Zapatero: "El feminismo tiene el reto de no parar en la conquista de derechos de las mujeres"

Publicada el 07/03/2021 a las 06:00

José Luis Rodríguez Zapatero elude siempre realizar declaraciones que alguien pueda entender como crítica respecto a un Gobierno de coalición al que ha apoyado desde el primer momento. Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo recuerda la polémica desatada por la derecha hace un año: "Básicamente, iban contra el Gobierno y contra el feminismo desde algunos sectores que todavía mantienen una posición reaccionaria frente a lo que supone el avance más importante en los últimos cincuenta años de las sociedades civilizadas, que es la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres".

El 8M

"Conmemorar y recordar el 8 de marzo es hacer futuro y hacer un futuro en el que todos seamos más libres y más iguales. El feminismo tiene el reto de no parar en las conquistas en favor de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito de los salarios, en el ámbito del respeto a su libertad. Especialmente, sigue siendo un gran reto abolir la violencia de género, prevenir cualquier tipo de conducta agresiva hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa cifra de más de mil mujeres asesinadas nos debe de remover cada día para saber que tenemos por delante un objetivo fundamental para la sociedad. Por tanto, no descansar y afirmar todos los derechos que se han ido proclamando en convenciones internacionales hasta que logremos reducir el tiempo perdido que han sido miles de años en detrimento de las mujeres, en una discriminación, en una dominación absurda".

La Ley Trans

"Me parece muy importante que el Gobierno de coalición, que tiene una agenda progresista de derechos y de libertades, logre cuanto antes un consenso en torno a la conocida como Ley Trans. Debemos reforzar los derechos de las personas transexuales, que han sido de las que más han sufrido y a las que tenemos que darles todas las posibilidades y todas las oportunidades. Yo deseo que se produzca ese consenso. Diríamos que todos, PSOE y Podemos, se lo debemos al movimiento feminista. Es legítimo que haya un cierto debate intelectual. Estamos ante una cuestión que tiene un terreno de debate, pero me parece que es fundamental que lleguemos a un acuerdo que reconozca un estatus, un contenido claro del Derecho a lo que supone ser una persona transexual, con todas las garantías. No hay ninguna incompatibilidad entre los derechos de las personas transexuales y el feminismo".

La atención a los derechos sociales

"Dadas las circunstancias que estamos viviendo de la dura crisis de la pandemia, creo que en materia de derechos sociales es fundamental en estos momentos profundizar en los grandes objetivos que representa la lucha contra la exclusión social. El Gobierno ha lanzado una importantísima iniciativa, que es el Ingreso Mínimo Vital. Tenemos que lograr una sociedad en la que ni un solo ciudadano, ni una sola familia, quede en la exclusión social. Digamos que es el quinto pilar del Estado del Bienestar. Tras la educación, la sanidad, las pensiones y la Ley de la Dependencia, que aún hay que desarrollar, el quinto sería la lucha contra la exclusión social. Está en la agenda del Gobierno de coalición. Debo decir que la agenda social del Gobierno de coalición es quizá la agenda social más avanzada que en estos momentos conocemos en Europa".

La gestión de la post-pandemia

"Hay dos grandes objetivos después de que se supere la pandemia. El primero de ellos, como es natural, es lograr una recuperación económica, que, en mi opinión, en estos momentos hay condiciones para que se produzca una vez que el proceso de vacunación, que es la gran urgencia en estos momentos, se consume. Hay un deseo de actividad. Hay un deseo por parte de la sociedad de recuperar la normalidad, de poner la economía en marcha, nuestras vidas cotidianas. El segundo gran reto es hacer una tarea en muchos sectores sociales de reinclusión social. Igual que hace quince años los riesgos de exclusión y de pobreza estaban, sobre todo, en las personas de más de 65 años, ahora están en los jóvenes y esta es, seguramente, su esperanza fundamental. Ojalá se produjera con el máximo acuerdo de las fuerzas políticas".

