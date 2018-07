Reclaman 1,3 millones de euros a Deliveroo al considerar que sus repartidores son falsos autónomos

Publicada el 04/07/2018 a las 11:07 Actualizada el 04/07/2018 a las 12:26

Juicios a Deliveroo

La Inspección de Trabajo de Barcelona ha considerado que los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos y ha determinado que la relación que la multinacional mantiene con éstos, en línea con las actas previas de sus homológas en València y Madrid.En declaraciones a Europa Press, el abogado del Colectivo Ronda Nacho Parra, que representa a un colectivo de ex repartidores de Deliveroo, ha explicado este martes que la Inspección ha determinado que los repartidores de la empresa en Barcelona, por lo que les ha dado de alta.En consecuencia le reclama el pago de 1,3 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social que no se han abonado desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017."A criterio de la Inspección de Trabajo, la empresa impone de forma fraudulenta a sus repartidores una vinculación mercantil que solo pretende, obligándolos a darse de alta en el régimen de autónomos al mismo tiempo que actúa como un verdadero empresario al imponer todo tipo de condiciones del servicio", ha detallado el Colectivo Ronda en un comunicado.Parra ha señalado que la Inspección de Trabajo ha expuesto que la relación de Deliveroo es laboral por hechos como que la empresa tecnológicapara que los repartidores realicen su actividad, como el contacto entre el cliente y proveedor y la plataforma.Ha detallado que, a diferencia de las actas de València y Madrid, la de Barcelona añade que el nuevo contrato que la multinacional empezó a utilizar con sus repartidores el verano pasado, en el que se les permite ser reconocidos como Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente (Trade), mantiene los mismos parámetros que el anterior y que el hecho de haber sido impuesto de manera unilateral es unaParra ha razonado que el acta de Inspección de Trabajo puedeque Deliveroo tiene con exrepartidores de la capital catalana, que se empezaron a celebrar a finales de mayo y se sucederán hasta noviembre.Ha subrayado que este acta no ha valorado la situación de estos 16 extrabajadores, puesto que tiene prohibido por reglamento valorar situaciones judicializadas, pero que puedede estos procedimientos.El abogado ha sostenido que esta Inspección puede servir para alertar la situación de los repartidores en otras empresas similares a Deliveroo, como Glovo y Stuart, y, como ya se hizo en la década de los 80 con las empresas de mensajería tradicionales.