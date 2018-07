La hipocresía de Europa

Andrés Herrero

Publicada el 05/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 04/07/2018 a las 20:38

Andrés Herrero es socio de info Libre

Si Europa antes tenía que ir a buscar esclavos a África y ahora le vienen gratis en patera... ¿de qué se queja? ¿Considera acaso que no es mucho pedirles a los africanosde hambre en su tierra y no vengan aquí a molestarnos?Porque muchos de ellos, en su desesperada huida de la miseria, confunden el paraíso con el supermercado de la esquina. Les ha costado demasiado tiempo darse cuenta de que la esclavitud era por su bien, para proporcionarles comida, techo y un amo, y que no fueran unos desgraciados.Menos mal que, aunque tarde, al fin han reconocido su error y comprendido que lay las guerras con que llevamos siglos obsequiándoles, constituyen una misión benéfica y civilizadora, del mismo modo que las vallas, concertinas, devoluciones en caliente y en frío, representan la forma natural de preservar los valores occidentales y defender los derechos humanos., porque nuestra buena voluntad tiene un límite. Y, al igual que la caridad no representa la solución a la pobreza, tampoco podemos acoger a todos los africanos que quieren venir a Europa.Lo que pasa es que resulta imposible blindar nuestras fronteras cuando hay tanto inmigrante dispuesto a sacrificar su vida para traspasarlas. Los 500 millones de ciudadanos europeos no podremos frenar a los 2.500 millones de habitantes que se calcula tendrá África para el año 2050, por lo que la única salida correcta y juiciosa pasa pory poner en marcha un plan de ayuda al desarrollo, vinculado a un estricto control de natalidad para que puedan vivir dignamente en su propia tierra.Medida que no se debe tomar como un acto de generosidad, sino de restitución y reparación obligada. DeAunque también podemos optar por endurecer aún más la represión y esperar a que el mercado los salve, o a que alguna simpática ONG lo arregle, que a compasivos no nos gana nadie. Rescatar a unas pocas personas en el mar cada año no nos hará mejores, ni cambiará en nada las cosas, porque la presión migratoria seguirá creciendo tanto como el rechazo de los ciudadanos a la misma, pero nos permitirá mantener limpia la conciencia y, con poco de suerte, hasta sacarle brillo.Dejemos de autoengañarnos.y sólo supondrá intentar poner puertas al campo y prolongar sin fin la tragedia humanitaria.El problema es que el capitalismo nos empuja a la desigualdad y ésta al desastre. Los inmigrantes irregulares se ahogan porque