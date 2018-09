La presencia de las mujeres en el cine español cae en 2017

Publicada el 24/09/2018 a las 11:02 Actualizada el 24/09/2018 a las 12:21

Plan integral en Cultura

Rebordinos: "No es para estar orgullosos"

La presencia de la mujer en el cine español ha disminuido en 2017 con respecto a los dos años anteriores. Un informe elaborado por la(CIMA) cifra en un 24%,, la presencia de mujeres profesionales en 131 largometrajes analizados. El documento hecho público en el Festival de San Sebastián el pasado domingo y recogido por la agencia, señala que el 76% de los cargos de responsabilidad de estas películas españolas han sido ocupados por hombres. La socióloga experta en cuestiones de género, autora de la investigación, ha estudiado para su elaboración la composición de los equipos de 131 películas españolas inscritas en 2017 a los Premios Goya, entre las que se encontraban 80 obras de ficción, 3 de animación y 48 documentales.El estudio pone de relieve que, comparando los datos con los años 2016 y 2015, la representatividad de la mujer ha disminuido dos puntos porcentuales. Esta caída es la, puesto que tanto en 2015 como en 2016 se había mantenido en un 26%. El porcentaje de directoras se sitúa, asimismo, en el 12%, pero considerando solo el género de ficción,, una cifra que "no se veía desde los primeros años de esta década", según la asociación.El estudio de CIMA desgrana el sector por áreas de producción. Entre las cifras más destacadas se encuentra la "reducción progresiva" de la presencia de mujeres en el género documental. Además, una representatividad del 10% coloca este año a la animación como el género con menor presencia de mujeres en los cargos de mayor responsabilidad. Las áreas con más presencia masculina son los efectos especiales (con un 99% de los hombres), la composición musical (96%), la dirección de fotografía (93%) y la dirección (88%), mientras que las que tienen más presencia femenina son el diseño de vestuario (86% de mujeres) y peluquería (un 72%).La publicación de este estudio ha coincidido con la firma de la Carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine, un documento promovido por la asociación y suscrito a partir de este año por el Festival de San Sebastián. Con esta carta, presentada públicamente en la pasada edición del Festival de Cannes por el colectivo 5050x2020, el Festival de San Sebastián se compromete a "compilar", tanto aquellas que se refieran al número de películas recibidas para su selección, como a las elegidas y programadas, para "disponer de datos fiables y reales sobre la presencia de proyectos liderados por mujeres". Asimismo, el certamen promete "", secretos en la mayoría de citas cinematográficas, y a "establecer un calendario de cambios en los órganos ejecutivos del festival con el fin de alcanzar la paridad en el actual período de mandato de dichos órganos". También realizará una comunicación anual sobre los progresos realizados.El acto ha contado con el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos; la vicepresidenta de Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao; el presidente del Consejo de Administración del festival y alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y la presidenta de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu.Calvo ha calificado durante el acto de la firma de "significativo" el compromiso por la paridad del festival. "Las mujeres solo queremos seguir, porque sabemos que ganamos", ha comentado con humor la vicepresidenta del Gobierno, quien además ha incidido en la visibilidad que aporta el cine. "La cultura no es cosa menor, conforma un espacio simbólico colectivo de valores y estereotipos, para bien y mal. Desde ese espacio se cuenta la vida y cuando las mujeres están infrarrepresentadas o compiten con más dificultades no se está retratando la vida real ni los problemas reales", ha señalado.Precisamente, tras la conclusión del acto, las representantes de CIMA han explicado a un grupo de periodistas que la semana pasada su asociación presentó al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y a la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas,con "medidas para corregir" la escasa paridad en el sector."El dato es tan malo que necesita medidas de este calibre", ha reconocido la vicepresidenta de CIMA, Virginia Yagüe. Según ha señalado la guionista y productora, Cultura "ya se encuentra estudiando la propuesta y están en buena sintonía" con un plan que contempla que haya un remanente, de un tanto por ciento de los fondos destinados a ayudas,, al igual que ya se hace en Francia o en Suecia.La asociación propone también una—cantidad de dinero que una producción puede recibir a través de ayudas públicas —, cuyo tope es del 50%. "En casos de colectivos vulnerables se puede llegar a subir al 70%", ha afirmado Cristina Andreu, quien además ha detallado que las ayudas económicas de este plan también podrán venir en forma de desgravaciones fiscales.El propio José Luis Rebordinos ha incidido en la necesidad de seguir trabajando desde el Festival de San Sebastián y promover este tipo de cartas en otros certámenes. El director del Zinemaldia ha recordado que el certamen ya cuenta "con una mirada femenina importante" desde la propia organización, con datos como que de sus 34 trabajadores fijos, 28 son mujeres. Sin embargo, eso no ha repercutido ni en la paridad de la presencia de obras creadas por mujeres ni en su reconocimiento: solohan ganado la Concha de Plata en su categorías a lo largo de los 65 años de historia del certamen: Anahí Berneri por Alanis en 2017 y Xu Jinglei por Carta de una mujer desconocida en 2004."Trabajamos para que las base de datos digan qué películas están dirigidas y producidas por mujeres, porque será muy importante para poder hacer la elección. Si a fin de año conseguimos que todos los festivales tengan estos datos, ayudaría para elecciones paritarias", ha explicado, tras lamentar que "pese las felicitaciones", contar en esta edición con"no es para estar orgullosos".Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del festival y alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), ha defendido la necesidad de que esta situación de desigualdad "cambie" en los próximos años. "Eso será un signo de ese camino que esta ciudad esta comprometida a seguir hasta el final en favor de la igualdad entre hombres y mujeres", ha añadido.