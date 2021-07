Juanra Bonet: "Con 'La reina del pueblo' me pasó como con las grandes series, la vi del tirón"

Publicada el 02/07/2021 a las 06:00

La reina del pueblo transporta a sus espectadores a la esencia atemporal del verano en un pueblo, a sus fiestas. No faltan tómbolas, calimochos, muchos melones, piques entre familias, amistad, risas y estrellas invitadas de medio pelo. En este caso, en la localidad imaginaria de Polvaredas de la Sierra, a la que prestó sus calles el pueblo toledano de Noblejas.

La serie se estrenó el día 27 de junio en Atresplayer Premium y entre sus fans figura ya Juanra Bonet. El presentador, humorista y actor barcelonés ha visto los seis episodios de veinte minutos que componen la primera temporada y afirma: "Me ha parecido divertidísima, muy entretenida. Nos la pusimos en casa con la intención de ver uno y ya está y nos pasó como con las grandes series, nos la vimos prácticamente en un día. Tiene un montón de sorpresas y los actores y las actrices están maravillosos. De repente encontrarte a Raúl Cimas, encontrarte a Melani Olivares, a Canco Rodríguez… tienen muchísima química entre ellos y es toda una sorpresa. En cuanto veáis el primero creo que os quedaréis como nosotros en casa: ‘¿Cómo? ¿Cómo?, ¡Otro ya!’. Porque es muy recomendable para toda la familia".

"Te lleva a la nostalgia y a la vez es muy moderna. Está pasando ahora mismo"

La reina del pueblo es alegre en su argumento y su imagen apoya este buen humor. Para Juanra Bonet, se trata de una apuesta muy nítida: "Cuando la estás viendo, al margen de la temática de la serie, que es bastante clara, te remonta a una época de tu vida en la que ibas al pueblo, ibas a las fiestas. A pesar de que apela a la nostalgia sin espetártelo, el color, los planos, la luz, las texturas, te recuerdan a ese final de verano de Dúo Dinámico que trae ciertos olores. Tiene una luz y un color que te invitan a dos cosas, por un lado te lleva a la nostalgia, cuando tú ibas a esas fiestas o ibas a las fiestas de tu primo y te encontrabas con todo aquello, pero al mismo tiempo es una serie muy moderna. Lo que estás viendo, tranquilamente pasará dentro de quince días en un pueblo al lado de Madrid, o cerca de Segovia o al lado de Almería. Lo que ves en la serie va a pasar este mismo verano. Me gusta mucho que por un lado te acuerdas de y te lleva a pero sin gritarte a la cara que tú fuiste a EGB. Lo que estás viendo, lo que estás viviendo en la serie pasa ahora mismo, mientras estás leyendo esta entrevista".

El presentador del concurso Boom en Antena 3 elogia, entre otros aspectos de la ficción, su naturalismo: "El tono de los diálogos y de la actuación es muy natural y eso es una cosa que también nos sorprendió en casa porque siendo una comedia y siendo el tipo de comedia que es, como actriz o actor es tentador forzar, a mí me pasa que digo: 'Voy a apretar un poco porque como es comedia...'. Y no, está todo muy bien dirigido, muy natural a pesar de las situaciones esperpénticas y disparatadas que vais a ver".

"No hay un señor con las canas teñidas de negro simulando tener 17 años. Es creíble"

Lo mismo le ocurre con la forma de hablar de cada grupo: "Respecto a los diálogos es curioso, porque cada personaje habla como habla su generación pero no está nada forzado. Yo como adulto, desde la atalaya de la madurez en la que estoy instalado a mis 47 años (ríe), cuando oía a los chavales hablar entre ellos no me sentía ajeno, no sentía que la serie me echaba para atrás y pensaba: 'Es un producto para ellos'. No, no, lo entendía perfectamente y estoy convencido, tengo canas e igual me equivoco, pero estoy convencido de que los jóvenes ¡Hablo de los jóvenes! Bueno… los jóvenes, cuando vean la serie se van a sentir totalmente identificados porque no hay de repente un señor que se ha teñido las canas de negro diciendo: 'Hola, ¿k ase?' o haciendo el baile del swish swish, simulando que tiene 17. No va a ocurrir. No es: '¿Qué pasaría si Élite hubiera salido mal?'. Que ¡ojo!, es una serie que propongo aquí, Élite sale mal, en todo. El colegio sale mal, la AMPA sale mal, los profes, todo. Ahí dejo la idea: Élite mal".

