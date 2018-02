'La librería' hace sombra a 'Handia' en una gala con sorpresa

Lista completa de ganadores

“El poeta García Lorca decía: ‘Yo denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad”. Lo recitaban las directoras Leticia Dolera y Paula Ortiz en la gala de los Goya. “Nosotras somos la otra mitad,”, seguían, blandiendo el abanico con el lema “#másmujeres” que la asociación de cineastas había repartido. Lo hacían para presentar el premio a la mejor dirección novel, único galardón de la noche del sábado que parecía claro: la favorita erapor Verano 1993 (Estiu 1993) y fue ella quien se lo llevó. Fue la primera victoria de una gala extraña. Cuando todo apuntaba a que la ceremonia coronaría a, tras diez estatuillas, Isabel Coixet salía, sorprendidísima (tanto como el público), a por su Goya a la mejor dirección por. Y luego, redoble, mejor película: La librería.Uno tras otro, Handia iba subiendo al escenario a por sus cabezones: guion original, actor revelación, música, montaje, dirección de producción, fotografía, dirección artística, maquillaje y peluquería, diseño de vestuario y efectos especiales. Una decena de Goyas,al nivel de La isla mínima y Blancanieves. El filme de Aitor Arregi y Jon Garaño tuvo que conformarse con una victoria técnica, porque ahí llegaba La librería, adaptación de la novela homónima de Penelope Fitzgerald, para dar la sorpresa. La propia Coixet daba todo por perdido al recoger el premio al mejor guion adaptado: “Menos mal que no nos vamos de vacío, porque me he traído a mi madre…”. No se fueron de vacío, sino conmás preciadas de la noche.Otras tres se llevaba Verano 1993, de, la otra película nominada cuya dirección corría a cargo de una mujer. Fueron para Simón, a mejor dirección novel (uno de los pocos premios seguros de la noche), paracomo mejor actriz revelación y paracomo mejor actor de reparto. Con ocho nominaciones y la etiqueta de favorita, ¿eso era ganar o eso era perder? No tendría dudas Manuel Martín Cuenca, cuyo filme El autor partía con nueve candidaturas de las que se llevó dos: Javier Gutiérrez como mejor actor (otro que estaba claro) y Adelfa Calvo como mejor actriz de reparto.La victoria final de La librería fue celebrada con abanicos rojos en alto: los repartidos por la asociación de cineastas CIMA, que exhibían el lemapara reivindicar. Y no había sido fácil, con una gala que se había propuesto ser un "homenaje a la mujer", según sus presentadores (dos hombres: Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla), pero que acabó resultando incómoda. Ernesto Sevilla abría la ceremonia con varios intentos de chistes sobre el machismo que tuvieron una recepción más bien fría por parte del auditorio. “Es mi noche”, decía, “todas las actrices se quieren llevar un cabezón a su casa” (en referencia al apodo cariñoso que se da al premio). O: “Lo más parecido que tengo a una mujer es Joaquín, porque me aguanta a diario y es más inteligente que yo. También”. Risas hubo las justas. Y menos aún tras el gag en el que Joaquín Reyes, que había desaparecido entre bambalinas, fingía vomitar al estilo niña de El exorcista sobre El Langui.Luego lo dejaría claro Leticia Dolera, a la que Joaquín Reyes explicaba en otro gag lo que es un mansplaining (precisamente, que los hombres expliquen a las mujeres lo que ellas ya saben): “Os está quedando un campo de nabos feminista precioso”. La actriz Cristina Castaño, que presentaba un corto de animación y se marcó, de paso, un monólogo: “Este año los Goya lo presentan dos hombres. Está muy bien porque antes lo hacía uno”. Y, en el suyo, Pepa Charro insistía en los datos que, pese al triunfo de La librería, señalan que la igualdad está lejos: ". De esas 30, casi la mitad están nominadas como actrices. No hay mujeres en música, arte, animación, efectos... Por el mero hecho de ser mujeres, no están ahí". De las 17 categorías mixtas existentes, solo en seis ganó una mujer.Handia podía quedarse con la dulzura de esos diez cabezones que le sitúan en el palmarés histórico de los premios de la Academia, o con la amargura de no haber conseguido alguno de los grandes galardones. La historia de Joaquín de Eleizegui, el gigante vasco que asombró con sus 2,30 metros a la sociedad del siglo XIX, demostraba que la leyenda local había sido también europea. Y losdel equipo, quizás su mayor reivindicación, venían a decir lo mismo. Ninguna de las tres películas más premiadas está: Verano 1993 (Estiu 1993) sucede en el catalán de La Garrotxa y La librería, en el inglés de Suffolk.Si la edición de los Goya de 2017 había sido criticada por su homogeneidad (Tarde para la ira, El hombre de las mil caras, Que Dios nos perdone... todos thrillers con protagonistas masculinos), la de 2018 ha presumido de cierta heterogeneidad. Eneko Sagardoy, mejor actor de reparto por Handia, le dedicaba su cabezón además a “esos que no se sienten entendidos, por esas identidades incomprendidas y esos cuerpos raros. ¡Que vivan!”