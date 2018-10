Cultura descarta "medidas radicales" contra el fraude en la reventa de entradas

Publicada el 30/10/2018 a las 17:01 Actualizada el 30/10/2018 a las 18:04

Legislación actual

Zonas "grises" regulatorias

El Ministerio de Cultura y Deporte y las comunidades autónomas han aprobado este martes 30 de octubre el informe sobre una futuraque, entre otras medidas, contempla la posibilidad de prohibir la reventa "habitual" de entradas, es decir, las de carácter lucrativo, informa Europa Press.En rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial celebrada en Madrid donde se ha aprobado este informe, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , ha explicado quese han mostrado a favor de desarrollar un "marco general" sobre este tema, a través de unaGuirao ha reiterado que el siguiente paso será ese–bien mediante una Ley o Decreto Ley–, si bien no ha fijado plazos. "Se hará con la máxima rapidez, pero los plazos son muy engañosos", ha añadido.El ministro también haa que sean las comunidades autónomas las que terminen regulando este apartado, además del "marco legislativo general". "No es incompatible, si alguna cree que por sus condiciones específicas tiene que elaborar algo, está en su derecho", ha matizado.La idea de Cultura respecto a la prohibición de la reventa "habitual" de entradas gira en torno a que no se puedan vender tickets por un. Este modelo sería similar al aprobado en Francia, Bélgica o, en España, Galicia.En el informe aprobado este martes, que recoge el resultado de unaen 2017, también se proponen otras medidas que se podrían aplicar en lugar de la prohibición, como la imposición al promotor de emitir entradasen conciertos "de gran afluencia"; establecer obligaciones deo fijar un régimen de intervención administrativa, con unGuirao ha recordado que la legislación autonómica respecto a la reventa telemática de entradas va desde la prohibición "expresa" de la actividad en Galicia hasta comunidades comoCantabria, Cataluña y País Vasco prohíben también la reventa, aunque–la tipifican como infracción y se contemplan medidas cautelares–, mientras que otras nueve (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Madrid) prohíben la. En Castilla La Mancha se contempla la infracción sin que exista prohibición expresa.A la salida de la conferencia, el consejero de Cultura de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado por ejemplo que la venta nominativa se está desarrollando en la Alhambra de Granada con "muy buenos resultados y debe ser un".Otra de las participantes, la consejera de Cultura de Castilla y León –que, como se ha citado, prohíbe la reventa callejera o ambulante–, Josefa García, ha apostado por elaborar unay una legislación estatal".Cultura ha alertado de que en el actual contexto económico, las actividades de venta y reventa telemática de entradas "" en el marco de la legislación y se puede "generar el riesgo de que se aprovechen las".Además, señala a los festivales de música y a los conciertos celebrados en(teatros, campos de fútbol o plazas de toros) donde "radican la" detectados en la consulta.Entre los puntos débiles de la reventa de entradas telemáticas se encuentra la "información precontractual insuficiente" y la "" de las entradas a través de los canales oficiales de venta.El informe también pone el foco en los "" que pueden alcanzar las entradas en reventa, la actividad de "vendedores habituales", el "fraude" con reventa de entradas que no existen o la "dificultad" para garantizar la seguridad de los asistentes a conciertos que conlleva esta actividad.