La reina del pueblo tiene un presupuesto mucho menor que las series para plataforma o canal generalista. A pesar de ello ha conseguido reunir a un notable reparto, una pandilla de jóvenes actores totalmente engrasada, con Lucía Caraballo, Omar Banana, Ana Jara o Cristina Colom y un puñado de adultos con figuras muy destacadas como Marta Fernández Muro, Roberto Álamo, Canco Rodríguez, Melani Olivares o Alberto Casado. Pero Bonet tiene una debilidad entre ellos: "Mi personaje favorito es el de Raúl Cimas, pero aquí yo no puedo ser objetivo porque yo soy muy fan de Raúl Cimas. Me parece el hombre más gracioso de España, estoy prendado de él. Pero me gusta especialmente el papel que hace en La reina, de pregonero. Y estoy tentado de contar algún gag pero sería como explicar el truco de un mago, el caso es que Raúl está perfecto. Yo soy team Raúl, me pongo su camiseta. Está maravilloso y, aunque parece que su papel de pregonero es una cápsula que se va repitiendo en el tiempo, no. Porque hay una pequeña evolución y una semilla que va germinando dentro del pregonero. No voy a decir más".

Aparte de Cimas, la interpretación que más está dando que hablar de la producción es la de Melani Olivares. Así la ha visto el presentador y humorista: "El personaje de Melani Olivares creo, viendo la serie, que está escrito para ella. No me imagino a otra actriz haciendo eso como lo hace ella. Es una Miss España venida a menos, un juguete roto de la televisión. Viendo cómo es, es posible que pienses: "Qué personaje más arisco, más antipático, más subido, ¿de qué va?, ¿quién se ha creído que es?". Pero poco a poco vamos descubriendo que tiene un corazoncito, bueno, un corazonazo y que solo necesita amor. El viaje que hace el personaje es especialmente optimista. Creo que también nos da mucha esperanza al ver a gente que a priori nos echa para atrás pero a los que rascando un poquito, con un par de abrazos y dándoles tiempo y cariño les puedes ver el corazón. El personaje de Melani es muy chulo y ella está muy graciosa. Muy graciosa".

El personaje interpretado por Melani Olivares, una Miss España de capa caída, podría tener serie propia

Ha sido tal la fuerza y la comedia de la actuación de Melani Olivares como Estrella Bernal, la desquiciada y entrañable reina de la belleza, que el director y guionista de la serie, Raúl Navarro, y la actriz están en conversaciones para hacer una secuela con la vida de esta estrella de tercera en Madrid.

La filmación de la serie fue complicada por el apretado plan de rodaje y las restricciones sanitarias. Para Bonet, es estupendo poder contar con productos como éste, según afirma: "Gracias a internet, vaya frase de viejo, pero gracias a internet caben muchos proyectos de bajo presupuesto y eso permite que gente que tiene muchas limitaciones pero mucha creatividad tenga la oportunidad de llevar su producto al gran público".

A cambio, como espectador es difícil llegar a todas las propuestas: "Yo creo que hay muchísima oferta audiovisual y francamente, estamos todos sobrepasados. Hay dos maneras de enterarse de los estrenos, una es las tres, cuatro, cinco personas o creadores de los que estás pendiente porque te interesa lo que hacen y luego lo que te recomienda la gente de la que te fías. Y el boca a boca. Muchas veces es más valioso que te diga alguien: "Tienes que ver esto" que mil carteles en paradas de autobús. Es difícil llegar pero creo que La reina del pueblo va a ser de esas de "Oye, ¿has visto esto?"".