El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones.

El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 unde euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ), de la que se hace eco Europa Press.Este excedente se debió, fundamentalmente, a unosde la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe de la liquidación.En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 sepor aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales.El superávit definitivo en el ejercicio esen la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al previsto en la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).Desde 2014,. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros.De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pagoDe todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas lasen los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico.El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habíanrespecto al anterior sistema de financiación el bono social.Estas, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado asciende a unosPor otra parte,para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, —tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 dediciembre—.No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución del pasado mes de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución deo grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.Así, indica que no cabe en absoluto lugar aque las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación establecida en el artículo 45.4 de la Ley.Por ello, la CNMC considera quedefinitiva de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras de referencia a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.