El CES ve mejoría en la evolución del mercado de trabajo y de las rentas, pero advierte de que hay "demasiados" hogares al margen

El 'pinchazo' de la garantía juvenil

Los salarios siguen ganando poder adquisitivo

El Consejo Económico Social (CES) cree que haypor la evolución del mercado de trabajo y el "incipiente" aumento de las rentas familiares, aunque cree quede la recuperación.En concreto, en su Memoria Socioeconómica y Laboral de 2016, aprobada el 31 de mayo de 2017 y que ha sido presentada este martes, la institución pone de relieve que hay un, que la inercia demográfica sigue inclinándose hacia ely que, por lo que tienden a no buscar empleo porque creen que no lo van a encontrar.Así, también apunta que existe una, que registra crecimientos más altos en los grupos ocupacionales que están en los extremos, como son los técnicos y profesionales y las ocupaciones elementales.En esta línea, el CES considera que, aunque se refuerza el peso en los extremos, "no es suficiente para revertir la". También destaca el descenso de afectados por regulaciones de empleo y las bajadas significativas en reducción de jornada y suspensión temporal.Respecto a la contratación, plantea la necesidad de introducir otras formas dey destaca que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, a pesar de que es un 37,2% superior al de 2015, sigue "lejos" de lo que se registró en la anterior modalidad "de fomento".El CES cree que hay una falta de evaluación de las actuaciones contempladas en el Plan Anual de Políticas de Empleo. Además, en esta línea, también entiende que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil por la precipitación de su puesta en marcha".Por ello, considera que es necesario explicar el desarrollo concreto de las actuaciones que se van a realizar en este ámbito y señala queque recoja acciones realizadas y su efecto en la incorporación al empleo.La institución apuesta por mejorar la gestión entre las empresas y los centros formativos, dar un impulso progresivo a la formación dual y porque se incluya un, que permita detectar impactos y sugerir reorientaciones sobre las acciones desarrolladas, entre otras iniciativas.Además, subraya que no se ha publicadoprocedentes de la cuota de formación profesional y que la digitalización y las nuevas tecnologías pueden incidir en la demanda y oferta de trabajo.Respecto a la negociación colectiva y a la actuación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 (AENC), CES afirma que se registró en 2016 por tercer año consecutivo una, después de que los salarios reales pactados avanzasen un 1,29% en 2016.El CES cree que entre los retos de mayor envergadura se encuentran la, reforzar la calidad de servicios y suficiencia de prestaciones y la eficiencia en gestión, lo que requiere de cooperación entre las administraciones y la mejora de los mecanismos de evaluación.En el panorama económico, el organismo cree que la, que ha pasado a ser menos restrictiva, supone "un importante cambio en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".Sobre el mercado de la vivienda , el CES destaca el, aunque el acceso sigue "obstaculizado" por el desempleo, la temporalidad y los niveles salariales, "en un entorno en el que los precios todavía son elevados a pesar del descenso", por lo queAsí, cree que las medidas urgentes aplicadas en esta materia desde 2012 "no parecen suficientes".