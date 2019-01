Publicada el 18/01/2019 a las 16:29 Actualizada el 18/01/2019 a las 17:12

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra varias empresas socias de la entidad por un. El Consejo de Dirección, que tomó la decisión el pasado miércoles, sospecha que estas empresas pudieron ser utilizadas como sociedades pantalla para evadir impuestos. Aunque la SGAE se niega a hacer público ni qué empresas han sido denunciadas, ni cuántas son, fuentes cercanas a la entidad aseguran que se tratan de editoriales, encargadas de la gestión de derechos de autor de los músicos,El periódico El Mundo publicaba el viernes que la denuncia iba dirigida contra músicos como, algo que la SGAE negaba a media mañana de ese mismo día: "SGAE no ha denunciado a Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Pau Donés ni al resto de autores citados por el diario El Mundo. La denuncia remitida esta semana a las autoridades se refiere a personas jurídicas socias de la entidad". El comunicado publicado el miércoles por la SGAE resultaba más que críptico: "La SGAE pone en conocimiento de la Administración posibles irregularidades que pueden afectar a personas jurídicas socias de la entidad". No se decíase interponía la denuncia,, ni cuáles eran las supuestas irregularidades. Oficialmente, la SGAE seguía negándose a facilitar el viernes ninguno de los tres datos.La denuncia se enmarca dentro del enfrentamiento entre la SGAE y las editoriales de las grandes multinacionales discográficas. En 2017, tres editoriales independientes —entre las que se encontraba Busindre, perteneciente al gaiterodesde el pasado noviembre— llevaron a las editoriales Warner, EMI y Peermusic a loz juzgados. Según las denunciantes, estas no tenían derecho a formar parte de la Junta Directiva de la entidad, porque ya habían figurado en ella durante dos mandatos, el límite permitido. El juez sentenció entonces que, efectivamente, estas multinacionales habían cometido un "", ya que para volver a presentarse como candidatas se presentaban con otra empresa del grupo, y fueron expulsadas de la Junta . Las editoriales denunciadas reclamaron y el procedimiento sigue en marcha . Ahora, el Consejo de Dirección encabezado por Hevia decide llevar a los tribunales a editoriales asociadas al menos a una de esas multinacionales, Warner.La entidad estaba ya inmersa en una crisis tanto interna como judicial por el, en el que se investiga la connivencia entre televisiones, editoriales y autores para. Esta supuesta trama ha salpicado a José Ángel Hevia por su relación con Nuria Rodríguez, que fue administradora de Busindre y es una de las principales investigadas por el juez Ismael Moreno. Tras la elección de la última Junta Directiva, las grandes discográficas reunidas en la Organización Profesional de Editores de Música —Warner, Peermusic, Universal, Sony y BMG—, juzgando que la entidad quedaba controlada por afines a la rueda, aseguraron : "No nos sentimos vinculados a las decisiones que puedan tomar, y nos reservamos cuantas medidas legales sean oportunas, así como la posibilidad de impugnar las elecciones". Joaquín Sabina trabaja con la discográfica Sony BMG-Ariola y Alejandro Sanz lo hace desde 2014 con Universal (antes, con Warner).Otro antecedente del conflicto es el manifiesto firmado por unos 150 músicos y socios de la SGAE, entre quienes se encontraban Alejandro Sanz y Joaquín Sabina . En septiembre de 2017, poco después de que saltara el caso rueda, estos artistas pedían "plena transparencia" y una "regeneración ética" de la entidad, solicitando una modificación de los Estatutos que incluyera medidas desde lahasta lapercibidas por la dirección. "Es fundamental recalcar que los autores y artistas no estamos involucrados en el ejercicio de estas prácticas fraudulentas [de la rueda], sino quede los presuntos delitos", reclamaban.El periódico El País publicaba el viernes que la denuncia presentada citaba a Joaquín Sabina y a dos editoriales supuestamente usadas por el músico: Warner El pan de mis niñas y Warner Sabina Relatores., S. L. —sin la indicación Warner— gestiona desde 2001 los derechos de autor de Joaquín Sabina, y está administrada desde entonces por. En créditos de trabajos del autor, estos aparecen por "edición exclusiva de El pan de mis niñas S. L.", y en algunos de ellos se indica que esta editorial está "administrada para todo el mundo por Warner/Chappell Music Spain, S. A.". Este periódico no ha encontrado ningún documento oficial en el que aparezca una empresa llamada Warner Sabina Relatores ni Sabina Relatores.La cesión de derechos por parte de los autores a empresas que se encarguen de su gestión, conocidas como editoriales, es una práctica habitual. El propio Hevia tiene, de hecho, una editorial a su nombre con la que gestiona su obra. Pau Donés en un comunicado hecho público el viernes lanzaba: "Este es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal". Lo que sospecha la SGAE es que algunas puedan haberse usado como una—que tiene forma jurídica, pero que no existe más que con fines fraudulentos—, en connivencia con las editoriales, para evadir impuestos. "La SGAE", decía la entidad en su comunicado, "sino que se limita a trasladarlos a las autoridades competentes para que inicien la investigación correspondiente y determinen si los hechos denunciados son constitutivos de infracción".Todo esto sucede cuando la SGAE está a la espera de que el Ministerio de Cultura tome una decisión sobre intervenir o no la entidad . El Gobierno le había dado de plazo hasta el pasado 28 de diciembre para ajustar sus Estatutos a la normativa europea, pero la Asamblea rechazó su modificación un día antes de concluir esta moratoria. El viernes, el Ministerio negó a este periódico haberinterpuesta y aseguró seguirsobre el cambio en los Estatutos, independientemente de este nuevo conflicto.