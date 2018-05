Podemos e IU acuerdan ir juntos a las autonómicas y municipales en Andalucía

En cada municipio y mecanismos de seguimiento

Principios políticos

Las direcciones políticas de Podemos Andalucía e IULV-CAen el que, entre otros elementos, han resuelto dejar la dirección política de la confluencia a una comisión que han denominado Grupo Motor y que, compuesta inicialmente por seis miembros de cada organización, tiene encomendado. Asimismo, también han negociado establecer un código ético que persigue "la desprofesionalización de la política" yEste preacuerdo, esto es el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, que lo tomará en consideración este domingo; mientras que IU informará en primer lugar, y también este domingo, a su Dirección Colegiada para después someterlo a su Comisión Cooordinadora Andaluza el próximo domingo, 3 de junio.Empieza así a cristalizar un proceso de confluencia que arrancó el pasado mes de octubre y que va cumpliendo con el calendario que en varias ocasiones han puesto sobre la mesa tanto desde Podemos como desde IU, cuando habían marcado junio como fecha para anunciar el acuerdo en una comunidad que, de cumplir con el calendario previsto,Así las cosas, en el preacuerdo, recogido por Europa Press, Podemos e IULV-CA han acordado constituir el referido Grupo Motor, que; además de primarias conjuntas para la confección de las listas electorales a nivel autonómico, "estableciendo mecanismos de radicalidad democrática que permitan la participación del pueblo andaluz en la elección de sus candidatos".Respecto al programa electoral, quieren establecer fórmulas para la elaboración colectiva y participativa de un programa político de gobierno para Andalucía y para sus ayuntamientos que, además, "que quiera contribuir al cambio político en Andalucía".Y en cuanto a la marca electoral, será el llamado Grupo Motor el encargado de diseñarla, tanto para las autonómicas como para las municipales,"en la que todos los actores del proceso de unidad se sientan representados".Entre otros asuntos, en el texto que elevarán ahora a la consideración de sus órganos, Podemos e IULV-CA muestran su"a los que puedan incorporarse todos los actores andaluces con ganas de construir un proceso de cambio político para nuestra tierra".Y también se comprometen a establecer un código ético común para el proceso de confluencia con el que pretenden contribuir a la desprofesionalización de la política, de modo que sitúan este objetivo "como un principio rector y como garantía de cumplimiento de los compromisos programáticos y de acción política"., de modo que se establecen la obligación de trabajar para lograr que la confluencia se exprese "en todos y cada uno de los municipios de Andalucía, con el objetivo de construir nuevas mayorías políticas de cambio bajo el marco político expresado anteriormente"."IU y Podemos se comprometen a articular mecanismos de seguimiento que permitan que en nuestra tierra sea posible candidaturas de confluencia municipal, que sea un dique a la derecha –PP-A y Cs– y alternativa al PSOE-A", agregan.Así las cosas, el preacuerdo recoge los principios políticos que inspiran la confluencia y donde inciden en la necesidad de conformar un proyecto de confluencia "con el objetivo de ser la herramienta que canaliceque no se conforman con el actual estado de las cosas y que aspiran a una vida digna y realizada".Tras señalar su "alto grado de coincidencia" en las luchas, en las movilizaciones, en la búsqueda de soluciones y en el modo de resolver los problemas de Andalucía, Podemos e IU coinciden en que la comunidad "necesita un cambio profundo" que creen que llegará si son capaces de abrir"Un modelo que, tras 35 años de autogobierno, mantiene a Andalucía en una situación extractiva, subsidiaria y secundaria en el conjunto del Estado", agrega.Por tanto, ambas organizaciones se comprometen a ponerse a trabajar para construir un proceso popular y ambicioso ", para que Andalucía asiente las bases de un modelo productivo diversificado y que supere el paro estructural que no nos deja vivir con dignidad"."Emprendemos este camino juntas, sabedoras de que en frente tenemos, por un lado, a un gobierno conservador –de conservar el poder como autoobjetivo–; y por otro lado, a una derecha reaccionaria que no puede ser alternativa de gobierno en nuestra tierra porque no nos representa como pueblo", establecen las formaciones de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo.En este escenario, Podemos e IULV-CA asumen con "responsabilidad histórica" la tarea de lanzar un llamamiento a la sociedad andaluza "". "Llamamos a asumir juntas el compromiso colectivo, necesario y urgente de construir el cambio para Andalucía", añade antes de explicar que sendas fuerzas políticas no son un fin en sí mismo sino "herramientas para mejorar la vida de la gente".Así, quieren poner su "patrimonio político" al servicio del bien común, al servicio de la construcción de una confluencia amplia de mayorías en Andalucía "y en todos y cada uno de sus 778 municipios, con la voluntad de ganar los gobiernos", empezando un proceso en aras de una confluencia amplia de mayorías en Andalucía, "".Entienden tanto Podemos como IULV-CA que un proceso real de confluencia se hace construyendo, de escucharnos y reconocernos en la diversidad de culturas y formas de entender el mundo". "Si acertamos en las formas, conseguiremos el desborde de alianzas, conseguiremos el mejor programa político, las mejores candidaturas y con ello, ganar Andalucía, sus pueblos y sus ciudades"."Podemos e IU vamos a por todas, conscientes de nuestro papel y responsabilidad histórica, entendiendo que somos imprescindibles pero insuficientes y sabedoras de que nos necesitamos todas porque ni nos resignamos, ni nos dejamos dominar.", zanja el documento.