Os vamos a vencer

_____________



Vanessa del Valle es socia de info Libre

No me alegro de que la hayan encontrado, no podemos alegrarnos porque Diana, como tantas otras,Debería haber estado preparando su fiesta de Nochevieja, nerviosa por ver a la persona que le gusta, sin tener claro aún qué ponerse y compartiendo la vida con sus amigos. Pero un puto animal decidió aquella noche que Diana sería suya de una manera o de otra. Y Diana tuvo miedo.. Todas hemos caminado a solas de madrugada, y todas, en algún momento hemos tenido miedo. Tenemos hijas, amigas, hermanas, que caminarán solas y no podemos seguir permitiendo que corran peligro, que teman por su integridad o por su vida. Tenemos derechos joder, derecho a decir sí; derecho a decir no; derecho a decidir que. Derecho a hablarte, a no hacerlo, a reírme contigo y a marcharme a mi casa porque me da la gana. Y nada de eso te podrá ofender al punto de, ni pensar que te he incitado a nada. Si no sabes controlar tus instintos neandertales es tu problema, y no lo debes convertir en el mío.Y no me vengan con la mierda de las minifaldas y los escotes, podemos vestir como queramos.da derecho a alguien a tocarte, ni siquiera a dirigirte la palabra, cuanto menos a violarte o matarte., ni de las situaciones familiares fáciles o difíciles, ni de su ropa, ni de su actitud.No es esto una reivindicación feminista (ni feminazi), sencillamente es lade seres humanos indefensos ante la barbarie y la brutalidad. Nos están matando. Se trata de puro instinto de supervivencia, y empieza por tomar conciencia nosotras mismas de los comportamientos diarios que no les debemos tolerar nunca.¡Basta ya de algunos que se hacen llamar hombres! ¡Basta ya engendros inhumanos!Nos vamos a unir y vamos a plantaros cara todas juntas, por las que matasteis y por las que tratáis mal. Porqueque no sabéis estar a la altura de una mujer, porque sois conscientes de la basura que sois, porque bestias semejantes no tenéis derecho a vivir con nosotras. Y os lo vamos a quitar.