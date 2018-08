Inviolable e irresponsable

Jesús Pichel Martín

16/08/2018

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre .

, S.M. Don Juan Carlos I de Borbón y El rey emérito son tres formas de referirse a la misma persona, pero. La primera hace referencia a la persona particular, al, con su nombre y apellidos. La segunda, a la condición de Rey parlamentario y j, según aparece en la Constitución. La tercera, a suactual tras abdicar la Corona., claro, pero conviene tener en cuenta esas diferencias, porque no son simplemente de matiz.Siguiendo la tradición monárquica británica del The King can do not wrong —"El Rey no puede hacer mal" o "El Rey no puede equivocarse"—, elliteralmente dice: "La persona del Rey es". Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 —el 64 hace recaer la responsabilidad de sus actos en quienes los refrenden–, que elude el refrendo y dejapara nombrar a los miembros civiles y militares de su Casa. Constitucionalmente, pues, ele irresponsable política y jurídicamente.El rey emérito, sin embargo,, aunque sí el, según la respuesta a la consulta informal que hizo la ministra de Justicia a la Abogacía General del Estado. Determinar formalmente si esaafecta únicamente a su actividad política e institucional como jefe del Estado o si se extiende además a sus—como ciudadano y/o como rey emérito— debería haber sido ya una tarea urgente.Laen vigor, que regula las materias clasificadas —los secretos y las informaciones reservadas—, es la de abril de 1968 rectificada en octubre de 1978. Se trata, pues, de un texto preconstitucionaly modificado en el período constituyente. En la ley se consideran materias, literalmente: los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedala seguridad y defensa del Estado. Solo el Consejo de ministros y la Junta de jefes del Estado Mayor son competentes para determinar qué objetos son clasificados.La información del, director del CNI, sobre las grabaciones de la talque afectan al rey emérito se ha tratado como secreto en la comisión de control de gastos reservados del Congreso de los Diputados, de manera que, según la Ley, se trataría de una información que puede dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Pero si el contenido de las grabaciones es cierto ——, cuesta entender de qué manera esas presuntas, que de ser ciertas parecen hechas a título privado y en beneficio personal, ponen en riesgo la seguridad y defensa del Estado.