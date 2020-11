La desmemoria política

Publicada el 30/11/2020 a las 06:00

Sra. Ada Colau, acostumbrados a la desmemoria de la clase política, no sorprenden sus contradicciones al llamarnos a que no compremos en Amazon para proteger el comercio de proximidad y porque esta empresa no tributa localmente. Habría que recordar que no solo Amazon no tributa localmente, algún expresidente de la Generalitat y presuntamente algunos políticos catalanes hacen lo mismo y pasa desapercibido. De todas formas es una satisfacción ver que parece estar dispuesta a apoyar el comercio barcelonés y dejar atrás las políticas fiscales que tanto lo perjudicaron. Me refiero al impuesto a las terrazas, que en los barrios más céntricos llegó a subir del 400 al 800% como el mercado de la Boqueria o la plaza Reial, lo que incrementó el precio en las consumiciones y se equiparó a lo que cobran a los clientes en la ciudad de Venecia, Roma, Milán y Nápoles.

Otro palo ha sido el aumento del IBI, el alcantarillado y la nueva tasa de residuos que ha disparado el recibo del agua. Lo peor es el descontento del comercio en general por la inseguridad en los barrios y los robos con fuerza de los que son víctimas muchos establecimientos a diario.

La permisividad de la venta desleal no regulada de casi 900 manteros ocupando las arterias principales de Barcelona, supuso un impacto negativo de 65.663.360 euros por año, que no solo originó pérdidas millonarias a los comercios durante años, también originó pérdidas a las arcas públicas pues dejaron de ingresar el importe condonado de la licencia de actividad por la venta ambulante, más la tasa por el espacio urbano ocupado, esto sin contar el perjuicio que supuso a las grandes firmas la falsificación de infinidad de artículos de marcas de renombre.

El sector hostelero y el comercio han sido los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus. Sería de esperar que las subvenciones que recibe Aprosex en apoyo a la prostitución se destinaran, al menos este año y el próximo, a las ayudas que están pidiendo por la pérdida de más del 60% en la facturación. Si fuera posible erradicar de una vez por todas los narcopisos, las okupaciones de pisos y locales, la delincuencia y la inseguridad en las calles, episodios tan destructivos para el comercio y la hosteleria, aparte del impacto que tiene en la tranquilidad de la ciudadanía y de los turistas que nos visitan, sería una buena medida para retomar la estabilidad económica y la buena imagen que Barcelona necesita desde hace tiempo.

Un cordial saludo.

Luisa Vicente es socia de infoLibre