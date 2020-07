Luz Sánchez-Mellado: “'Big little lies' es una tragicomedia de amor y lujo. Pero es mucho más. Es una bomba de relojería”

Publicada el 31/07/2020 a las 06:00

La periodista Luz Sánchez-Mellado, colaboradora en varios medios y con columna propia semanal en el diario El País, ha elegido para recomendar a los seguidores de Continuará una serie que, además de sus méritos propios, sirve para analizar una forma interesante de crear nuevas películas y productos para las plataformas: la actriz produce la serie donde está el personaje que quiere interpretar y no le ofrecen.

Pero vayamos por orden. Sánchez-Mellado se muestra apasionada sobre la propuesta: “Es una serie muy brillante y muy oscura a la vez. Esa es una de sus bazas para engancharte. Es muy bella, los lugares son fantásticos, las casas son fantásticas, los rostros son fantásticos. Es una de esas series que te dejan siempre con el corazón en un puño. Aquí es literal. Te deja con el corazón en un puño, y tienes que ver el siguiente capítulo. Es muy difícil parar de ver Big little lies”.

“Me enamoré de Big little lies desde la banda sonora, que es espectacular, pero sobre todo fue una sorpresa”, señala la periodista y escritora, y añade: “Me imaginaba una tragicomedia, un melodrama de amor y lujo, y efectivamente lo es. Es una tragicomedia de amor y lujo pero es mucho más. Es un retrato de personajes femeninos fantásticos, también masculinos, y es una comedia de amor y lujo pero también de luz y de muchísimas sombras. Los personajes son mujeres ricas, atractivas, profesionales unas, otras amas de casa, que viven en un entorno privilegiado en la Baja California, en un estado idílico, con unas casas maravillosas, unos hijos guapísimos, unos maridos guapísimos. Pero cada una de las protagonistas de esta serie tiene un cadáver, o varios, en el armario, y no me estoy refiriendo, o solo, a personas fallecidas. Son los secretos y mentiras que tenemos todos, da igual la clase social, da igual la formación política a la que pertenezcas, da igual si eres soltero o casado. En esta ocasión se juntan un grupo de mujeres fascinantes en un entorno fascinante, y desde el primer capítulo te atrapa. Te atrapan sus historias personales, te atrapa su belleza, porque son todos increíbles y te atrapan los secretos y el misterio que subyace, y hasta la banda sonora, insisto. Es una serie subyugante. Además es una sorpresa detrás de otra, y el final es absolutamente inesperado. No voy a hacer spoiler, solamente digo que cada actriz es más maravillosa que la anterior y cada secreto es más sorprendente que el anterior”.

Sobre los temas de fondo de la serie, Luz Sánchez-Mellado señala que “habla de maltrato, habla de bullying, habla del papel de la mujer profesional en un mundo de hombres, habla también del ama de casa que está contenta con su papel pero envidia a la profesional”. Y analiza los lazos entre las principales protagonistas: “Todas tienen una relación, a pesar de que son muy amigas, en la que cada una tiene carencias que la otra suple, y unas se complementan con otras. Son un grupo muy improbable de encontrar en la realidad, pero precisamente por eso atraen. Sobre todo, lo que fascina de la serie es ese aire de bomba de relojería, de que algo puede pasar en cualquier momento, y de hecho, pasa”.

“Las protagonistas están siempre conduciendo y en el coche se produce una atmósfera extraña, se te ocurren cosas”

Hay un detalle en concreto sobre la puesta en escena de la vida de estas mujeres que ha llamado la atención de Sánchez-Mellado: “Las mujeres de Big little lies están siempre conduciendo y es una de las cosas que me gustan porque las mujeres urbanas conducimos mucho y además en el coche se produce una atmósfera extraña en la que estás sola contigo misma y con tus pensamientos, se te ocurren cosas. Es un terreno fértil tanto para la imaginación y las ideas como para darle vueltas a la cabeza y a lo que te obsesiona”.

Y Luz Sánchez-Mellado termina destacando el atractivo de las actrices –especialmente a Laura Dern, recién nominada por este personaje a los premios Emmy 2020, al igual que el fichaje de la segunda temporada de la serie, Meryl Streep–, y el hecho de que Reese Witherspoon sea la principal productora.

La actriz Reese Witherspoon se ha convertido en una importante productora de series llenas de personajes femeninos

Y es que esta rubia de un aspecto adorable, “antigua novia de América”, como destaca Sánchez-Mellado, combinó su hartazgo ante la falta de papeles interesantes para mujeres maduras en la industria del audiovisual con su amor por la lectura y se metió de lleno en la producción. Y no es un experimento. Lleva desde el año 2000 en el asunto. Su actual compañía, Hello Sunshine, es una especie de club del libro virtual en el que se recomiendan y analizan novelas y donde varias ya han sido adaptadas como películas o miniseries, como esta misma. Y otras que se pueden ver ahora mismo en varias plataformas. En The morning show para Apple Tv y en Pequeños fuegos por todas partes, de Amazon, Witherspoon se ha reservado papeles importantes. Pero también ha producido Heridas abiertas (HBO), está preparando otra miniserie, esta sobre una banda de rock de los años 70, Daisy Jones & The Six para Amazon, y dos películas. Su objetivo es llenar las pantallas de personajes femeninos interesantes y voces femeninas, ya que casi siempre se trata de adaptar novelas escritas por mujeres. Los espectadores que hayan disfrutado con Big little lies pueden encontrar en estas series citadas algunos rasgos comunes. Aunque Big little lies se ha prolongado varias temporadas por su éxito, no seguirá mucho más por la agenda repleta de sus muchas estrellas, es fácil notar en la primera que cuenta una oscura historia completa. Y el resto de miniseries mencionadas, al estar basadas en novelas, tienen cadencias parecidas. Mujeres interesantes con muchas capas y ambiente desasosegante son elementos que todas comparten.

En la que analizamos hoy, Witherspoon contó con la complicidad de una de sus compañeras de reparto. Nicole Kidman fue quien localizó a la autora de la novela original, Liane Moriarty, australiana como ella misma. Las dos actrices compraron los derechos y Kidman se ha sumado a esta fórmula de crear personalmente proyectos a su medida. Va a producir otra miniserie basada en un libro de la misma autora. Kidman contará otra vez para su proyecto con otra estrella de Big little lies, esta detrás de la cámara, el guionista y director David E. Kelley, responsable entre otras muchas series de La ley de Los Ángeles, donde era guionista, y Ally McBeal, donde era el máximo responsable. Glamuroso como todo el proyecto, es el marido de la superestrella Michelle Pfeiffer. Está por ver si las plataformas, con su multitud de propuestas y su búsqueda de nichos de espectadores, democratizan el acceso al relato y lo abren a grupos menos representados tradicionalmente en la televisión de las cadenas de televisión.