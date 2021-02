La gran vacunación y la normalidad democrática

Publicada el 21/02/2021 a las 06:00

En una de las tantas conferencias de prensa del doctor Fernando Simón, un periodista le preguntó si no se consideraba oportuno imitar el procedimiento que estaba utilizando Italia en materia de información diaria, consistente en la elaboración en un cuadro de doble entrada con los datos sobre la evolución de la pandemia correspondientes a cada una de las regiones.

Para Lombardía, por ejemplo, se refleja en sucesivas columnas, el número de contagios, los recuperados, los fallecidos y los pendientes de recuperación. Estos últimos están a su vez clasificados según se encuentren ingresados en los hospitales, en UCI o guardando cuarentena en su casa. Cuadra perfectamente y es accesible a cualquier lector que quiera informarse de un pantallazo de la situación de su región o de todo el país. Completa la información la cantidad de test realizados diarios y anuales y su grado de positividad.

En España no solo no se siguió ese sencillo método de información sino que se optó, a partir del 18 de mayo del 2020, por no publicar el número de altas en cada comunidad y en todo el país. Al no conocerse el número de altas diarias, ni las correspondientes cantidades acumuladas desde el inicio de la pandemia, es imposible verificar la exactitud de las restantes cifras comunicadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

Los lunes la información se distorsiona aún más, al transmitirse la totalidad de casos del fin de semana, lo que nos obliga a dividir todo por tres para tener una idea de lo que está sucediendo en cada comunidad y en el total del país. En la estadística internacional, los lunes por la tarde, cuando Estados Unidos no ha volcado sus cifras definitivas por razones de horario, España aparece en muchas ocasiones encabezando los casos de contagiados y fallecidos a nivel mundial.

La vacunación en Chile

Ha sorprendido el avance de la vacunación en Chile, pero lo más interesante es la planificación de que ha sido objeto este proceso determinante para la salud de la población. Para ejemplificarlo hemos recurrido a la publicación sobre el particular del 28 de enero de 2021, respecto de un inicio de vacunación que recién comenzaría el 3 de febrero.

“Fechas de Vacunación"

De acuerdo a la información oficial, la inoculación se iniciará con el personal de Salud, de Sename, de residencias sanitarias y los residentes de ELEAMs. Junto a ellos, adultos mayores de 85 años que serán convocados por separado en distintas jornadas (ver gráfica).

A partir del lunes 8 de febrero, se vacunará al personal crítico del Estado, el personal esencial de atención a la ciudadanía, el de farmacias y laboratorios y el personal de fuerzas de orden y fuerzas armadas desplegadas.

En paralelo se continuará con la inoculación de adultos mayores de entre 71 y 84 años, convocados por día: lunes 8 de febrero a los de 81 a 84 años; martes 9 a los de 78 a 80 años; el miércoles 10 a los de 75 a 77 años; el jueves 11 a los de 73 a 74 años; y el viernes 12 a adultos mayores entre 71 y 72 años.

Se acompaña de gráficas. Donde se incorporaran, los espacios y centros de salud donde se va a practicar la vacunación y los equipos designados para realizar el procedimiento, nada queda librado al azar.”

La vacunación en España

De la misma forma que no se consideró oportuno realizar una hoja de Excel en España como la que publica el país vecino, parece que tampoco es procedente desarrollar unas gráficas para planificar la vacunación como las elaboradas en Chile. Recién a mediados de febrero se ha establecido definitivamente por el Consejo Interterritorial priorizar la vacunación en función de la edad, sin una coordinación entre comunidades sobre el inicio del procedimiento para mayores de 80 años. Mientras nueve comunidades lo están haciendo o comenzarán en la próxima semana, Madrid no tiene una fecha cierta prevista para ello en virtud de su atraso en la finalización del proceso de los grupos precedentes.

La explicación a todos estos desencuentros, puede ser atribuida a los constantes enfrentamientos que ha imperado entre el gobierno central y las distintas autonomías para cada uno de los temas tratados en la lucha contra la pandemia, en la mayoría de los casos propiciados desde la Comunidad de Madrid para tapar su marcada ineficiencia y desinterés por la salud de los madrileños. La Comunidad con mayor incidencia acumulad en 14 días por 100.000 habitantes y a la vez la más permisiva con los horarios y aforos de la hostelería y el toque de queda vigente.

Es necesario mencionar por último, la existencia de grupos de personas y colectivos influyentes con poder de acceso al proceso de vacunación que han postergado en la práctica la de miles de españoles al saltarse su turno con total impunidad. Lo más grave es que lo han hecho sin que medie penalización alguna y con el premio de una segunda dosis asegurada, todo ello, dentro de la incuestionable normalidad democrática que impera en nuestro país.



