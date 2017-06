Una juez de Sevilla ha vuelto a citar a declarar como investigado —antes imputado— este martes al empresario y exvocal de la Cámara de Comercio Manuel Muñoz Medina por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando el empresario se "abalanzó" sobre la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ycon el propósito, según la Fiscalía, de "pisotear" su dignidad con un acto "de contenido claramente sexista".En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha atendido así la petición realizada por el abogado del empresario y lo ha citadoeste martes día 20 de junio, a partir de las 9,30 horas.No obstante, las mismas fuentes consultadas han indicado que la declaración del empresariocon casi total seguridad debido a que su abogado, José Manuel García-Quílez, tiene que asistir a esa misma hora al juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Sevilla contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.Cabe recordar que el empresario compareció ante la juez el pasado día 11 de mayo y se acogió a su derecho constitucional a no declarar porque "no se encontraba en ese momento en laspor su enfermedad".Así, la defensa del empresario presentó entonces un certificado médico que desaconsejaba que el investigado acudiera a los juzgados, dado que estabade una enfermedad grave, y solicitó aplazar la comparecencia, pero la juez decidió mantener la citación tras recibir un informe forense sobre la situación médica del investigado.El pasado 6 de junio, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y otros, en concreto un empresario y una trabajadora de la Cámara que presenciaron los hechos denunciados, ratificaron ante la juez que el empresario Manuel Muñoz Medina simuló besar a Teresa Rodríguez.En declaraciones a los periodistas, el abogado del empresario señaló que las declaraciones de estos tres testigos "no han arrojado ninguna sorpresa" porque los hechoss por las cámaras de seguridad que tiene instaladas la Cámara en su sede, grabaciones que han sido entregadas al Juzgado."Todo el mundo entendió en su momento que era una broma de", y estas "no están recogidas en el Código Penal en ningún artículo", aseveró el letrado, que opinó que los hechos "se han magnificado de una manera desorbitada".El abogado recordó, asimismo, que su patrocinado " se arrepintió públicamente antes de conocer que hubiera ninguna queja o molestia" por parte de Teresa Rodríguez y dijo que "se encontraba bebido y que había protagonizado una broma de mal gusto quejamásvolvería a repetir", por lo que existió "unespontáneo".De su lado, el abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, indicó a los periodistas que tanto el presidente de la Cámara de Comercio como la trabajadora "han sido muy contundentes" y en el caso de Francisco Herrero ha "ese tipo de acciones", relatando ambos que el empresario "le puso la mano encima, le tapó la boca y simuló besarla tras empujarla".Estos dos testigos "han contado lo que Teresa Rodríguezante la Fiscalía", manifestó el letrado, que precisó que el tercer testigo, en concreto un empresario, "ha intentado rebajar lo que sucedió, tal y como está intentando hacer la defensa"."Se han cometido delitos, lo que tiene que hacer es reconocer los hechos y, no a Teresa, sino a todas las mujeres de este país, porque hechos como ese lo único que hacen es justificar la violencia machista sobre las mujeres", aseveró el abogado.De ese modo, tanto Francisco Herrero como la trabajadora de la Cámara relataron los hechos tal y como se recogen en la denuncia, mientras que el tercer testigo, al que el investigado "conoce desde hace 40 años",lo sucedido "y ha repetido muchas veces lo de broma de mal gusto"."Queremos que reconozca los hechos, que llegue a algún tipo de conformidad con la Fiscalía, ya la sociedad de que estos hechos no se vuelvan a producir ni con Teresa Rodríguez ni con ninguna mujer anónima en este país", afirmó Luis de los Santos.Para concluir, aseguró que si el empresario "y pidiera perdón, se podría acabar todo esto aquí" y "dar un ejemplo a la sociedad para que esto no vuelva a suceder nunca más, ni con personas importantes ni con personas anónimas".Recientemente, la instructorarealizada por el abogado del empresario para que citara a declarar a la propia Teresa Rodríguez al entender que no es procedente porque la denuncia de los hechos partió de la Fiscalía de Sevilla , una decisión que ha sido recurrida.En la denuncia, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o deEn este sentido, la Fiscalía asevera que "por el designio que se supone perseguido por el denunciado y por las circunstancias concurrentes" en el caso, la conducta del empresario podría tener encaje, asimismo, en el tipo penal del artículo 173.1 del Código Penal, que impone pena de prisión al que infligiere a otra persona un, menoscabando "gravemente" su integridad moral.