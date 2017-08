Los falsos autónomos cuestan más de 500 millones euros anuales a la Seguridad Social

Pide poner "coto a este fraude"

Los falsos autónomos hacen que la, según datos recopilados por la Unión de Autónomos Uatae a partir de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Así, la organización ha puesto de relieve que este tipo de fraude ha proliferado en los últimos años de crisis porqueAdemás, según las estimaciones de Uatae, cotejados con los datos del INE, en España existen unos 210.000 falsos autónomos.La pérdida de más de 500 millones que sufre la Seguridad Socialen España (16.498,47 euros), los tipos de cotización estipulados para la Seguridad Social y la cotización mínima de los autónomos (275 euros).No obstante, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, cree que la cantidad final de dinero que pierden las arcas de la Seguridad Social es "mayor", porque una gran cantidad de los falsos trabajadores por cuenta propia se acogen a la tarifa plana de cotización de 50 euros. "Los jóvenes son los que padecen este fraude, porque es un recurso muy presente en los primeros contratos y porque tienen disponible la, ha subrayado Landaburu.Los falsos autónomos son empleados, cuando sus condiciones laborales corresponden al Régimen General para ahorrarse los costes de empleabilidad, entre los que están los de la Seguridad Social.La representante de la organización cree que este fenómeno es "la precariedad llevada al extremo" , ya que "no solo se defrauda al Estado, sino que se menoscaban los derechos que le corresponden a los trabajadores asalariados al contratarlos como autónomos".Para Landaburu, el falso autónomo deja "aún más patente" quey que "padecen una ausencia total de derechos".Uatae ha instado al Gobierno a redoblar los esfuerzos para poner "coto a este fraude". "Los autónomos sufrimos día a díaque no se corresponden al fraude mínimo que presenta nuestro colectivo", ha recalcado Landaburu.Por otro lado, la organización ha puesto de relieve que la situación de los falsos autónomos "guarda, que son los autónomos que facturan más del 75% de una misma empresa.En esta línea, Uatae considera que debería reconocerse a los Trade que no son considerados como tal hasta el momento, porque "no cuentan con loscomo el cese por desempleo o vacaciones".