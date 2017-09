Sin borrador de auditoría

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó este viernes el recurso que había presentado el exministro Ángel Acebes contra su procesamiento en el caso de la salida a bolsa de Bankia , ya que consideró que tuvo unaen los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables", informó Europa Press.La Sala rechazó todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el exministro y mantuvo, por tanto, su, recordando que el auto de procesamiento elaborado por el juez instructor de la causa, Fernando Andreu, ya recogía el conocimiento previo que los encausados, entre ellos Acebes, tenían del verdadero estado financiero de Bankia.El auto del tribunal concluyó que Acebes fue "unen la realización de actos necesarios en la realización de hechos punibles", lo que "determina la responsabilidad del sujeto activo como autor por la totalidad del hecho".En este sentido, la Sala subrayó que si el exministro —que fue vocal del consejo de administración de BFA, la empresa matriz de Bankia—, entre otros, no hubieselas cuentas de la entidad, éstas "no podrían haberse presentado".En cuanto a la pretensión de exculpación argumentada en el recurso de Acebes porque la presentación de las cuentas se verificara con posterioridad por otro consejo de administración del que ya no formaba parte, el tribunal consideró que esta exposición es, ya que esto no determina la ausencia del hecho parcial, pues éste es "indispensable y absolutamente necesario para la perfección del delito".Por otra parte, la Sección Tercera también desestimó el recurso presentado por la defensa de otro de los exconsejeros de Bankia y BFA, Javier López Madrid , ya que señaló su intervención en cuanto a la, lo cual se hizo "sin borrador de auditoría, una circunstancia por lo menos atípica".De igual forma, el mismo tribunal rechazó los recursos de los también investigados en esta causa Francisco Pons —exconsejero y exvicepresidente ejecutivo—, Francisco Baquero Noriega —exconsejero de Caja Madrid Cibeles—, Rafael Ferrando Giner —exconsejero de Bankia—, Alberto Ibañez González —exconsejero de Bankia— y José Manuel Serra Peris —exconsejero de Bankia—.