. Nada de nada. A este paso, lo que podrá ser más recordado será el haber aplicado por primera vez el 155 de la Constitución Española, para frenar el secesionismo catalán... o haber sido el