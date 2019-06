Prisioneros de la tecnología

Publicada el 07/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/06/2019 a las 20:34

Luisa Vicente

La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas sin pedirnos permiso. Empezó su carrera de fondo a contrarreloj. En ella pisó nuestros talones y siguió avanzando ante nuestras narices, dejándonos atrás para siempre. Hoy nos marca la agenda del tiempo, el espacio y la mente.. Ya no recordamos los números de teléfonos de nuestra familia o amigos, ni siquiera el nuestro. No sabemos sumar, restar o dividir mentalmente, y no digamos calcular el volumen de un cilindro.Hemos externalizado nuestras capacidades y ahora son otros quienes las desarrollan y las manejan. Para facilitarnos la vidaen el disco duro del ordenador, en la memoria del móvil o en la nube. Hemos perdido el control de nuestra mente.Google, los programas computarizados, el Big Data y el Estado son las mentes cibernéticas que ahora lo controlan todo, incluso nos controlan a nosotros. Con esta externalización, nuestras capacidades, nuestro ingenio y nuestra imaginación se han ido al traste. Leer ahora los viajes de Julio Verne, imaginar sus experiencias gracias a sus minuciosas descripciones, nos llevarían al rincón del aburrimiento y del bostezo., sin ellas será dífícil que despeguemos del suelo.Prisioneros y cada vez más dependientes de la tecnología que nos aísla,