El comité de huelga de Eulen denuncia el laudo al Supremo y convoca una asamblea para el lunes

El comité de huelga de los trabajadores deen el Aeropuerto de Barcelona-El Prat denunció ante la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) el laudo arbitral por considerarlo "inconstitucional" y, en la que previsiblementeprevista para el viernes 8 de septiembre y se decidirán posibles futuras actuaciones, informa Europa Press.El abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, indicó este sábado en rueda de prensa que la denuncia se interpuso el lunes 28 de agosto y valoró que el Consejo de Ministros impuso un laudo forzoso que, ya que el conflicto "no cumple con los requisitos que la ley recoge para aplicar un laudo arbitral".Así, aseguró que "algunas de las circunstancias que habilitarían el laudo son falsas", como por ejemplo que hubiese una, y también apuntó que esta medida arbitral se fundamenta en aspectos, a su juicio,, como que la marca España se ve afectada por la huelga.Tanto el abogado como el asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, destacaron la, que describieron como "insufribles", ya que no se les permite ir al servicio o ir a comer durante los turnos de trabajo, lo que provoca infecciones y desmayos, aseguraron.En cuanto al contenido del laudo, el abogado del comité de huelga acusó al árbitro designado por el Gobierno, Marcos Peña, de copiar la propuesta de la empresa, y mencionó que la posición de la Generalitat era errónea, puesto que se situó como árbitro y esoAsimismo, García Quinteiro recordó que hubo cuatro reuniones en las que no sólo la empresa mejoró su propuesta, sino que los trabajadores también, por lo que sentenció que "no había evidencia de que hubiera unde la negociación", uno de los motivos por los que se opta por encontrar una solución mediante el laudo arbitral.Respecto a laque propone el laudo, el abogado de los trabajadores apuntó que, mientras que el Giménez aseguró que se trataría de una subida "falsa", puesto que los trabajadores ya contaban con un plus de 100 euros, a los que se sumarían otros 100 para cumplir con lo que recoge el laudo arbitral.Ambos apuntaron que, ya que en 2018 Aena puede licitar el servicio de los controladores con otra empresa, a la que no se le aplicaría la resolución del laudo arbitral, lo que supondría que volverían a partir de las condiciones previas a la huelga, las negociaciones y el laudo.Giménez se remitió a la asamblea de trabajadores, que se celebrará este lunes, donde decidirán, que recordó que es de obligado cumplimiento, y explicó el martes también habrá una reunión en la Conselleria de Trabajo de la Generalitat Por último, el asesor de los trabajadores de Eulen hizopara que "se apunten a luchar por sus derechos", ya que los salarios de los mismos son míseros, en palabras de Giménez.