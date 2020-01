Publicada el 13/01/2020 a las 14:30 Actualizada el 13/01/2020 a las 15:39

Pedro Almodóvar vuelve a los Oscar: Dolor y gloria, su última película, una narración declaradamente autobiográfica ha logrado dos nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood. La película se medirá con Parásitos, de Bong Joon-ho, su principal competidora, en la categoría de mejor película de habla no inglesa, mientras Antonio Banderas se las tendrá que ver con Joaquin Phoenix o Leonardo DiCaprio como mejor actor protagonista. El propio Almodóvar, eso sí, no ha logrado hacerse un hueco en las categorías de mejor dirección y guion original, cosa que sí logró en 2003 con Hable con ella, cuando se hizo con este último galardón. Completa la presencia española en la gala del próximo 9 de febrero la película de animación Klaus, ópera prima de Sergio Pablos, que con un presupuesto de 40 millones de dólares y animación tradicional se enfrenta a Cómo entrenar a tu dragón 3 (130 millones de dólares) o Toy Story 4 (200 millones de dólares).

Joker, la película sobre el villano de Batman dirigida por Todd Phillips, es el filme que logra acumular más nominaciones, 11 en total, incluyendo mejor película, dirección, actor protagonista (para Joaquin Phoenix, una candidatura cantada) y guion adaptado, convirtiéndose en la primera película de superhéroes en ser admitida oficialmente y por aclamación en el club del cine serio. Las nominaciones a la 92ª edición de los Oscar sugieren, por lo demás, un regreso a lo que se consideran las esencias del cine de Hollywood. Ahí están Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino; El irlandés, de Martin Scorsese, y 1917, de Sam Mendes, con 10 nominaciones cada una: todas compiten en mejor película, mejor dirección y alguna de las dos categorías de guion. Junto a ellas, quizás la otra gran triunfadora de las cancidaturas hechas públicas el lunes haya sido el filme de animación coreano Parásitos, que opta a seis estatuillas: mejor película, dirección, guion original, montaje, diseño de producción y película de habla no inglesa.

La lectura de nominaciones a la 92ª edición de los premios ha tenido lugar pasadas dos y cuarto de la tarde del lunes, con los actores y productores John Cho e Issa Rae. Los miembros de la Academia de Hollywood podrán votar a sus favoritos desde el 30 de enero hasta el 4 de febrero, y la gala de entrega de los Oscar se celebrará el próximo 9 de febrero.

Lista completa de nominados

Película

1917

Érase una vez en… Hollywood

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

Le Mans '66

Parásitos

Dirección

Martin Scorsese, por El irlandés

Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood

Sam Mendes, por 1917

Bong Joon-ho, por Parásitos

Todd Phillips, por Joker

Guion original

Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood

Noah Baumbach, por Historia de un matrimonio

Rian Johnson, por Puñales por la espalda

Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns, por 1917

Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos

Guion adaptado

Greta Gerwig, por Mujercitas

Anthony McCarten, por Los dos papas

Steven Zaillian, por El irlandés

Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Todd Phillips y Scott Silver, por Joker

Actor protagonista

Joaquin Phoenix, por Joker

Adam Driver, por Historia de un matrimonio

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez en… Hollywood

Jonathan Pryce, por Los dos papas

Antonio Banderas, por Dolor y gloria

Actriz protagonista

Renée Zellweger, por Judy

Saoirse Ronan, por Mujercitas

Charlize Heron, por El escándalo

Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio

Cynthia Erivo, por Harriet

Actor de reparto

Brad Pitt, por Érase una vez en… Hollywood

Al Pacino, por El irlandés

Joe Pesci, por El irlandés

Tom Hanks, por A beautiful day in the neighbourhood

Anthony Hopkins, Los dos papas

Actriz de reparto

Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Kathy Bates, por Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Mujercitas

Margot Robbie, El escándalo

Fotografía

El irlandés

Joker

El faro

1917

Érase una vez en… Hollywood

Montaje

Jojo Rabbit

Joker

El irlandés

Parásitos

Le Mans '66

Diseño de producción

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez en… Hollywood

Parásitos

Diseño de vestuario

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez en.. Hollywood

Maquillaje y peluquería

El escándalo

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

Banda sonora original

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Canción original

"(I'm gonna) Love me again", de Rocketman

"I can't let you throw yourself away", de Toy Story 4

"I'm standing with you", de Breakthrough

"Into the unknown", de Frozen 2

"Stand up", de Harriet

Edición de sonido

Le Mans '66

Joker

1917

Érase una vez en… Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mezcla de sonido

Ad Astra

Le Mans '66

Joker

1917

Érase una vez en… Hollywood

Efectos especiales

Vengadores: Endgame

El irlandés

El rey león

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Película de habla no inglesa

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España)

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

Los miserables, de Ladj Ly (Francia)

Corpus Christi, de Jan Komasa (Polonia)

Honeyland, de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov (Macedonia)

Película documental

American factory

The cave

The edge of democracy

For Sama

Honeyland

Película de animación

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link: El origen perdido

Toy Story 4

Cortometraje

Brotherhood

Nefta Fottball Club

The neighbors' window

Saria

A sister

Cortometraje documental

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)

Life overtakes me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Cortometraje de animación

Scera (Daghter)

Hair love

Kitbull

Memorable

Sister