, la aplicación que entrega productos y comida a domicilio, ha garantizado este jueves que en el caso de que el Tribunal Supremo invalide la relación laboral que mantienen con sus mensajeros, a los que hoy considera autónomos, y les obligue a contratarlos, su modelo sería "viable". “Sería una faena”, ha llegado a decir en declaraciones a los periodistas el cofundador y consejero delegado de la firma, Óscar Pierre, pero Glovo “se adaptaría”.El empresario ha reconocido que la "incertidumbre" que rodea el modelo laboral de los repartidores en España –la Inspección de Trabajo ha abiertodel sector en varias comunidades autónomas– tiene impacto a la hora de encontrar inversores y financiación."Nos adaptaríamos [a la prohibición de mantener a los repartidores como autónomos], aunque cambiaría radicalmente el perfil del mensajero, ya que quienes trabajan con nosotros lo que nos piden es flexibilidad. Pero, en caso de que tengamos que trabajar con empleados,", ha insistido.Respecto a su modelo de trabajo y de la situación laboral de los repartidores, Pierre ha indicado que sus glovers (más de) valoran "la libertad y la flexibilidad, así como la seguridad, ya que ofrecemos un seguro privado de accidentes, y los ingresos". Sin embargo, el consejero delegado cree que es necesario crear políticas y regulaciones eficaces en el mercado laboral que tengan en cuenta la digitalización y los usos sociales. "Queremos ser proactivos en explicar cómo es éste impacto social", ha avanzado Pierre, que ha señalado que han creado un departamento de políticas públicas para dialogar con los agentes sociales y públicos.De esta forma, Pierre ha reconocido que la plataforma ha tenido varias inspeciones de trabajo en España para valorar su modelo. "Creemos que el futuro del trabajo esentre un empleado y un autónomo, que haya flexibilidad y nos encantaría que los 'riders' tengan más coberturas. Sin embargo, en España no hay una negociación para conseguir este modelo de trabajo", ha lamentado.Glovo apuesta por la diversificación para crecer y ha retado a Amazon, Mercadona y El Corte Inglés con su entrada en el segmento de los supermercados con entregas en 20 minutos. "Nos queremos convertir en el supermercado a domicilio más rápido, que entrega las 24 horas los siete días de la semana. No venimos a competir con nadie, porque lo vemos como una oportunidad y es nuestra entrada a pedidos más grandes", ha avanzado el cofundador y consejero delegado de Glovo.En concreto, el primer supermercado de Glovo, que cuenta con productos "frescos sencillos" como fruta u hortalizas, está localizado en el madrileño barrio de Tetuán, tiene una superficie de alrededor de 200 metros cuadrados y una media de 8-9 empleados para cubrir las 24 horas. Pierre ha avanzado que tras la prueba piloto en Madrid, donde prevé abrir de tres a cuatro supermercados más, ésta, con 2 ó 3 centros, Lima, Buenos Aires, que por su tamaño necesitará entre 6 y 7 establecimientos, y Santiago de Chile.Con la entrada en este nuevo segmento ha indicado que ya los glovers no solo usan bicicleta o motos para realizar sus entregas y alguno ya emplea el coche, sobre todo por la noche. Glovo, tras haber cerrado hace tres meses una ronda de financiación de 115 millones de euros, prevé cerrar 2018 con unas ventas de 80 millones de euros, lo que supone un 370% más frente a losregistrados el pasado ejercicio. "España supone un tercio de los ingresos totales del grupo y es el más rentable", ha explicado.La compañía cuenta en 2018 con más de 800 empleados, 300 en España, 2,5 millones de usuarios únicos, 21.000 repartidores activos, más dey más de 10 millones de pedidos entregados. Además, a lo largo de este año ha impulsado su expansión internacional, pasando de estar en 2017 en tres países (España, Francia e Italia) y 14 ciudades a más de 75 ciudades de 20 países como Egipto, Turquía o Brasil, entre otros, este ejercicio.