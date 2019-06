Muere Chicho Ibáñez Serrador, un genio de la televisión

Publicada el 07/06/2019 a las 18:10 Actualizada el 07/06/2019 a las 19:09

En enero de este mismo año, Chicho Ibáñez Serrador recibió el Goya de Honor aunque no pudo asistir a la gala de Sevilla, y hace apenas unos días, el 4 de junio, la Filmoteca de Barcelona le rendía homenaje en un acto al que tampoco pudo acudir por su delicado estado de salud. https://t.co/Ko8y5TdOwD — RTVE (@rtve) 7 de junio de 2019

Este fue el homenaje que se rindió al maestro Chicho Ibáñez Serrador en el gala de los Goya 2019 pic.twitter.com/ocAbOKRwom — 24h (@24h_tve) 7 de junio de 2019

Reacciones

Director, realizador, actor, guionista... Se nos ha ido un genio que nos hizo llorar de terror y reír de emoción.



Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Nuestro respeto y admiración a su infinito talento.



¡Hasta siempre, maestro! pic.twitter.com/9jWVasj8e6 — PSOE (@PSOE) 7 de junio de 2019

Hace unos meses recibía el Goya de Honor por su contribución al cine de terror y fantástico. La televisión en España no se entendería sin Chicho Ibáñez Serrador. Sus programas entretuvieron a generaciones y son hoy referencia para la profesión.



Gracias y hasta siempre, Chicho. pic.twitter.com/gonLWND5aT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de junio de 2019

⚫️ Ha fallecido Chicho Ibáñez Serrador, productor y director que marcó una época en el cine y la televisión de nuestro país. Un abrazo muy fuerte a sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles. — PODEMOS (@ahorapodemos) 7 de junio de 2019

El cineasta y realizador Narciso Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido este viernes 7 de junio, según ha informado RTVE. El creador televisivo y cineasta había sido ingresado de urgencia este viernes, informa Europa Press.En enero de este mismo año,aunque no pudo asistir a la gala de Sevilla, y hace apenas unos días, el 4 de junio,en un acto al que tampoco pudo acudir por su delicado estado de salud; y durante el que se proyectó la película ¿Quién puede matar a un niño?.En cine, destacan: La residencia (1969) y Quién puede matar a un niño (1976). Tambiéngracias a series y programas como Historias para no dormir, Historia de la frivolidad o el concurso Un, dos, tres... responda otra vez.Narciso Ibáñez Serrador (1935, Montevideo, Uruguay) fue el hijo único de la pareja de actoresy Pepita Serrador. Criado entre giras y escenarios, debido a una enfermedad que padeció de niño se convirtió en un ávido lector y desarrolló su vocación intelectual.En la década de los cincuenta, ya en España, trabaja como actor en la compañía de teatro de su madre y, poco después, pasa a la dirección teatral. En 1957 regresa a Argentina y, junto a su padre, inicia una exitosa colaboración en teatro, radio y televisión.Ibáñez Serrador se convirtió en un reputado profesional como actor, realizador y guionista en la televisión argentina, firmando muchas veces sus textos con el seudónimo Luis Peñafiel. Siendo el teatro sus orígenes, descubrió que la dirección y la escritura le atraían más que la actuación, convirtiéndose en lo que él denominó "" o "autor que realiza".Llegó en 1963 a España, con cintas de sus trabajos en Argentina que presentó en, a la que trasladó todo lo que había aprendido en América, revolucionando y modernizando la televisión de los sesenta en España con series como Mañana puede ser verdad o La historia de Saint Michel, pero especialmente con Historias para no dormir, en 1966.A estas se suman los títulos paracomo El último reloj, El asfalto, Historias de la frivolidad y El televisor (1974). Especializado en adaptaciones literarias y biografías de personajes célebres, sobre todo en su etapa argentina, fueron sin embargo sus historias de ciencia ficción y de terror las que más impactaron al público.Este género también lo cultivó en el cine, alumbrando emblemáticos títulos del fantástico y el terror español como La residencia (1969) y ¿Quién puede matar a un niño? (1976), de las que fue guionista y director.Su sello de identidad, con las presentaciones previas que hacía en Historias para no dormir o en los ciclos de Mis terrores favoritos, a los que aportó un toque de ironía y comedia. En la carrera de este divulgador de los clásicos del género, también figuran novelas radiofónicas y las obras teatrales Aprobado en castidad, El agujerito y El águila y la niebla.Fundó la productora Prointel en 1970 para desarrollar sus propias producciones en cine, televisión, teatro y publicidad, entre las que se encuentran el mítico programa Un dos, tres, responda otra vez.La trayectoria del hombre "tímido" que asustó, divirtió e hizo pensar al público fue reconocida con elel Premio Maestro del Fantástico del Festival Nocturna, el Premio Ondas al Mejor Programa por Hablemos de sexo, premios Antena de Oro, Premio Iris y Premio Feroz de Honor, entre otros galardones, a los que ahora se suma elPSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos han lamentado la muerte del cineasta y creador televisivo, al que han recordado como "un genio" que "marcó una época del cine y la televisión del país".Elasegura que se ha ido "un genio" que hizo a la población "llorar de terror y reír de emoción". "Director, realizador, actor, guionista... Se nos ha idoque nos hizo llorar de terror y reír de emoción", aseguran los socialistas en su cuenta de Twitter.Además, muestran su "respeto y admiración a su infinito talento" y envían sus condolencias a sus familiares y amigos. "", exclaman.El presidente del, Pablo Casado, ha asegurado que es "una triste noticia" y ha definido a Chicho Ibáñez Serrador como "un genio del cine, maestro de una generación de cineastas yde la televisión". Casado también ha enviado su "sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros de profesión del cineasta y realizador, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.Por su parte, el líder de, Albert Rivera, también se ha mostrado apenado en las redes sociales por el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador, al que recuerda como "un histórico de nuestro cine y nuestra televisión". "Mi más sentido pésame para su familia, amigos y compañeros de profesión. Su gran legado permanecerá siempre en lade millones de españoles. Descanse en Paz", reza su mensaje publicado en su cuenta de Twitter.Entre los políticos, también ha querido rendirle homenaje Toni Cantó que asegura en su cuenta de la red de microbloging que tuvo "la suerte de conocer a Chicho, un gran maestro de la televisión que forma parte de la historia de España".Desdetambién han querido recordar al productor y director que "marcó una época en el cine y la televisión del país". "Un abrazo muy fuerte a sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles", subraya la formación morada en un tuit.