Ciudadanos ve "plenamente compatible" su defensa de un 155 indefinido con la reciente sentencia del TC, que lo prohíbe

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz en el Congreso,, ha afirmado que la posición de su partido en relación con la aplicación delen Cataluña escon la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que dice que esta medida no se puede mantener de manera indefinida, según informa Europa Press.El articulo 155 de la Constitución "se tiene que aplicar mientras sigan en vigor las circunstancias que dieron lugar a su origen" o "mientras sigan teniendo consecuencias para la ciudadanía", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.Por tanto, "es plenamente aplicable y compatible con lo que nosotros siempre hemos defendido", ha dicho sobre la sentencia judicial dictada el viernes pasado sobre el 155, que ha descrito como "un mecanismo legal y democrático".Según Arrimadas, "la insurrección de un Gobierno autonómico, el uso de dinero público para abrir embajadas que hacen apología de la independencia y que atacan al Gobierno de España, la manipulación de los medios de comunicación, el adoctrinamiento en las escuelas y todos los ataques y extralimitaciones competenciales que puede tener un Gobierno autonómico son susceptibles de ser respondidas por el Gobierno central" mediante el 155.Aunque el Pleno del TC ha avalado porla aplicación del artículo 155 de la Carta Magna que se hizo en Cataluña durante el gobierno de, tras el referéndum ilegal delde 2017 y la declaración unilateral de independencia, ha aclarado que esta medida debe ser el último recurso y que su duración debe ser, no indefinida.En mayo de 2018, pocos días antes de que se levantase el 155 con la formación del nuevo Gobierno catalán, presidido por, el presidente de Cs,, pidió a Rajoy que lo mantuviera vigente "hasta poner fin al proceso separatista". Previamente, Torra había prometido "trabajar sin descanso por la República catalana".Meses después, en enero de 2019, el secretario general del partido naranja,, abogó por la aplicación "indefinida" de la medida porque un presidente como Torra, que "dice que no quiere respetar la constitución y las leyes", no podía seguir en el cargo "ni un segundo más".En una entrevista con Europa Press, Villegas propuso mantener vigente el 155 "lo que haga falta, hasta que la situación se normalice", y eso pasaba, a su modo de ver, por que los partidos independentistas asumieran que solo pueden defender sus ideas dentro del marco legal.