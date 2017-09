El Banco de España estima que solo se recuperará el 19% del dinero público destinado a ayudar a la banca

Más de 21.600 millones aportados por la banca

El Banco de España cifra en 10.402 millones de euros el importe recuperable a finales de 2016 de las ayudas públicas comprometidas a la banca en diversas formas de capital desde 2009, lo que supone el 19,14% del total.Según los datos actualizados del, estas ayudas han ascendido a 54.353 millones de euros, aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ( FROB ).A 31 de diciembre de 2016 se habían recuperado 3.873 millones, de los que 977 millones fueron devueltos por CaixaBank en abril de 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica, 800 milones de una emisión de mayo de 2010 de cuotas participativas de CajaSur, 782 millones por la venta de su participación en Catalunya Banc, 783 millones por venta de la participación en NCG, 407 millones amortizados anticipadamente por Ibercaja Banco de una emisión de obligaciones convertibles realizada por Caja 3 y 124 millones amortizados antes por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles.El Banco de España estima que este importe recuperado se incrementará con ly la amortización de las obligaciones obligatoriamente convertibles de Banco CEISS por 604 millones de euros. Así, incluyendo esta última operación, estima que el importe recuperable en ese apartado a finales de 2016 ascendería a 10.402 millones de euros.Por lo que respecta a los apoyos del propio sector financiero, concedidos a través del F, en el periodo que abarca desde 2009 a 2016 se han elevado a 7.942 millones de euros. Además, en 2009, el FGDEC aportó capital al FROB por 2.250 millones.Además, el FGDCE estableció un procedimiento para adquirir las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB (NCG y CX), que los tenedores minoristas habían recibido en el marco de los procesos de conversión de instrumentos híbridos en capital, dotándolas así de liquidez. Los fondos comprometidos por el FGDEC en esta actuación fueron 1.803 millones de eurosEl tercer grupo de ayudas hace referencia a losy a las garantías otorgadas al comprador, en las ventas de entidades, fundamentalmente en forma de esquemas de protección de activos (EPA).Respecto a los avales concedidos por el Estado a las entidades por, actualmente, tras los vencimientos de las correspondientes emisiones, se encuentran cancelados en su totalidad. No se ha producido ninguna pérdida para el Estado derivada de estos avales, habiendo percibido por los mismos ingresos vía comisiones., la pérdida agregada estimada de los EPA concedidos por el FROB alcanzaban los 883 millones de euros (392 millones correspondientes a CajaSur que ya ha sido desembolsado y liquidado y 491 millones a Banco Valencia que aún no ha requerido ningún desembolso por parte del FROB).De su lado, el FGDEC concedió EPAs por 10.008 millones de euros (5.844 millones en Banco CAM, 2.475 millones en Caja Castilla-La Mancha y 1.689 millones en Unnim Banc). Hasta la fecha estas garantías han supuesto(2.475 millones en el EPA concedido a CCM, en el que se anticipó el importe total de la garantía concedida a expensas de su liquidación final, y 1.808 millones en el EPA concedido a Banco CAM).Respecto a otras coberturas concedidas a las entidades adquirientes, en caso de materializarse la contingencia cubiertaEl valor total estimado de estas contingencias es de 1.629 millones de euros en el caso del FROB, que han supuesto desembolsos por 979 millones, y en el caso del FGDEC de 389 millones, habiendo desembolsado 246 millones.Si se suman las aportaciones de capital netas, EPAs y garantías enumeradas, ladestinados al apoyo del sistema financiero se sitúa en 41.150 millones por parte del FROB y 21.604 millones por parte del sector bancario, a través del FGDEC. El Banco de España puntualiza que el cálculo definitivo de estas aportaciones netas no podrá realizarse hasta la liquidación final de todos los activos.En cuarto lugar, se incluyenque se otorgaron a las entidades en algunos de los procesos de reestructuración entre los años 2009 y 2013. Estos créditos fueron otorgados como provisión urgente y transitoria de liquidez, bien por el Banco de España (9.800 millones), garantizados con aval del Estado o con activos de la propia entidad receptora, o bien por el FROB (6.500 millones). Según el Banco de España, todos los saldos dispuestos de estos créditos han sido ya amortizados y las líneas canceladas tras la recapitalización o, en su caso, la venta de las entidades beneficiarias.Por último, hay que contabilizar la aportación dea través del FROB, que ascendió a 2.192 millones de euros, así como los avales públicos concedidos por el Estado a la deuda emitida por la Sareb por un importe, al 31 de diciembre de 2016, de 40.925 millones de euros.