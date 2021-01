Publicada el 17/01/2021 a las 11:59 Actualizada el 17/01/2021 a las 12:47

Las niñas, premiada a mejor película, y Antidisturbios, reconocida como la mejor serie, han sido las triunfadoras de la XXVI edición de la gala de los Premios Forqué, que en esta ocasión ha querido rendir homenaje a los "héroes anónimos" de la pandemia de coronavirus.

La gala ha arrancado con un breve discurso del actor Imanol Arias, quien ya ha recordado que 2020 "no ha sido un año fácil" y 2021 "no ha empezado como se quería". "En todas aquellas semanas, como en un baile de máscaras, un vals sin partitura, hemos encontrado el regalo mágico de la mano mágica del séptimo arte y nuestros salones se convirtieron en salas de cine. Es cierto que 2020 no hubiera sido posible sin todas esas personas que han salvado vidas, pero sin el cine y la cultura, tampoco", ha defendido.

Con los actores Miguel Ángel Muñoz y Aitana Sánchez-Gijón como maestros de ceremonias, la gala ha estado marcada por el paso de la pandemia de coronavirus el año pasado y, en la entrega de premios, junto a los intérpretes han estado algunos de esos héroes como son enfermeros, cocineros, transportistas, polícias, maestros -también la propia actriz Nerea Barros, que ha ejercido de enfermera en los meses más duros- e incluso supervivientes a la enfermedad, según informa Europa Press.

El premio al mejor largometraje de ficción y animación ha recaído en Las niñas, mientras que el premio a mejor interpretación masculina ha ido a parar a Javier Cámara por Sentimental, premio que recogió su compañera de rodaje, Belén Cuesta, y que ha leído unas palabras de agradecimiento en su nombre. "Durante el mes de febrero rodábamos felices en Barcelona sin ni siquiera oler la que se nos venía encima. Las risas nos salvan de todo", ha dicho el actor.

Asimismo, la actriz Patricia López Arnáiz ha recibido el galardón a mejor interpretación femenina por Ane. "La mayor suerte para una actriz es que te llegue un gran guion a tus manos. Los personajes complejos son un disfrute porque la complejidad te pone en un sitio tan real y todo te llega como un tsunami", ha señalado.

El presidente de Egeda, Enrique Cerezo, ha hecho entrega de la Medalla de Oro a los productores Fernando Colomo y Beatriz de la Gándara. Cerezo ha calificado de "milagro conseguido" llegar a celebrar estos premios tras el temporal y la pandemia, y ha destacado la labor de la cultura. "Ha sido clave: nuestra cultura es industria, materia de Estado, y hoy en día mucho más", ha señalado.

De la Gándara ha mostrado su agradecimiento a familiares y amigos que "han estado haciendo todo lo posible" para que siguieran adelante. "Tenemos el deseo de seguir trabajando en el cine aunque sea difícil, pero si algo he aprendido es que para este oficio hace falta mucha paciencia, tesón y humildad", ha resaltado.

Por su parte, Colomo ha celebrado este premio "en el año más difícil y complicado" y ha tenido una pequeña reivindicación para la comedia, el campo que más ha cultivado. "No me lo esperaba, porque como hacemos comedia, no somos muy de premios", ha comentado con humor.

Las series irrumpen en los premios

En el apartado de series -primera edición en que se han incluido-, la premiada ha sido Antidisturbios, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, quien ha subido a recoger el galardón. "Enhorabuena a los premios por organizar la gala con la que está cayendo. Las series son un gran ejemplo de lo bien que hacemos en España las ficciones, pero tenemos una deuda con las salas de cine: sigamos haciendo películas", ha defendido.

El actor Hovik Keuchkerian, que ha recogido el premio a mejor interpretación masculina por su papel en Antidisturbios, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos al pedir un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus. "Es para todos esos mamás, papás, abuelitas y abuelitos que nos han convertido en lo que somos y ya no están. Se lo merecen", ha pedido.

Mientras, Elena Irureta, mejor interpretación femenina por Patria, ha compartido el premio en el escenario con su compañera de reparto Anne Gabarain, también nominada. "Las dos hemos hecho estos maravillosos dos personajes que nos han caído a las viejillas", ha bromeado la actriz vasca.

Actuaciones de Pablo López y Pablo Alborán

Pablo López, Luis Cobos y Pablo Alborán han amenizado con sus actuaciones musicales la gala, celebrada en IFEMA Palacio Municipal en Madrid, a la que ha asistido el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Además de las categorías ya citada, ha habido también reconocimiento en otras categorías como las de mejor cortometraje para Yalla; mejor documental para El año del descubrimiento, el premio al cine y educación en valores se lo ha llevado Uno para todos y el premio a mejor película latinoamericana ha sido para Nuevo orden.

El Premio Cinematográfico José María Forqué 2020 ha sido organizado por EGEDA con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y RTVE, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte y otros patrocinadores como Mercedes Benz, FIPCA y FlixOlé.