El Gobierno de coalición

"Es el primer Gobierno de coalición que tenemos en España. Es más, había muchos agoreros que pronosticaron que nunca podría haber un Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. El Gobierno de coalición va a durar, porque responde a una mayoría social de este país que tiene una visión en favor de una economía más justa, de reducir las desigualdades, de ampliar los derechos y libertades. Por supuesto, el otro día lo decía el presidente, y me parecía adecuado, que defendía la actuación del Gobierno de coalición y que eran preferibles menos decibelios. Mi perspectiva es que va a durar el Gobierno de coalición y que hay una voluntad de fondo, más allá de las discrepancias que son naturales. Es la primera vez. Estamos ensayando hasta cómo discrepar. Por tanto, creo que es comprensible que podamos dar el margen de confianza necesario para que el programa, que al final es lo importante, se lleve adelante".

La fragmentación de la derecha

"El rasgo más claro de la pérdida de rumbo del centroderecha en España es la exageración. Es decir, cuando una fuerza política que ha sido gobierno, y pretende volver a ser gobierno, exagera continuamente es que su rumbo está muy debilitado. La experiencia me dice que no es posible, como han hecho el PP y las otras derechas, que desde que el Gobierno de coalición tomó posesión, antes de tomar la primera medida ya lo deslegitimó. Este es el rasgo de que hay una oposición que solo tiene la inercia del 'no'. A partir de ahí, ¿por qué la fragmentación? Que tardará tiempo en volver a haber un mapa de la derecha distinto es muy claro. Siempre pasa que, cuando la derecha se derechiza, emerge la extrema derecha. Esto es una ecuación que podemos analizar en todos los fenómenos populistas, neopopulistas, de derecha, de extrema derecha que se han producido".

Pactos de Estado

"Mi experiencia dice que los acuerdos de Estado, que son tan buenos, tan positivos para la vida pública, para la confianza, dependen casi siempre de la voluntad de la oposición. Cuando la oposición quiere, hay acuerdos de Estado. Es lógico de entender porque el Gobierno, quien tiene la responsabilidad máxima, siempre prefiere acuerdos con la oposición. Es natural. El termómetro está siempre en el lado de la oposición. Y es un error pensar que una oposición que haga acuerdos pierde credibilidad. Los ciudadanos, la opinión pública, tienen una gran sensatez y quieren ver a la oposición firmando acuerdos, quieren ver a la oposición arrimando el hombro en favor del país. Ahora, ojalá tuviéramos esos acuerdos institucionales que hay que renovar. Ojalá tuviéramos un gran acuerdo con los fondos europeos y la reconstrucción porque ahí va a estar el futuro para décadas. Y ojalá tuviéramos un acuerdo sobre la inmigración".

La figura del expresidente

"Siempre se ha debatido sobre los expresidentes. Creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que considera que supone ser expresidente. Desde luego, pienso que los expresidentes debemos de ayudar, debemos de contribuir a la convivencia política en el mejor terreno, el de la tolerancia, en el respeto, debemos de ayudar a España, debemos de hablar bien de España, debemos de respetar al Gobierno. Lo peor en la vida, porque intelectualmente es un error y moralmente es muy discutible, es que nos instalemos en esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una tendencia natural cuando se van cumpliendo años, o cuando se tiene una responsabilidad, pero no es verdad. Creo que una vez que salgamos de esta grave crisis de la pandemia y restañemos las heridas del dolor social que ha producido, nuestro país va a ser mejor que era hace 5 años, que era hace 15 y 20".

Cataluña

"El resultado de las elecciones en Cataluña es el resultado, entre comillas, de siempre. Hay un empate infinito. Hay un dato muy positivo y es que, en lo que es la sensibilidad independentista y en lo que es la sensibilidad constitucionalista, los que han tenido más respaldo son los que están más proclives al diálogo, al respeto. Ha llegado la hora del diálogo a fondo. Ha llegado la hora del compromiso a fondo con la crisis que arrastramos desde 2017 con Cataluña. Ha llegado la hora de la verdad, y deseo, y estoy convencido, que esa mayoría que hay en el Parlamento, esa mayoría por el diálogo, imponga una agenda de racionalidad, de reencuentro, de convivencia, de reformas. Desde el año 2013 hasta el 2019 la senda era confrontación, confrontación, confrontación. Tenemos que iniciar una senda que solo sea diálogo, diálogo, diálogo. Sin descanso. Y jamás renunciando a ese principio".