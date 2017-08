España ha cerrado el 37% de sus oficinas bancarias desde 2008

El Gobierno no contesta

Las entidades financieras españolas han cerrado el 37,3% de sus sucursales desde 2008. Es decir, según los datos del Banco de España, hay. Esa reducción ha sido simultánea al recorte de plantilla que han sufrido los bancos y cajas como resultado de la crisis financiera y la consiguiente restructuración que le siguió.Las cifras las ha facilitado el Gobierno al diputado por Valencia Ricardo Sixto, diputado de IU integrado en el grupo de Unidos Podemos, que presentó una pregunta parlamentaria sobre el cierre de sucursales y el empleo destruido desde 2008 en España. El Ejecutivo sólo ha respondido a una parte de las cuestiones suscitadas por el diputado y, remitiéndose a la información en poder del Banco Central Europeo (BCE) y Eurostat (la Oficina Estadística de la UE), asegura que0,67. Le siguen Chipre, con 0,66, y Francia con 0,56. Alemania cuenta con 0,41 y Reino Unido, con 016.En cualquier caso, España llegó a poseer un máximo de, que desde entonces no ha dejado de disminuir. El año que más sucursales se cerraron fue, el siguiente al rescate bancario , en que desaparecieron 4.384. Antes, en 2011, se eliminaron otras 3.091. Tras reducirse el ritmo de clausuras en 2014 y 2015, el año pasado volvió a repuntar:Una evolución similar han tenido las plantillas de bancos y cajas de ahorro.. El año en que más puestos de trabajo se destruyeron fue 2013, cuando se perdieron 18.206. En 2011, el segundo año con mayor recorte de empleos, 15.033 trabajadores se quedaron en la calle. Y en 2016 , después de dos años con menos pérdidas, la extinción de puestos de trabajo alcanzó aRicardo Sixto destaca que la reestructuración del sector ha supuesto. Ese enorme recorte de plantilla se ha llevado a cabo mediante grandes(ERE), conpero también con planes de. El ERE de Bankia en 2013 supuso el despido de 4.500 trabajadores. El del Banco Popular , hace sólo unos meses, se saldó con 2.592 empleos menos. Los ERE en Caixabank –700 trabajadores– y Barclays –975– fueron voluntarios. En el último año, el BBVA ha reducido su plantilla en 2.366 personas. Una vez absorbido Banesto, en 2013, el Santander encogió su nómina en 4.364 empleados. Novagalicia prescindió de 1.850 trabajadores ese mismo ejercicio.El grupo parlamentario de Ricardo Sixto lamenta que el Gobierno no haya contestadobancaria y cuántos ciudadanos se ven afectados por esa carencia. Tampoco aporta datos el Ejecutivo sobreestán utilizando ahora las entidades financieras para prestar servicios a clientes que ya no cuentan con una sucursal en su localidad. Ni informa sobre. Si en 2015 España contaba con 0,67 oficinas por cada 1.000 habitantes, en 2005 casi se duplicaba esa ratio: 0,95 sucursales.