. El filme, desde luego, es una rareza:(cuando la media del cine español ronda el millón), en euskera, sobre una leyenda considerada local y ambientada en el siglo XIX. Tampoco es normal la historia de Verano 1993, debut premiado en la Berlinale que acaba llegando a un millón de espectadores. Ni La librería, aunque solo sea por la internacionalidad, que en la industria española parece estar reservada a unos pocos.La victoria compartida supo durante toda la gala a derrota, aquel irse "de vacío" que vaticinaba Coixet. Y hubo protesta más protesta que celebración. En las palabras de Nora Navas, vicepresidenta de la Academia de cine: “Derrotando la desigualdad de génerocontra las mujeres. Y debemos lograrlo todos juntos. Todas juntas”. Aplausos y abanicos rojos en alto. El discurso presidencial debería haberlo hecho Yvonne Blake, cabeza de la Academia, pero sigue convaleciente tras el ictus que sufrió a principios de enero. La recordaba Navas y Mariano Barroso, también vicepresidente. Y recordaban también a las trabajadoras de la industria: “También necesitamos directoras, montadoras, guionistas, sonidistas, directoras de fotografía, scripts, compositoras... en”. Tenían que hacer también la que sería la única referencia de la noche al IVA cultural que, como decían, sigue “al 21% a pesar de las promesas y anuncios oficiales de que bajaría”.E incomodidad. Con los desafortunados sketches de los creadores de Muchachada Nui, que ponían a musas a susurrar a autores en una gala en la que precisamente se reivindicaba que las mujeres son algo más que una inspiración. O con que el premio a mejor corto de animación se lo llevara, sobre el cineasta estadounidense, al que las acusaciones de abuso sexual por parte de Dylan Farrow (hija adoptiva de Mia Farrow), de entonces solo siete años, han puesto en el punto de mira. “Solo tengo una certeza sobre el protagonista de nuestro corto”, decía la productora y guionista Laura Gost, “que Woody Allen es un autor genial y una pieza indispensable de la historia del cine”. Las feministas asturianas (entre otras), que pidieron que se retirara la escultura en su honor que hay en Oviedo, se revolverían en sus sofás.Cuando Paula Ortiz entregaba el Goya a Carla Simón, le susurró: “Todas somos tú ahora mismo”. Lo mismo le podría haber dicho a Coixet. El siguiente paso sería que no haya solo dos plazas disponibles para la amplia “mitad del mundo”.El autorVerano 1993HandiaVerónicaManuel Martín Cuenca, por El autorAitor Arregi y Jon Garaño, por HandiaPaco Plaza, por VerónicaPablo Berger, por AbracadabraCarla Simón, por Verano 1993Fernando Navarro y Paco Plaza, por VerónicaAlejandro Fernández y Manuel Martín Cuenca, por El autorAgustí Villaronga y Coral Cruz, por Incierta gloriaJavier Ambrossi y Javier Calvo, por La llamadaMaribel Verdú, por AbracadabraEmily Mortimer, por La libreríaPenélope Cruz, por Loving PabloAntonio De la Torre, por AbracadabraJavier Bardem, por Loving PabloAndrés Gertrúdix, por MorirAnna Castillo, por La llamadaBelén Cuesta, por La llamadaLola Dueñas, por No sé decir adiósJosé Mota, por AbracadabraAntonio de la Torre, por El autorBill Nighy, por La libreríaSergio G. Sánchez, por El secreto de MarrowboneJavier Calvo y Javier Ambrossi, por La llamadaLino Escalera, por No sé decir adiósAriana Paz, por El autorItziar Castro, por PielesSandra Escacena, por VerónicaPol Monen, por AmarEloi Costa, por PielesSantiago Alverú, por SelfieAlberto Iglesias, por La cordilleraAlfonso de Vilallonga, por La libreríaChucky Namanera (Eugenio Mira), por Verónica“Algunas veces”, de José Luis Perales, por El autor“Feeling lonely on a sunday afternoon”, de Alfonso de Vilallonga, por La librería“Rap Zona hostil”, de Fenyxxx y Roque Baños, por Zona hostilDavid Gallart, por AbracadabraAna Pfaff y Didac Palou, por Verano 1993Bernat Aragonés, por La libreríaMireia Graell Vivancos, por Verano 1993Alex Boyd y Jordi Berenguer, por La libreríaLuis Fernández Lago, por OroSantiago Racaj, por Verano 1993Jean Claude Larrieu, por La libreríaPaco Femenía, por OroAlain Bainée, por AbracadabraLlorenç Miquel, por La libreríaJavier Fernández, por OroSylvie Imbert y Paco Rodríguez Frías, por AbracadabraEli Adánez, Sergio Pérez Berbel y Pedro de Diego, por OroLola Gómez, Jesús Gil y Óscar del Monte, por PielesPaco Delgado, por AbracadabraMercè Paloma, por La libreríaTatiana Hernández, por OroDaniel de Zayas, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero, por El autorSergio Bürmann, David Rodríguez y Nicolas de Poulpiquet, por El barIñaki Díez y Xanti Salvador, por HandiaReyes Abades e Isidro Jiménez, por OroRaúl Romanillos y David Heras, por VerónicaReyes Abades y Curro Muñoz, por Zona hostilCantábricoDancing BeethovenSaura(s)DeepNur eta Herensugearen tenpluaAmazona (Colombia)Tempestad (México)Zama (Argentina)C’est la vie (Francia)Lady Macbeth (Reino Unido)Toni Erdmann (Alemania)Australia, dirigido por Lino EscaleraBaraka, dirigido por Néstor Ruiz MedinaComo yo te amo, dirigido por Fernando García-RuizExtraños en la carretera, dirigido por Carlos SolanoPrimavera rosa en México, dirigido por Mario de la TorreThe Fourth Kingdom, dirigido por Adán Aliaga y Álex LoraTribus de la inquisición, dirigido por Mabel LozanoColores, dirigido por Arly Jones y Sami NatshehEl ermitaño, dirigido por Raúl DíezUn día en el parque, dirigido por Diego PorralMarisa Paredes