El Gobierno responde a las manifestaciones de los pensionistas con el anuncio de una deducción en el IRPF para los mayores

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro , confirmó este martes que el Gobierno trabaja para incluir en los Presupuestos de 2018 unapara reconocer los "costes inherentes" cuando las personas alcanzan una, como los referidos a la discapacidad, y avanzó que dará un "tratamiento financiero adecuado" al Tercer Sector en las nuevas cuentas públicas y aprobará el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratación del Sector Público, según informó Europa Press.Así lo confirmó Montoro en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, organizada por la Fundación ONCE, en la que señaló que el Gobierno está trabajando en, con la finalidad de incluirlos en los Presupuestos de 2018 que espera aprobar antes de Semana Santa.Montoro explicó que la "idea" del Ejecutivo es aprobar una deducción en el IRPF para reconocer quea la misma, al haber unos costes por dependencia mayores. "Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la ley del IRPF", precisó.Así, Montoro detalló que trabaja en una deducción en cuota por edad en el IRPF para los mayores, si bien, aunque insistió en que la intención es reconocer los costes inherentes a las personas de edad avanzada.El titular de Hacienda, que recordó que el IRPF ya contempla deducciones en la cuota por discapacidad o por tener personas a cargo con discapacidad, ya adelantó esta medida el pasado mes de noviembre, cuando anunció que la rebaja del IRPF prevista para 2018 y pactada con Ciudadanos incluiría a contribuyentes "con cierta edad" como unTambién avanzó que en próximas fechas se aprobará un real decreto para el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y que trabaja en los Presupuestos de 2018 para conseguir unAsimismo, Montoro explicó que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahoraTras reunirse este lunes con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro indicó que el objetivo es conseguirdel aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos."La intención del Gobierno es que las corporaciones locales", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, señaló.Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, Montoro detalló que se está empezando a abordar y reiteró que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.Por ello, el Ejecutivo pretende, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro respondió que "en eso se está trabajando", y puso como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", añadió.